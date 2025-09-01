SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko

Precise Pair Trading Pro

Arkadii Zagorulko
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 20%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
46 (60.52%)
Loss Trade:
30 (39.47%)
Best Trade:
11.04 EUR
Worst Trade:
-8.67 EUR
Profitto lordo:
104.96 EUR (11 839 pips)
Perdita lorda:
-58.76 EUR (6 617 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (3.09 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
13.74 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
10.01%
Massimo carico di deposito:
83.85%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.58
Long Trade:
38 (50.00%)
Short Trade:
38 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
0.61 EUR
Profitto medio:
2.28 EUR
Perdita media:
-1.96 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-5.10 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-9.34 EUR (2)
Crescita mensile:
20.45%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.16 EUR
Massimale:
10.08 EUR (3.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.91% (10.08 EUR)
Per equità:
6.08% (16.63 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 38
XAUUSD 26
XAUEUR 12
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -5
XAUUSD 42
XAUEUR 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -489
XAUUSD 4.3K
XAUEUR 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.04 EUR
Worst Trade: -9 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.09 EUR
Massima perdita consecutiva: -5.10 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.10 × 20
FusionMarkets-Live
0.61 × 18
RazeGlobalMarkets-Server
0.89 × 18
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.95 × 21
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
VantageInternational-Live 10
1.10 × 20
FxPro-MT5 Live02
1.18 × 28
BlueberryMarkets-Live
1.27 × 26
FundingTradersGroup-Server
1.40 × 10
DooTechnology-Live
1.69 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.88 × 186
TitanFX-MT5-01
2.00 × 32
TradeMaxGlobal-Live
2.16 × 62
Darwinex-Live
2.24 × 34
VantageInternational-Live 5
2.50 × 2
RoboForex-ECN
2.52 × 2149
Exness-MT5Real28
3.00 × 1
Exness-MT5Real38
3.00 × 1
OneRoyal-Server
3.00 × 1
Exness-MT5Real39
3.00 × 1
66 più
EA that exploits short-term divergences between Gold and Euro using adaptive, correlation-based analysis for precise entries and exits.

Statistical approach with annual light optimization, not curve-fitted.

[Click to see EA]


Non ci sono recensioni
2025.09.16 12:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 21:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 12:41
Share of trading days is too low
2025.09.01 12:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 08:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 08:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 08:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 08:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.01 08:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
