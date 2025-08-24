- Crescita
Trade:
38
Profit Trade:
25 (65.78%)
Loss Trade:
13 (34.21%)
Best Trade:
45.61 EUR
Worst Trade:
-22.75 EUR
Profitto lordo:
271.77 EUR (6 427 pips)
Perdita lorda:
-242.18 EUR (5 214 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (104.14 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
104.14 EUR (18)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
53.06%
Massimo carico di deposito:
7.94%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
16 (42.11%)
Short Trade:
22 (57.89%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.78 EUR
Profitto medio:
10.87 EUR
Perdita media:
-18.63 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-72.24 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-72.24 EUR (4)
Crescita mensile:
0.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
69.50 EUR
Massimale:
84.78 EUR (2.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.51% (88.48 EUR)
Per equità:
20.40% (713.52 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD-Z
|23
|NZDCAD-Z
|9
|GBPUSD-Z
|4
|EURUSD-Z
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD-Z
|-5
|NZDCAD-Z
|21
|GBPUSD-Z
|19
|EURUSD-Z
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD-Z
|-1.8K
|NZDCAD-Z
|671
|GBPUSD-Z
|2K
|EURUSD-Z
|366
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Medium Risk Strategy - Expect 60-100% p.a, Max Drawdown 60%
Algorithmic trading >90% – I will intervene manually if necessary and monitor closely – if required, I will hedge 100%.
Non ci sono recensioni
