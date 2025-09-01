- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
46 (60.52%)
Loss Trade:
30 (39.47%)
Best Trade:
11.04 EUR
Worst Trade:
-8.67 EUR
Profitto lordo:
104.96 EUR (11 839 pips)
Perdita lorda:
-58.76 EUR (6 617 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (3.09 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
13.74 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
10.01%
Massimo carico di deposito:
83.85%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.58
Long Trade:
38 (50.00%)
Short Trade:
38 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
0.61 EUR
Profitto medio:
2.28 EUR
Perdita media:
-1.96 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-5.10 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-9.34 EUR (2)
Crescita mensile:
20.45%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.16 EUR
Massimale:
10.08 EUR (3.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.91% (10.08 EUR)
Per equità:
6.08% (16.63 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|38
|XAUUSD
|26
|XAUEUR
|12
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-5
|XAUUSD
|42
|XAUEUR
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-489
|XAUUSD
|4.3K
|XAUEUR
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.04 EUR
Worst Trade: -9 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.09 EUR
Massima perdita consecutiva: -5.10 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.10 × 20
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 18
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.89 × 18
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.95 × 21
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|1.10 × 20
|
FxPro-MT5 Live02
|1.18 × 28
|
BlueberryMarkets-Live
|1.27 × 26
|
FundingTradersGroup-Server
|1.40 × 10
|
DooTechnology-Live
|1.69 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.88 × 186
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.16 × 62
|
Darwinex-Live
|2.24 × 34
|
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.52 × 2149
|
Exness-MT5Real28
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|3.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|3.00 × 1
EA that exploits short-term divergences between Gold and Euro using adaptive, correlation-based analysis for precise entries and exits.
Statistical approach with annual light optimization, not curve-fitted.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
20%
0
0
USD
USD
273
EUR
EUR
4
96%
76
60%
10%
1.78
0.61
EUR
EUR
6%
1:30