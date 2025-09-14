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Сигналы / MetaTrader 5 / AutoPortfolio1
Mario Ballesta Martinez

AutoPortfolio1

Mario Ballesta Martinez
Mario Ballesta Martinez

Mario Ballesta Martinez

0 отзывов
46 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -23%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
959
Прибыльных трейдов:
538 (56.10%)
Убыточных трейдов:
421 (43.90%)
Лучший трейд:
8 569.94 USD
Худший трейд:
-5 311.14 USD
Общая прибыль:
258 370.66 USD (319 653 pips)
Общий убыток:
-281 432.95 USD (304 425 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (12 775.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 775.14 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
60.37%
Макс. загрузка депозита:
99.97%
Последний трейд:
12 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
629 (65.59%)
Коротких трейдов:
330 (34.41%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-24.05 USD
Средняя прибыль:
480.24 USD
Средний убыток:
-668.49 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-3 248.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-12 005.58 USD (5)
Прирост в месяц:
-13.33%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25 154.68 USD
Максимальная:
55 871.91 USD (42.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.72% (55 839.28 USD)
По эквити:
9.28% (9 458.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 240
GBPUSD 134
USDCHF 125
WS30 84
EURUSD 81
GDAXI 57
NDX 56
AUDCAD 36
FCHI40 30
XTIUSD 28
GBPJPY 26
EURJPY 21
GBPCAD 11
NZDJPY 9
USDCAD 8
USDJPY 5
SPA35 4
AUDUSD 1
NZDUSD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -18K
GBPUSD -3.1K
USDCHF -3.7K
WS30 -6.5K
EURUSD 5.9K
GDAXI 51
NDX -2.7K
AUDCAD -1.5K
FCHI40 -347
XTIUSD 1K
GBPJPY -513
EURJPY 13K
GBPCAD -1.3K
NZDJPY -2.4K
USDCAD -2
USDJPY -1.9K
SPA35 -199
AUDUSD -1K
NZDUSD 0
EURGBP -1
EURAUD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 15K
GBPUSD -2.4K
USDCHF 77
WS30 -690
EURUSD 304
GDAXI 4.6K
NDX -2.8K
AUDCAD 207
FCHI40 1.3K
XTIUSD -27
GBPJPY 2K
EURJPY 1.1K
GBPCAD -388
NZDJPY -860
USDCAD -217
USDJPY -1.3K
SPA35 -220
AUDUSD -230
NZDUSD -5
EURGBP -12
EURAUD -17
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8 569.94 USD
Худший трейд: -5 311 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +12 775.14 USD
Макс. убыток в серии: -3 248.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 17
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 7
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Darwinex-Live
0.86 × 5320
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.96 × 197
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 7
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
еще 27...
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100% Bot-Automated Signal

Brief Description
Multi-asset H1 portfolio fully managed by algorithms (no manual intervention). It trades indices (FRA40, NAS100, US30), gold (XAUUSD), crude oil (WTI/USOIL), and GBPJPY/AUDCAD to diversify and aim for stable results.

• Validated period: 2011-10-01 → 2025-09-09 (StrategyQuant X).
• Win rate: 51.17% · Profit Factor: 1.19.

• 24/5 on autopilot: bots execute, manage, and close trades.

• Real diversification across indices, commodities, and FX.
• No martingale or grid.
• Transparency: trades audited in real time on MQL5.


Нет отзывов
2026.08.06 11:49
No swaps are charged on the signal account
2026.08.05 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.21 17:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.21 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.06 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.20 04:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.24 11:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.23 01:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 23:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 18:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 14:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 13:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 17:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 21:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 10:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 18:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.26 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AutoPortfolio1
30 USD в месяц
-23%
0
0
USD
77K
USD
46
90%
959
56%
60%
0.91
-24.05
USD
43%
1:200
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