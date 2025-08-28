- Crescimento
Negociações:
35
Negociações com lucro:
11 (31.42%)
Negociações com perda:
24 (68.57%)
Melhor negociação:
14.42 EUR
Pior negociação:
-2.55 EUR
Lucro bruto:
28.16 EUR (3 257 pips)
Perda bruta:
-30.13 EUR (2 728 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (10.36 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
14.43 EUR (2)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
10.40%
Depósito máximo carregado:
85.44%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
-0.10
Negociações longas:
20 (57.14%)
Negociações curtas:
15 (42.86%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-0.06 EUR
Lucro médio:
2.56 EUR
Perda média:
-1.26 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-17.76 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-17.76 EUR (13)
Crescimento mensal:
-9.60%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.54 EUR
Máximo:
20.04 EUR (10.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.92% (20.04 EUR)
Pelo Capital Líquido:
2.14% (3.74 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDrfd
|-2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDrfd
|529
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +14.42 EUR
Pior negociação: -3 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +10.36 EUR
Máxima perda consecutiva: -17.76 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem comentários
