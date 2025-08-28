СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MrNobody 4
Igor Safin

MrNobody 4

Igor Safin
0 отзывов
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -3%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
11 (29.72%)
Убыточных трейдов:
26 (70.27%)
Лучший трейд:
14.42 EUR
Худший трейд:
-2.55 EUR
Общая прибыль:
28.16 EUR (3 257 pips)
Общий убыток:
-32.33 EUR (2 986 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (10.36 EUR)
Макс. прибыль в серии:
14.43 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
10.40%
Макс. загрузка депозита:
85.44%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
20 (54.05%)
Коротких трейдов:
17 (45.95%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.11 EUR
Средняя прибыль:
2.56 EUR
Средний убыток:
-1.24 EUR
Макс. серия проигрышей:
15 (-19.96 EUR)
Макс. убыток в серии:
-19.96 EUR (15)
Прирост в месяц:
-10.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.54 EUR
Максимальная:
22.24 EUR (12.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.12% (22.24 EUR)
По эквити:
2.14% (3.74 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDrfd 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDrfd -5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDrfd 271
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.42 EUR
Худший трейд: -3 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +10.36 EUR
Макс. убыток в серии: -19.96 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.