トレード:
155
利益トレード:
103 (66.45%)
損失トレード:
52 (33.55%)
ベストトレード:
9.94 USD
最悪のトレード:
-15.95 USD
総利益:
289.91 USD (37 930 pips)
総損失:
-253.93 USD (36 623 pips)
最大連続の勝ち:
13 (41.62 USD)
最大連続利益:
41.62 USD (13)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
29.67%
最大入金額:
71.96%
最近のトレード:
52 分前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
0.34
長いトレード:
63 (40.65%)
短いトレード:
92 (59.35%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
0.23 USD
平均利益:
2.81 USD
平均損失:
-4.88 USD
最大連続の負け:
12 (-100.34 USD)
最大連続損失:
-100.34 USD (12)
月間成長:
1.70%
年間予想:
20.57%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
28.05 USD
最大の:
105.02 USD (14.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.88% (105.02 USD)
エクイティによる:
13.97% (97.94 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY.r
|24
|GBPAUD.r
|24
|CHFJPY.r
|22
|USDJPY.r
|19
|EURNZD.r
|12
|CHFUSD.r
|10
|CHFHUF.r
|9
|GBPCAD.r
|9
|EURAUD.r
|8
|CADNZD.r
|5
|EURJPY.r
|3
|CADJPY.r
|2
|SGDAUD.r
|2
|EURCAD.r
|2
|AUDJPY.r
|2
|AUDCAD.r
|1
|GBPUSD.r
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY.r
|37
|GBPAUD.r
|-3
|CHFJPY.r
|-75
|USDJPY.r
|-3
|EURNZD.r
|-47
|CHFUSD.r
|30
|CHFHUF.r
|8
|GBPCAD.r
|27
|EURAUD.r
|11
|CADNZD.r
|11
|EURJPY.r
|8
|CADJPY.r
|5
|SGDAUD.r
|6
|EURCAD.r
|7
|AUDJPY.r
|6
|AUDCAD.r
|2
|GBPUSD.r
|4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY.r
|5.3K
|GBPAUD.r
|-1.7K
|CHFJPY.r
|-12K
|USDJPY.r
|-340
|EURNZD.r
|-6.3K
|CHFUSD.r
|3.4K
|CHFHUF.r
|-24
|GBPCAD.r
|3.7K
|EURAUD.r
|1.3K
|CADNZD.r
|1.9K
|EURJPY.r
|1.3K
|CADJPY.r
|695
|SGDAUD.r
|934
|EURCAD.r
|992
|AUDJPY.r
|991
|AUDCAD.r
|326
|GBPUSD.r
|356
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- ドローダウン
ベストトレード: +9.94 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +41.62 USD
最大連続損失: -100.34 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Global"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
