- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
155
Negociações com lucro:
103 (66.45%)
Negociações com perda:
52 (33.55%)
Melhor negociação:
9.94 USD
Pior negociação:
-15.95 USD
Lucro bruto:
289.91 USD (37 930 pips)
Perda bruta:
-253.93 USD (36 623 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (41.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
41.62 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
29.67%
Depósito máximo carregado:
71.96%
Último negócio:
36 minutos atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
0.34
Negociações longas:
63 (40.65%)
Negociações curtas:
92 (59.35%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.23 USD
Lucro médio:
2.81 USD
Perda média:
-4.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-100.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-100.34 USD (12)
Crescimento mensal:
1.70%
Previsão anual:
20.57%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28.05 USD
Máximo:
105.02 USD (14.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.88% (105.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.97% (97.94 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPY.r
|24
|GBPAUD.r
|24
|CHFJPY.r
|22
|USDJPY.r
|19
|EURNZD.r
|12
|CHFUSD.r
|10
|CHFHUF.r
|9
|GBPCAD.r
|9
|EURAUD.r
|8
|CADNZD.r
|5
|EURJPY.r
|3
|CADJPY.r
|2
|SGDAUD.r
|2
|EURCAD.r
|2
|AUDJPY.r
|2
|AUDCAD.r
|1
|GBPUSD.r
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPY.r
|37
|GBPAUD.r
|-3
|CHFJPY.r
|-75
|USDJPY.r
|-3
|EURNZD.r
|-47
|CHFUSD.r
|30
|CHFHUF.r
|8
|GBPCAD.r
|27
|EURAUD.r
|11
|CADNZD.r
|11
|EURJPY.r
|8
|CADJPY.r
|5
|SGDAUD.r
|6
|EURCAD.r
|7
|AUDJPY.r
|6
|AUDCAD.r
|2
|GBPUSD.r
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPY.r
|5.3K
|GBPAUD.r
|-1.7K
|CHFJPY.r
|-12K
|USDJPY.r
|-340
|EURNZD.r
|-6.3K
|CHFUSD.r
|3.4K
|CHFHUF.r
|-24
|GBPCAD.r
|3.7K
|EURAUD.r
|1.3K
|CADNZD.r
|1.9K
|EURJPY.r
|1.3K
|CADJPY.r
|695
|SGDAUD.r
|934
|EURCAD.r
|992
|AUDJPY.r
|991
|AUDCAD.r
|326
|GBPUSD.r
|356
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.94 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +41.62 USD
Máxima perda consecutiva: -100.34 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
635
USD
USD
19
100%
155
66%
30%
1.14
0.23
USD
USD
15%
1:100