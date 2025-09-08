- Прирост
Всего трейдов:
155
Прибыльных трейдов:
103 (66.45%)
Убыточных трейдов:
52 (33.55%)
Лучший трейд:
9.94 USD
Худший трейд:
-15.95 USD
Общая прибыль:
289.91 USD (37 930 pips)
Общий убыток:
-253.93 USD (36 623 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (41.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.62 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
29.67%
Макс. загрузка депозита:
71.96%
Последний трейд:
58 минут
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
0.34
Длинных трейдов:
63 (40.65%)
Коротких трейдов:
92 (59.35%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.23 USD
Средняя прибыль:
2.81 USD
Средний убыток:
-4.88 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-100.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.34 USD (12)
Прирост в месяц:
1.70%
Годовой прогноз:
20.57%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.05 USD
Максимальная:
105.02 USD (14.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.88% (105.02 USD)
По эквити:
13.97% (97.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY.r
|24
|GBPAUD.r
|24
|CHFJPY.r
|22
|USDJPY.r
|19
|EURNZD.r
|12
|CHFUSD.r
|10
|CHFHUF.r
|9
|GBPCAD.r
|9
|EURAUD.r
|8
|CADNZD.r
|5
|EURJPY.r
|3
|CADJPY.r
|2
|SGDAUD.r
|2
|EURCAD.r
|2
|AUDJPY.r
|2
|AUDCAD.r
|1
|GBPUSD.r
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY.r
|37
|GBPAUD.r
|-3
|CHFJPY.r
|-75
|USDJPY.r
|-3
|EURNZD.r
|-47
|CHFUSD.r
|30
|CHFHUF.r
|8
|GBPCAD.r
|27
|EURAUD.r
|11
|CADNZD.r
|11
|EURJPY.r
|8
|CADJPY.r
|5
|SGDAUD.r
|6
|EURCAD.r
|7
|AUDJPY.r
|6
|AUDCAD.r
|2
|GBPUSD.r
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY.r
|5.3K
|GBPAUD.r
|-1.7K
|CHFJPY.r
|-12K
|USDJPY.r
|-340
|EURNZD.r
|-6.3K
|CHFUSD.r
|3.4K
|CHFHUF.r
|-24
|GBPCAD.r
|3.7K
|EURAUD.r
|1.3K
|CADNZD.r
|1.9K
|EURJPY.r
|1.3K
|CADJPY.r
|695
|SGDAUD.r
|934
|EURCAD.r
|992
|AUDJPY.r
|991
|AUDCAD.r
|326
|GBPUSD.r
|356
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +9.94 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +41.62 USD
Макс. убыток в серии: -100.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
