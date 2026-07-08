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Сигналы / MetaTrader 5 / Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko

Precise Pair Trading Pro

Arkadii Zagorulko
Arkadii Zagorulko

Arkadii Zagorulko

4.9 (1170)
10 продуктов 1 сигнал 10 тем 331 комментарий
8 отзывов
Надежность
49 недель
16 / 36K USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 452%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
758
Прибыльных трейдов:
443 (58.44%)
Убыточных трейдов:
315 (41.56%)
Лучший трейд:
73.84 EUR
Худший трейд:
-173.17 EUR
Общая прибыль:
3 442.89 EUR (275 827 pips)
Общий убыток:
-2 416.70 EUR (174 946 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (11.21 EUR)
Макс. прибыль в серии:
99.04 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
8.19%
Макс. загрузка депозита:
98.93%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
3.70
Длинных трейдов:
376 (49.60%)
Коротких трейдов:
382 (50.40%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
1.35 EUR
Средняя прибыль:
7.77 EUR
Средний убыток:
-7.67 EUR
Макс. серия проигрышей:
13 (-5.69 EUR)
Макс. убыток в серии:
-174.43 EUR (2)
Прирост в месяц:
15.73%
Годовой прогноз:
190.89%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.16 EUR
Максимальная:
277.48 EUR (20.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.84% (76.57 EUR)
По эквити:
21.22% (67.24 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 385
XAUUSD 352
XAUEUR 20
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -74
XAUUSD 1.3K
XAUEUR -24
AUDUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -3K
XAUUSD 106K
XAUEUR -2.1K
AUDUSD 39
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +73.84 EUR
Худший трейд: -173 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +11.21 EUR
Макс. убыток в серии: -5.69 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageMarkets-Live 14
0.00 × 2
Exness-MT5Real3
0.00 × 2
Earnex-Trade
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 13
0.00 × 17
PUPrime-Live
0.40 × 73
FPMarketsSC-Live
0.85 × 27
RazeGlobalMarkets-Server
0.94 × 79
ICMarketsSC-MT5-3
0.97 × 332
FusionMarkets-Live
1.28 × 262
OneRoyal-Server
1.50 × 2
Coinexx-Live
1.63 × 30
ICMarketsSC-MT5-2
1.64 × 873
BlueberryMarkets-Live
1.76 × 139
ICMarketsSC-MT5-6
1.79 × 255
TradeMaxGlobal-Live
1.83 × 357
TitanFX-MT5-01
1.88 × 118
VantageInternational-Live 10
1.89 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.98 × 96
ICMarketsEU-MT5-5
2.00 × 1057
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
Exness-MT5Real15
2.00 × 2
VantageInternational-Live 5
2.09 × 11
Exness-MT5Real12
2.15 × 13
еще 100...
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This signal shows the EA’s performance.

[Click to see EA]


Средняя оценка:
Trader42research
79
Trader42research 2026.07.08 13:31  (изменен 2026.07.08 13:32) 
 

Took 2 big stop-losses in July which is unfortunate but these trades happen from time to time. Here the market moves were extremely strong due to geo-political news, I believe this has affected the lot size a lot. Overall the system seems to perform well, it will take time to recover but hopefully will be avoiding these big losses going forward. Don't understand crazy amount of negative reviews, as the balance/profit curves, or trades do show losses sometimes, which is a part of the trading with this EA (as it's not martingale or grid which has a smooth curves but ruins the account some day).

matheus200599
1076
matheus200599 2026.07.08 10:18 
 

uma das piores estrategias do mql5. Taxa de assertividade MUITO baixa e relacao risco retorno horrivel! Quando ganha ganha 1-2% e quando perde perde 10-15%. Pessimo negociador!

Nhut Anh Phan
2015
Nhut Anh Phan 2026.07.08 10:17 
 

-173 :))) die. We are die together. You are lost 173 usd , Sock. Stupid ea

Hoang Thanh Xuan
469
Hoang Thanh Xuan 2026.07.08 09:09 
 

I don't understand why a strategy with a high position would set its stop loss so far away. Previous stop losses I've tracked were only around 1-2%, but recently they've gone up to 10%. What caused the signal creator to change the risk level like that?

Rodrigo Andre Eduardo
195
Rodrigo Andre Eduardo 2026.07.01 16:04 
 

Perdas gigantes, está a ser uma péssima escolha este sinal 😢🤦🏽

Jaack
846
Jaack 2026.07.01 11:58  (изменен 2026.07.01 13:52) 
 

Why do you sell at the bottom?

And holding trade with big floating loss 0.01 trade going to -73usd. This increases risk and instability so much. Needs to be readjust the algorithm. 13% DD in one day. I am done with this signal.

beatwalter
1295
beatwalter 2026.06.30 17:36 
 

Works nicely.

Yao Zou
1896
Yao Zou 2026.05.21 06:48 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

2026.07.01 14:30
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.61% of days out of 304 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 18:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.04 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.03 03:11
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.02 14:03
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.73% of days out of 275 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.02 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.28 14:13
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.81% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.28 13:13
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.23 14:57
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.68% of days out of 235 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.22 22:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.22 06:12
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.7% of days out of 234 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.21 21:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.21 15:02
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.72% of days out of 233 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.19 22:44
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.31 19:32
No swaps are charged
2026.03.31 19:32
No swaps are charged
2026.03.31 12:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.31 11:28
No swaps are charged
2026.03.31 11:28
No swaps are charged
2026.03.31 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Precise Pair Trading Pro
50 USD в месяц
452%
16
36K
USD
1.3K
EUR
49
98%
758
58%
8%
1.42
1.35
EUR
24%
1:30
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