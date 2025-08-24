- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
25 (65.78%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (34.21%)
En iyi işlem:
45.61 EUR
En kötü işlem:
-22.75 EUR
Brüt kâr:
271.77 EUR (6 427 pips)
Brüt zarar:
-242.18 EUR (5 214 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (104.14 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
104.14 EUR (18)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
54.11%
Maks. mevduat yükü:
7.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.35
Alış işlemleri:
16 (42.11%)
Satış işlemleri:
22 (57.89%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.78 EUR
Ortalama kâr:
10.87 EUR
Ortalama zarar:
-18.63 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-72.24 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-72.24 EUR (4)
Aylık büyüme:
0.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
69.50 EUR
Maksimum:
84.78 EUR (2.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.51% (88.48 EUR)
Varlığa göre:
20.40% (713.52 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD-Z
|23
|NZDCAD-Z
|9
|GBPUSD-Z
|4
|EURUSD-Z
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD-Z
|-5
|NZDCAD-Z
|21
|GBPUSD-Z
|19
|EURUSD-Z
|3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD-Z
|-1.8K
|NZDCAD-Z
|671
|GBPUSD-Z
|2K
|EURUSD-Z
|366
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.61 EUR
En kötü işlem: -23 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +104.14 EUR
Maksimum ardışık zarar: -72.24 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Medium Risk Strategy - Expect 60-100% p.a, Max Drawdown 60%
Algorithmic trading >90% – I will intervene manually if necessary and monitor closely – if required, I will hedge 100%.
