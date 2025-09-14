- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
959
盈利交易:
538 (56.10%)
亏损交易:
421 (43.90%)
最好交易:
8 569.94 USD
最差交易:
-5 311.14 USD
毛利:
258 370.66 USD (319 653 pips)
毛利亏损:
-281 432.95 USD (304 425 pips)
最大连续赢利:
13 (12 775.14 USD)
最大连续盈利:
12 775.14 USD (13)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
60.37%
最大入金加载:
99.97%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.41
长期交易:
629 (65.59%)
短期交易:
330 (34.41%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-24.05 USD
平均利润:
480.24 USD
平均损失:
-668.49 USD
最大连续失误:
9 (-3 248.27 USD)
最大连续亏损:
-12 005.58 USD (5)
每月增长:
-12.57%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
25 154.68 USD
最大值:
55 871.91 USD (42.74%)
相对跌幅:
结余:
42.72% (55 839.28 USD)
净值:
9.28% (9 458.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|240
|GBPUSD
|134
|USDCHF
|125
|WS30
|84
|EURUSD
|81
|GDAXI
|57
|NDX
|56
|AUDCAD
|36
|FCHI40
|30
|XTIUSD
|28
|GBPJPY
|26
|EURJPY
|21
|GBPCAD
|11
|NZDJPY
|9
|USDCAD
|8
|USDJPY
|5
|SPA35
|4
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-18K
|GBPUSD
|-3.1K
|USDCHF
|-3.7K
|WS30
|-6.5K
|EURUSD
|5.9K
|GDAXI
|51
|NDX
|-2.7K
|AUDCAD
|-1.5K
|FCHI40
|-347
|XTIUSD
|1K
|GBPJPY
|-513
|EURJPY
|13K
|GBPCAD
|-1.3K
|NZDJPY
|-2.4K
|USDCAD
|-2
|USDJPY
|-1.9K
|SPA35
|-199
|AUDUSD
|-1K
|NZDUSD
|0
|EURGBP
|-1
|EURAUD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|15K
|GBPUSD
|-2.4K
|USDCHF
|77
|WS30
|-690
|EURUSD
|304
|GDAXI
|4.6K
|NDX
|-2.8K
|AUDCAD
|207
|FCHI40
|1.3K
|XTIUSD
|-27
|GBPJPY
|2K
|EURJPY
|1.1K
|GBPCAD
|-388
|NZDJPY
|-860
|USDCAD
|-217
|USDJPY
|-1.3K
|SPA35
|-220
|AUDUSD
|-230
|NZDUSD
|-5
|EURGBP
|-12
|EURAUD
|-17
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8 569.94 USD
最差交易: -5 311 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +12 775.14 USD
最大连续亏损: -3 248.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 7
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Darwinex-Live
|0.86 × 5320
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.96 × 197
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 7
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
100% Bot-Automated Signal
Brief Description
Multi-asset H1 portfolio fully managed by algorithms (no manual intervention). It trades indices (FRA40, NAS100, US30), gold (XAUUSD), crude oil (WTI/USOIL), and GBPJPY/AUDCAD to diversify and aim for stable results.
• Validated period: 2011-10-01 → 2025-09-09 (StrategyQuant X).
• Win rate: 51.17% · Profit Factor: 1.19.
• 24/5 on autopilot: bots execute, manage, and close trades.
• Real diversification across indices, commodities, and FX.
• No martingale or grid.
• Transparency: trades audited in real time on MQL5.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-23%
0
0
USD
USD
77K
USD
USD
46
90%
959
56%
60%
0.91
-24.05
USD
USD
43%
1:200