트레이드:
155
이익 거래:
103 (66.45%)
손실 거래:
52 (33.55%)
최고의 거래:
9.94 USD
최악의 거래:
-15.95 USD
총 수익:
289.91 USD (37 930 pips)
총 손실:
-253.93 USD (36 623 pips)
연속 최대 이익:
13 (41.62 USD)
연속 최대 이익:
41.62 USD (13)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
29.67%
최대 입금량:
71.96%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
0.34
롱(주식매수):
63 (40.65%)
숏(주식차입매도):
92 (59.35%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
0.23 USD
평균 이익:
2.81 USD
평균 손실:
-4.88 USD
연속 최대 손실:
12 (-100.34 USD)
연속 최대 손실:
-100.34 USD (12)
월별 성장률:
1.70%
연간 예측:
20.57%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
28.05 USD
최대한의:
105.02 USD (14.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.88% (105.02 USD)
자본금별:
13.97% (97.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPY.r
|24
|GBPAUD.r
|24
|CHFJPY.r
|22
|USDJPY.r
|19
|EURNZD.r
|12
|CHFUSD.r
|10
|CHFHUF.r
|9
|GBPCAD.r
|9
|EURAUD.r
|8
|CADNZD.r
|5
|EURJPY.r
|3
|CADJPY.r
|2
|SGDAUD.r
|2
|EURCAD.r
|2
|AUDJPY.r
|2
|AUDCAD.r
|1
|GBPUSD.r
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPY.r
|37
|GBPAUD.r
|-3
|CHFJPY.r
|-75
|USDJPY.r
|-3
|EURNZD.r
|-47
|CHFUSD.r
|30
|CHFHUF.r
|8
|GBPCAD.r
|27
|EURAUD.r
|11
|CADNZD.r
|11
|EURJPY.r
|8
|CADJPY.r
|5
|SGDAUD.r
|6
|EURCAD.r
|7
|AUDJPY.r
|6
|AUDCAD.r
|2
|GBPUSD.r
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPY.r
|5.3K
|GBPAUD.r
|-1.7K
|CHFJPY.r
|-12K
|USDJPY.r
|-340
|EURNZD.r
|-6.3K
|CHFUSD.r
|3.4K
|CHFHUF.r
|-24
|GBPCAD.r
|3.7K
|EURAUD.r
|1.3K
|CADNZD.r
|1.9K
|EURJPY.r
|1.3K
|CADJPY.r
|695
|SGDAUD.r
|934
|EURCAD.r
|992
|AUDJPY.r
|991
|AUDCAD.r
|326
|GBPUSD.r
|356
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
최고의 거래: +9.94 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +41.62 USD
연속 최대 손실: -100.34 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CMCMarkets1-Global"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
