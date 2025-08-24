- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
656
盈利交易:
447 (68.14%)
亏损交易:
209 (31.86%)
最好交易:
380.77 EUR
最差交易:
-279.44 EUR
毛利:
7 887.38 EUR (234 868 pips)
毛利亏损:
-5 791.16 EUR (232 824 pips)
最大连续赢利:
20 (132.73 EUR)
最大连续盈利:
495.18 EUR (4)
夏普比率:
0.09
交易活动:
73.49%
最大入金加载:
96.43%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
6
平均持有时间:
5 天
采收率:
4.72
长期交易:
332 (50.61%)
短期交易:
324 (49.39%)
利润因子:
1.36
预期回报:
3.20 EUR
平均利润:
17.65 EUR
平均损失:
-27.71 EUR
最大连续失误:
7 (-109.81 EUR)
最大连续亏损:
-323.02 EUR (2)
每月增长:
7.90%
年度预测:
95.83%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
69.50 EUR
最大值:
444.00 EUR (10.30%)
相对跌幅:
结余:
9.71% (170.66 EUR)
净值:
83.23% (2 293.98 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD-Z
|149
|GBPUSD-Z
|123
|AUDCAD-Z
|120
|AUDNZD-Z
|93
|USDCAD-Z
|50
|EURUSD-Z
|44
|GBPCAD-Z
|26
|EURGBP-Z
|22
|XAUUSD-Z
|19
|EURCAD-Z
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD-Z
|370
|GBPUSD-Z
|-200
|AUDCAD-Z
|329
|AUDNZD-Z
|179
|USDCAD-Z
|341
|EURUSD-Z
|480
|GBPCAD-Z
|493
|EURGBP-Z
|160
|XAUUSD-Z
|160
|EURCAD-Z
|78
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD-Z
|10K
|GBPUSD-Z
|-71K
|AUDCAD-Z
|4K
|AUDNZD-Z
|3K
|USDCAD-Z
|7.9K
|EURUSD-Z
|8.5K
|GBPCAD-Z
|11K
|EURGBP-Z
|2.1K
|XAUUSD-Z
|24K
|EURCAD-Z
|3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +380.77 EUR
最差交易: -279 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +132.73 EUR
最大连续亏损: -109.81 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AdmiralsGroup-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Medium Risk Strategy - Expect 60-100% p.a, Max Drawdown 60%
Algorithmic trading >90% – I will intervene manually if necessary and monitor closely – if required, I will hedge 100%.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
181%
0
0
USD
USD
2.6K
EUR
EUR
48
79%
656
68%
73%
1.36
3.20
EUR
EUR
83%
1:500