- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
46 (60.52%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (39.47%)
En iyi işlem:
11.04 EUR
En kötü işlem:
-8.67 EUR
Brüt kâr:
104.96 EUR (11 839 pips)
Brüt zarar:
-58.76 EUR (6 617 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (3.09 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
13.74 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
10.01%
Maks. mevduat yükü:
83.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.58
Alış işlemleri:
38 (50.00%)
Satış işlemleri:
38 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
0.61 EUR
Ortalama kâr:
2.28 EUR
Ortalama zarar:
-1.96 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5.10 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-9.34 EUR (2)
Aylık büyüme:
20.45%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.16 EUR
Maksimum:
10.08 EUR (3.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.91% (10.08 EUR)
Varlığa göre:
6.08% (16.63 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|38
|XAUUSD
|26
|XAUEUR
|12
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-5
|XAUUSD
|42
|XAUEUR
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-489
|XAUUSD
|4.3K
|XAUEUR
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.04 EUR
En kötü işlem: -9 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3.09 EUR
Maksimum ardışık zarar: -5.10 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.10 × 20
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 18
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.89 × 18
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.95 × 21
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|1.10 × 20
|
FxPro-MT5 Live02
|1.18 × 28
|
BlueberryMarkets-Live
|1.27 × 26
|
FundingTradersGroup-Server
|1.40 × 10
|
DooTechnology-Live
|1.69 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.88 × 186
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.16 × 62
|
Darwinex-Live
|2.24 × 34
|
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.52 × 2149
|
Exness-MT5Real28
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|3.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|3.00 × 1
EA that exploits short-term divergences between Gold and Euro using adaptive, correlation-based analysis for precise entries and exits.
Statistical approach with annual light optimization, not curve-fitted.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
USD
273
EUR
EUR
4
96%
76
60%
10%
1.78
0.61
EUR
EUR
6%
1:30