信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Darwinex 01
Ukrit Khonglao

Darwinex 01

Ukrit Khonglao
Ukrit Khonglao

Ukrit Khonglao

Hello Forex world
0条评论
可靠性
47
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 27%
Darwinex-Live
1:200
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 778
盈利交易:
2 460 (51.48%)
亏损交易:
2 318 (48.51%)
最好交易:
3 654.60 USD
最差交易:
-2 257.56 USD
毛利:
276 101.31 USD (2 887 828 pips)
毛利亏损:
-248 883.51 USD (2 471 279 pips)
最大连续赢利:
46 (8 042.44 USD)
最大连续盈利:
12 020.47 USD (22)
夏普比率:
0.03
交易活动:
76.93%
最大入金加载:
94.76%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
89
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.10
长期交易:
2 747 (57.49%)
短期交易:
2 031 (42.51%)
利润因子:
1.11
预期回报:
5.70 USD
平均利润:
112.24 USD
平均损失:
-107.37 USD
最大连续失误:
31 (-7 545.68 USD)
最大连续亏损:
-8 207.58 USD (19)
每月增长:
4.16%
年度预测:
50.44%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
2 149.87 USD
最大值:
24 738.33 USD (17.26%)
相对跌幅:
结余:
17.18% (24 625.46 USD)
净值:
4.62% (5 153.63 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1913
NDX 1000
SP500 489
USDJPY 419
WS30 375
GDAXI 252
GBPUSD 158
EURUSD 128
EURJPY 15
GBPJPY 10
CHFJPY 9
CADJPY 9
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 43K
NDX -2.7K
SP500 -5.9K
USDJPY 2.5K
WS30 -1K
GDAXI -5K
GBPUSD -3.6K
EURUSD -630
EURJPY 729
GBPJPY -176
CHFJPY 224
CADJPY -475
AUDJPY -73
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 466K
NDX -27K
SP500 -9.8K
USDJPY 13K
WS30 -4.1K
GDAXI -10K
GBPUSD -14K
EURUSD 2.2K
EURJPY 2.7K
GBPJPY -287
CHFJPY 1.8K
CADJPY -1.8K
AUDJPY -2.4K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 654.60 USD
最差交易: -2 258 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +8 042.44 USD
最大连续亏损: -7 545.68 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
Pepperstone-MT5-Live01
1.11 × 160
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 6
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
Darwinex-Live
1.63 × 2398
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
26 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

This has been adjusted to test ultimate breakout portfolio. 

Balance DD should be somewhere around 10% 

没有评论
2026.08.12 03:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.11 00:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 21:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 20:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 07:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.01 23:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.27 16:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.24 07:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.23 15:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 09:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 06:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 14:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 11:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 00:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Darwinex 01
每月999 USD
27%
0
0
USD
127K
USD
47
95%
4 778
51%
77%
1.10
5.70
USD
17%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载