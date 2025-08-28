信号部分
信号 / MetaTrader 5 / MrNobody 4
Igor Safin

MrNobody 4

Igor Safin
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 0%
AlfaForexRU-Real
1:40
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
33
盈利交易:
11 (33.33%)
亏损交易:
22 (66.67%)
最好交易:
14.42 EUR
最差交易:
-2.55 EUR
毛利:
28.16 EUR (3 257 pips)
毛利亏损:
-27.70 EUR (2 472 pips)
最大连续赢利:
3 (10.36 EUR)
最大连续盈利:
14.43 EUR (2)
夏普比率:
0.01
交易活动:
10.40%
最大入金加载:
85.44%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.03
长期交易:
18 (54.55%)
短期交易:
15 (45.45%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.01 EUR
平均利润:
2.56 EUR
平均损失:
-1.26 EUR
最大连续失误:
11 (-15.33 EUR)
最大连续亏损:
-15.33 EUR (11)
每月增长:
-8.26%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5.54 EUR
最大值:
17.61 EUR (9.60%)
相对跌幅:
结余:
9.60% (17.61 EUR)
净值:
2.14% (3.74 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDrfd 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDrfd 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDrfd 785
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +14.42 EUR
最差交易: -3 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +10.36 EUR
最大连续亏损: -15.33 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.24 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 09:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 08:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 08:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 17:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 16:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 15:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 13:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 07:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 06:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.29 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
MrNobody 4
每月30 USD
0%
0
0
USD
166
EUR
17
0%
33
33%
10%
1.01
0.01
EUR
10%
1:40
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载