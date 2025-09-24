- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 778
盈利交易:
2 460 (51.48%)
亏损交易:
2 318 (48.51%)
最好交易:
3 654.60 USD
最差交易:
-2 257.56 USD
毛利:
276 101.31 USD (2 887 828 pips)
毛利亏损:
-248 883.51 USD (2 471 279 pips)
最大连续赢利:
46 (8 042.44 USD)
最大连续盈利:
12 020.47 USD (22)
夏普比率:
0.03
交易活动:
76.93%
最大入金加载:
94.76%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
89
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.10
长期交易:
2 747 (57.49%)
短期交易:
2 031 (42.51%)
利润因子:
1.11
预期回报:
5.70 USD
平均利润:
112.24 USD
平均损失:
-107.37 USD
最大连续失误:
31 (-7 545.68 USD)
最大连续亏损:
-8 207.58 USD (19)
每月增长:
4.16%
年度预测:
50.44%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
2 149.87 USD
最大值:
24 738.33 USD (17.26%)
相对跌幅:
结余:
17.18% (24 625.46 USD)
净值:
4.62% (5 153.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1913
|NDX
|1000
|SP500
|489
|USDJPY
|419
|WS30
|375
|GDAXI
|252
|GBPUSD
|158
|EURUSD
|128
|EURJPY
|15
|GBPJPY
|10
|CHFJPY
|9
|CADJPY
|9
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|43K
|NDX
|-2.7K
|SP500
|-5.9K
|USDJPY
|2.5K
|WS30
|-1K
|GDAXI
|-5K
|GBPUSD
|-3.6K
|EURUSD
|-630
|EURJPY
|729
|GBPJPY
|-176
|CHFJPY
|224
|CADJPY
|-475
|AUDJPY
|-73
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|466K
|NDX
|-27K
|SP500
|-9.8K
|USDJPY
|13K
|WS30
|-4.1K
|GDAXI
|-10K
|GBPUSD
|-14K
|EURUSD
|2.2K
|EURJPY
|2.7K
|GBPJPY
|-287
|CHFJPY
|1.8K
|CADJPY
|-1.8K
|AUDJPY
|-2.4K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 654.60 USD
最差交易: -2 258 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +8 042.44 USD
最大连续亏损: -7 545.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
FXOpen-MT5
|0.60 × 5
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 382
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.11 × 160
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 6
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Darwinex-Live
|1.63 × 2398
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 4
This has been adjusted to test ultimate breakout portfolio.
Balance DD should be somewhere around 10%
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
27%
0
0
USD
USD
127K
USD
USD
47
95%
4 778
51%
77%
1.10
5.70
USD
USD
17%
1:200