信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AutoPortfolio1
Mario Ballesta Martinez

AutoPortfolio1

Mario Ballesta Martinez
Mario Ballesta Martinez

Mario Ballesta Martinez

0条评论
46
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -23%
Darwinex-Live
1:200
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
959
盈利交易:
538 (56.10%)
亏损交易:
421 (43.90%)
最好交易:
8 569.94 USD
最差交易:
-5 311.14 USD
毛利:
258 370.66 USD (319 653 pips)
毛利亏损:
-281 432.95 USD (304 425 pips)
最大连续赢利:
13 (12 775.14 USD)
最大连续盈利:
12 775.14 USD (13)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
60.37%
最大入金加载:
99.97%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.41
长期交易:
629 (65.59%)
短期交易:
330 (34.41%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-24.05 USD
平均利润:
480.24 USD
平均损失:
-668.49 USD
最大连续失误:
9 (-3 248.27 USD)
最大连续亏损:
-12 005.58 USD (5)
每月增长:
-12.57%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
25 154.68 USD
最大值:
55 871.91 USD (42.74%)
相对跌幅:
结余:
42.72% (55 839.28 USD)
净值:
9.28% (9 458.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 240
GBPUSD 134
USDCHF 125
WS30 84
EURUSD 81
GDAXI 57
NDX 56
AUDCAD 36
FCHI40 30
XTIUSD 28
GBPJPY 26
EURJPY 21
GBPCAD 11
NZDJPY 9
USDCAD 8
USDJPY 5
SPA35 4
AUDUSD 1
NZDUSD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -18K
GBPUSD -3.1K
USDCHF -3.7K
WS30 -6.5K
EURUSD 5.9K
GDAXI 51
NDX -2.7K
AUDCAD -1.5K
FCHI40 -347
XTIUSD 1K
GBPJPY -513
EURJPY 13K
GBPCAD -1.3K
NZDJPY -2.4K
USDCAD -2
USDJPY -1.9K
SPA35 -199
AUDUSD -1K
NZDUSD 0
EURGBP -1
EURAUD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 15K
GBPUSD -2.4K
USDCHF 77
WS30 -690
EURUSD 304
GDAXI 4.6K
NDX -2.8K
AUDCAD 207
FCHI40 1.3K
XTIUSD -27
GBPJPY 2K
EURJPY 1.1K
GBPCAD -388
NZDJPY -860
USDCAD -217
USDJPY -1.3K
SPA35 -220
AUDUSD -230
NZDUSD -5
EURGBP -12
EURAUD -17
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8 569.94 USD
最差交易: -5 311 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +12 775.14 USD
最大连续亏损: -3 248.27 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 17
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 7
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Darwinex-Live
0.86 × 5320
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.96 × 197
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 7
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
27 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

100% Bot-Automated Signal

Brief Description
Multi-asset H1 portfolio fully managed by algorithms (no manual intervention). It trades indices (FRA40, NAS100, US30), gold (XAUUSD), crude oil (WTI/USOIL), and GBPJPY/AUDCAD to diversify and aim for stable results.

• Validated period: 2011-10-01 → 2025-09-09 (StrategyQuant X).
• Win rate: 51.17% · Profit Factor: 1.19.

• 24/5 on autopilot: bots execute, manage, and close trades.

• Real diversification across indices, commodities, and FX.
• No martingale or grid.
• Transparency: trades audited in real time on MQL5.


没有评论
2026.08.06 11:49
No swaps are charged on the signal account
2026.08.05 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.21 17:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.21 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.06 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.20 04:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.24 11:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.23 01:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 23:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 18:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 14:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 13:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 17:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 21:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 10:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 18:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.26 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AutoPortfolio1
每月30 USD
-23%
0
0
USD
77K
USD
46
90%
959
56%
60%
0.91
-24.05
USD
43%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载