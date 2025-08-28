- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
35
利益トレード:
11 (31.42%)
損失トレード:
24 (68.57%)
ベストトレード:
14.42 EUR
最悪のトレード:
-2.55 EUR
総利益:
28.16 EUR (3 257 pips)
総損失:
-30.13 EUR (2 728 pips)
最大連続の勝ち:
3 (10.36 EUR)
最大連続利益:
14.43 EUR (2)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
10.40%
最大入金額:
85.44%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.10
長いトレード:
20 (57.14%)
短いトレード:
15 (42.86%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-0.06 EUR
平均利益:
2.56 EUR
平均損失:
-1.26 EUR
最大連続の負け:
13 (-17.76 EUR)
最大連続損失:
-17.76 EUR (13)
月間成長:
-9.60%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.54 EUR
最大の:
20.04 EUR (10.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.92% (20.04 EUR)
エクイティによる:
2.14% (3.74 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDrfd
|-2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDrfd
|529
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
