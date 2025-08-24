СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Diego MW Admiral
Alexander Christopher Guenter Held

Diego MW Admiral

Alexander Christopher Guenter Held
Alexander Christopher Guenter Held

Alexander Christopher Guenter Held

0 отзывов
Надежность
48 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 181%
AdmiralsGroup-Live
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
656
Прибыльных трейдов:
447 (68.14%)
Убыточных трейдов:
209 (31.86%)
Лучший трейд:
380.77 EUR
Худший трейд:
-279.44 EUR
Общая прибыль:
7 887.38 EUR (234 868 pips)
Общий убыток:
-5 791.00 EUR (232 824 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (132.73 EUR)
Макс. прибыль в серии:
495.18 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
73.49%
Макс. загрузка депозита:
96.43%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
4.72
Длинных трейдов:
332 (50.61%)
Коротких трейдов:
324 (49.39%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
3.20 EUR
Средняя прибыль:
17.65 EUR
Средний убыток:
-27.71 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-109.81 EUR)
Макс. убыток в серии:
-323.02 EUR (2)
Прирост в месяц:
11.48%
Годовой прогноз:
139.28%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
69.50 EUR
Максимальная:
444.00 EUR (10.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.71% (170.66 EUR)
По эквити:
83.23% (2 293.98 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD-Z 149
GBPUSD-Z 123
AUDCAD-Z 120
AUDNZD-Z 93
USDCAD-Z 50
EURUSD-Z 44
GBPCAD-Z 26
EURGBP-Z 22
XAUUSD-Z 19
EURCAD-Z 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD-Z 370
GBPUSD-Z -200
AUDCAD-Z 329
AUDNZD-Z 179
USDCAD-Z 341
EURUSD-Z 480
GBPCAD-Z 493
EURGBP-Z 160
XAUUSD-Z 160
EURCAD-Z 78
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD-Z 10K
GBPUSD-Z -71K
AUDCAD-Z 4K
AUDNZD-Z 3K
USDCAD-Z 7.9K
EURUSD-Z 8.5K
GBPCAD-Z 11K
EURGBP-Z 2.1K
XAUUSD-Z 24K
EURCAD-Z 3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +380.77 EUR
Худший трейд: -279 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +132.73 EUR
Макс. убыток в серии: -109.81 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AdmiralsGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Medium Risk Strategy - Expect 60-100% p.a, Max Drawdown 60%

Algorithmic trading >90% – I will intervene manually if necessary and monitor closely – if required, I will hedge 100%.


Нет отзывов
2026.07.13 16:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.06 02:05
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.98% of days out of 301 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.02 12:44
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.71% of days out of 297 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.29 11:50
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.29 02:44
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.76% of days out of 294 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.26 15:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.08 11:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 08:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 05:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 02:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 01:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.05 20:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.31 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.29 21:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.05.18 02:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.18 01:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Diego MW Admiral
30 USD в месяц
181%
0
0
USD
2.6K
EUR
48
79%
656
68%
73%
1.36
3.20
EUR
83%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.