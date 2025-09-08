SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Forex Princess Lv6 1005
Chi Wai Kwok

Forex Princess Lv6 1005

Chi Wai Kwok
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
CMCMarkets1-Global
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
18 (62.06%)
Loss Trade:
11 (37.93%)
Best Trade:
8.58 USD
Worst Trade:
-10.45 USD
Profitto lordo:
45.90 USD (4 460 pips)
Perdita lorda:
-63.44 USD (8 059 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (12.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.03 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
46.87%
Massimo carico di deposito:
71.96%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
15 (51.72%)
Short Trade:
14 (48.28%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-0.60 USD
Profitto medio:
2.55 USD
Perdita media:
-5.77 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-55.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.07 USD (7)
Crescita mensile:
-2.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.05 USD
Massimale:
55.07 USD (8.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.78% (55.07 USD)
Per equità:
7.38% (44.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFHUF.r 9
EURNZD.r 7
CADNZD.r 4
CHFUSD.r 4
USDJPY.r 3
AUDCAD.r 1
EURJPY.r 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFHUF.r 8
EURNZD.r -55
CADNZD.r 9
CHFUSD.r 11
USDJPY.r 5
AUDCAD.r 2
EURJPY.r 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFHUF.r -24
EURNZD.r -7.8K
CADNZD.r 1.6K
CHFUSD.r 1.2K
USDJPY.r 780
AUDCAD.r 326
EURJPY.r 301
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.58 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +12.55 USD
Massima perdita consecutiva: -55.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CMCMarkets1-Global" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.18 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 12:21
Share of trading days is too low
2025.09.09 12:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 17:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 17:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.08 17:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 17:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 22 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Forex Princess Lv6 1005
30USD al mese
-3%
0
0
USD
582
USD
2
100%
29
62%
47%
0.72
-0.60
USD
9%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.