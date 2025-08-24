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信号 / MetaTrader 5 / Diego MW Admiral
Alexander Christopher Guenter Held

Diego MW Admiral

Alexander Christopher Guenter Held
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447 (68.14%)
亏损交易:
209 (31.86%)
最好交易:
380.77 EUR
最差交易:
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毛利:
7 887.38 EUR (234 868 pips)
毛利亏损:
-5 791.16 EUR (232 824 pips)
最大连续赢利:
20 (132.73 EUR)
最大连续盈利:
495.18 EUR (4)
夏普比率:
0.09
交易活动:
73.49%
最大入金加载:
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最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
6
平均持有时间:
5 天
采收率:
4.72
长期交易:
332 (50.61%)
短期交易:
324 (49.39%)
利润因子:
1.36
预期回报:
3.20 EUR
平均利润:
17.65 EUR
平均损失:
-27.71 EUR
最大连续失误:
7 (-109.81 EUR)
最大连续亏损:
-323.02 EUR (2)
每月增长:
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年度预测:
95.83%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
69.50 EUR
最大值:
444.00 EUR (10.30%)
相对跌幅:
结余:
9.71% (170.66 EUR)
净值:
83.23% (2 293.98 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD-Z 149
GBPUSD-Z 123
AUDCAD-Z 120
AUDNZD-Z 93
USDCAD-Z 50
EURUSD-Z 44
GBPCAD-Z 26
EURGBP-Z 22
XAUUSD-Z 19
EURCAD-Z 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD-Z 370
GBPUSD-Z -200
AUDCAD-Z 329
AUDNZD-Z 179
USDCAD-Z 341
EURUSD-Z 480
GBPCAD-Z 493
EURGBP-Z 160
XAUUSD-Z 160
EURCAD-Z 78
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD-Z 10K
GBPUSD-Z -71K
AUDCAD-Z 4K
AUDNZD-Z 3K
USDCAD-Z 7.9K
EURUSD-Z 8.5K
GBPCAD-Z 11K
EURGBP-Z 2.1K
XAUUSD-Z 24K
EURCAD-Z 3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AdmiralsGroup-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Medium Risk Strategy - Expect 60-100% p.a, Max Drawdown 60%

Algorithmic trading >90% – I will intervene manually if necessary and monitor closely – if required, I will hedge 100%.


没有评论
2026.07.13 16:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.06 02:05
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.98% of days out of 301 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.02 12:44
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.71% of days out of 297 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.29 11:50
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.29 02:44
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.76% of days out of 294 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.26 15:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.08 11:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 08:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 05:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 02:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 01:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.05 20:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.31 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.29 21:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.05.18 02:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.18 01:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
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