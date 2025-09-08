СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Forex Princess Lv6 1005
Chi Wai Kwok

Forex Princess Lv6 1005

Chi Wai Kwok
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 6%
CMCMarkets1-Global
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
155
Прибыльных трейдов:
103 (66.45%)
Убыточных трейдов:
52 (33.55%)
Лучший трейд:
9.94 USD
Худший трейд:
-15.95 USD
Общая прибыль:
289.91 USD (37 930 pips)
Общий убыток:
-253.93 USD (36 623 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (41.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.62 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
29.67%
Макс. загрузка депозита:
71.96%
Последний трейд:
58 минут
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
0.34
Длинных трейдов:
63 (40.65%)
Коротких трейдов:
92 (59.35%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.23 USD
Средняя прибыль:
2.81 USD
Средний убыток:
-4.88 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-100.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.34 USD (12)
Прирост в месяц:
1.70%
Годовой прогноз:
20.57%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.05 USD
Максимальная:
105.02 USD (14.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.88% (105.02 USD)
По эквити:
13.97% (97.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY.r 24
GBPAUD.r 24
CHFJPY.r 22
USDJPY.r 19
EURNZD.r 12
CHFUSD.r 10
CHFHUF.r 9
GBPCAD.r 9
EURAUD.r 8
CADNZD.r 5
EURJPY.r 3
CADJPY.r 2
SGDAUD.r 2
EURCAD.r 2
AUDJPY.r 2
AUDCAD.r 1
GBPUSD.r 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY.r 37
GBPAUD.r -3
CHFJPY.r -75
USDJPY.r -3
EURNZD.r -47
CHFUSD.r 30
CHFHUF.r 8
GBPCAD.r 27
EURAUD.r 11
CADNZD.r 11
EURJPY.r 8
CADJPY.r 5
SGDAUD.r 6
EURCAD.r 7
AUDJPY.r 6
AUDCAD.r 2
GBPUSD.r 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY.r 5.3K
GBPAUD.r -1.7K
CHFJPY.r -12K
USDJPY.r -340
EURNZD.r -6.3K
CHFUSD.r 3.4K
CHFHUF.r -24
GBPCAD.r 3.7K
EURAUD.r 1.3K
CADNZD.r 1.9K
EURJPY.r 1.3K
CADJPY.r 695
SGDAUD.r 934
EURCAD.r 992
AUDJPY.r 991
AUDCAD.r 326
GBPUSD.r 356
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.94 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +41.62 USD
Макс. убыток в серии: -100.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.13 05:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 02:26
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.19 19:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 13:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 01:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 17:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 03:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 12:21
Share of trading days is too low
2025.09.09 12:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 17:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Forex Princess Lv6 1005
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
635
USD
19
100%
155
66%
30%
1.14
0.23
USD
15%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.