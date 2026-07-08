- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
758
Прибыльных трейдов:
443 (58.44%)
Убыточных трейдов:
315 (41.56%)
Лучший трейд:
73.84 EUR
Худший трейд:
-173.17 EUR
Общая прибыль:
3 442.89 EUR (275 827 pips)
Общий убыток:
-2 416.70 EUR (174 946 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (11.21 EUR)
Макс. прибыль в серии:
99.04 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
8.19%
Макс. загрузка депозита:
98.93%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
3.70
Длинных трейдов:
376 (49.60%)
Коротких трейдов:
382 (50.40%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
1.35 EUR
Средняя прибыль:
7.77 EUR
Средний убыток:
-7.67 EUR
Макс. серия проигрышей:
13 (-5.69 EUR)
Макс. убыток в серии:
-174.43 EUR (2)
Прирост в месяц:
15.73%
Годовой прогноз:
190.89%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.16 EUR
Максимальная:
277.48 EUR (20.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.84% (76.57 EUR)
По эквити:
21.22% (67.24 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|385
|XAUUSD
|352
|XAUEUR
|20
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-74
|XAUUSD
|1.3K
|XAUEUR
|-24
|AUDUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-3K
|XAUUSD
|106K
|XAUEUR
|-2.1K
|AUDUSD
|39
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +73.84 EUR
Худший трейд: -173 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +11.21 EUR
Макс. убыток в серии: -5.69 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageMarkets-Live 14
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 2
|
Earnex-Trade
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 13
|0.00 × 17
|
PUPrime-Live
|0.40 × 73
|
FPMarketsSC-Live
|0.85 × 27
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.94 × 79
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.97 × 332
|
FusionMarkets-Live
|1.28 × 262
|
OneRoyal-Server
|1.50 × 2
|
Coinexx-Live
|1.63 × 30
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.64 × 873
|
BlueberryMarkets-Live
|1.76 × 139
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.79 × 255
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.83 × 357
|
TitanFX-MT5-01
|1.88 × 118
|
VantageInternational-Live 10
|1.89 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|1.98 × 96
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.00 × 1057
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
Exness-MT5Real15
|2.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|2.09 × 11
|
Exness-MT5Real12
|2.15 × 13
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This signal shows the EA’s performance.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
452%
16
36K
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
49
98%
758
58%
8%
1.42
1.35
EUR
EUR
24%
1:30
Took 2 big stop-losses in July which is unfortunate but these trades happen from time to time. Here the market moves were extremely strong due to geo-political news, I believe this has affected the lot size a lot. Overall the system seems to perform well, it will take time to recover but hopefully will be avoiding these big losses going forward. Don't understand crazy amount of negative reviews, as the balance/profit curves, or trades do show losses sometimes, which is a part of the trading with this EA (as it's not martingale or grid which has a smooth curves but ruins the account some day).
uma das piores estrategias do mql5. Taxa de assertividade MUITO baixa e relacao risco retorno horrivel! Quando ganha ganha 1-2% e quando perde perde 10-15%. Pessimo negociador!
-173 :))) die. We are die together. You are lost 173 usd , Sock. Stupid ea
I don't understand why a strategy with a high position would set its stop loss so far away. Previous stop losses I've tracked were only around 1-2%, but recently they've gone up to 10%. What caused the signal creator to change the risk level like that?
Perdas gigantes, está a ser uma péssima escolha este sinal 😢🤦🏽
Why do you sell at the bottom?
And holding trade with big floating loss 0.01 trade going to -73usd. This increases risk and instability so much. Needs to be readjust the algorithm. 13% DD in one day. I am done with this signal.
Works nicely.
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