Igor Safin

MrNobody 4

Igor Safin
0 리뷰
18
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -4%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
39
이익 거래:
11 (28.20%)
손실 거래:
28 (71.79%)
최고의 거래:
14.42 EUR
최악의 거래:
-2.55 EUR
총 수익:
28.16 EUR (3 257 pips)
총 손실:
-34.56 EUR (3 248 pips)
연속 최대 이익:
3 (10.36 EUR)
연속 최대 이익:
14.43 EUR (2)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
10.40%
최대 입금량:
85.44%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
-0.26
롱(주식매수):
20 (51.28%)
숏(주식차입매도):
19 (48.72%)
수익 요인:
0.81
기대수익:
-0.16 EUR
평균 이익:
2.56 EUR
평균 손실:
-1.23 EUR
연속 최대 손실:
17 (-22.19 EUR)
연속 최대 손실:
-22.19 EUR (17)
월별 성장률:
-11.34%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.40 EUR
최대한의:
24.47 EUR (13.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.33% (24.47 EUR)
자본금별:
2.14% (3.74 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSDrfd 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSDrfd -7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSDrfd 9
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +14.42 EUR
최악의 거래: -3 EUR
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +10.36 EUR
연속 최대 손실: -22.19 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

