- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
656
Прибыльных трейдов:
447 (68.14%)
Убыточных трейдов:
209 (31.86%)
Лучший трейд:
380.77 EUR
Худший трейд:
-279.44 EUR
Общая прибыль:
7 887.38 EUR (234 868 pips)
Общий убыток:
-5 791.00 EUR (232 824 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (132.73 EUR)
Макс. прибыль в серии:
495.18 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
73.49%
Макс. загрузка депозита:
96.43%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
4.72
Длинных трейдов:
332 (50.61%)
Коротких трейдов:
324 (49.39%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
3.20 EUR
Средняя прибыль:
17.65 EUR
Средний убыток:
-27.71 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-109.81 EUR)
Макс. убыток в серии:
-323.02 EUR (2)
Прирост в месяц:
11.48%
Годовой прогноз:
139.28%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
69.50 EUR
Максимальная:
444.00 EUR (10.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.71% (170.66 EUR)
По эквити:
83.23% (2 293.98 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD-Z
|149
|GBPUSD-Z
|123
|AUDCAD-Z
|120
|AUDNZD-Z
|93
|USDCAD-Z
|50
|EURUSD-Z
|44
|GBPCAD-Z
|26
|EURGBP-Z
|22
|XAUUSD-Z
|19
|EURCAD-Z
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD-Z
|370
|GBPUSD-Z
|-200
|AUDCAD-Z
|329
|AUDNZD-Z
|179
|USDCAD-Z
|341
|EURUSD-Z
|480
|GBPCAD-Z
|493
|EURGBP-Z
|160
|XAUUSD-Z
|160
|EURCAD-Z
|78
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD-Z
|10K
|GBPUSD-Z
|-71K
|AUDCAD-Z
|4K
|AUDNZD-Z
|3K
|USDCAD-Z
|7.9K
|EURUSD-Z
|8.5K
|GBPCAD-Z
|11K
|EURGBP-Z
|2.1K
|XAUUSD-Z
|24K
|EURCAD-Z
|3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +380.77 EUR
Худший трейд: -279 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +132.73 EUR
Макс. убыток в серии: -109.81 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AdmiralsGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Medium Risk Strategy - Expect 60-100% p.a, Max Drawdown 60%
Algorithmic trading >90% – I will intervene manually if necessary and monitor closely – if required, I will hedge 100%.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
181%
0
0
USD
USD
2.6K
EUR
EUR
48
79%
656
68%
73%
1.36
3.20
EUR
EUR
83%
1:500