- 자본
- 축소
트레이드:
39
이익 거래:
11 (28.20%)
손실 거래:
28 (71.79%)
최고의 거래:
14.42 EUR
최악의 거래:
-2.55 EUR
총 수익:
28.16 EUR (3 257 pips)
총 손실:
-34.56 EUR (3 248 pips)
연속 최대 이익:
3 (10.36 EUR)
연속 최대 이익:
14.43 EUR (2)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
10.40%
최대 입금량:
85.44%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
-0.26
롱(주식매수):
20 (51.28%)
숏(주식차입매도):
19 (48.72%)
수익 요인:
0.81
기대수익:
-0.16 EUR
평균 이익:
2.56 EUR
평균 손실:
-1.23 EUR
연속 최대 손실:
17 (-22.19 EUR)
연속 최대 손실:
-22.19 EUR (17)
월별 성장률:
-11.34%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.40 EUR
최대한의:
24.47 EUR (13.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.33% (24.47 EUR)
자본금별:
2.14% (3.74 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDrfd
|-7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDrfd
|9
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +14.42 EUR
최악의 거래: -3 EUR
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +10.36 EUR
연속 최대 손실: -22.19 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-4%
0
0
USD
USD
159
EUR
EUR
18
0%
39
28%
10%
0.81
-0.16
EUR
EUR
13%
1:40