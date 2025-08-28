シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MrNobody 4
Igor Safin

MrNobody 4

Igor Safin
レビュー0件
18週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
AlfaForexRU-Real
1:40
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
35
利益トレード:
11 (31.42%)
損失トレード:
24 (68.57%)
ベストトレード:
14.42 EUR
最悪のトレード:
-2.55 EUR
総利益:
28.16 EUR (3 257 pips)
総損失:
-30.13 EUR (2 728 pips)
最大連続の勝ち:
3 (10.36 EUR)
最大連続利益:
14.43 EUR (2)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
10.40%
最大入金額:
85.44%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.10
長いトレード:
20 (57.14%)
短いトレード:
15 (42.86%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-0.06 EUR
平均利益:
2.56 EUR
平均損失:
-1.26 EUR
最大連続の負け:
13 (-17.76 EUR)
最大連続損失:
-17.76 EUR (13)
月間成長:
-9.60%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.54 EUR
最大の:
20.04 EUR (10.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.92% (20.04 EUR)
エクイティによる:
2.14% (3.74 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDrfd 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDrfd -2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDrfd 529
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +14.42 EUR
最悪のトレード: -3 EUR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +10.36 EUR
最大連続損失: -17.76 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.26 17:17
Share of trading days is too low
2025.12.26 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 09:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 08:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 08:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 17:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 16:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 15:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 13:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 07:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 06:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MrNobody 4
30 USD/月
-1%
0
0
USD
163
EUR
18
0%
35
31%
10%
0.93
-0.06
EUR
11%
1:40
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください