Alexander Christopher Guenter Held

ADMIRAL MW

Alexander Christopher Guenter Held
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 1%
AdmiralsGroup-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
25 (65.78%)
Loss Trade:
13 (34.21%)
Best Trade:
45.61 EUR
Worst Trade:
-22.75 EUR
Profitto lordo:
271.77 EUR (6 427 pips)
Perdita lorda:
-242.18 EUR (5 214 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (104.14 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
104.14 EUR (18)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
53.06%
Massimo carico di deposito:
7.94%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
16 (42.11%)
Short Trade:
22 (57.89%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.78 EUR
Profitto medio:
10.87 EUR
Perdita media:
-18.63 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-72.24 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-72.24 EUR (4)
Crescita mensile:
0.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
69.50 EUR
Massimale:
84.78 EUR (2.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.51% (88.48 EUR)
Per equità:
20.40% (713.52 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD-Z 23
NZDCAD-Z 9
GBPUSD-Z 4
EURUSD-Z 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD-Z -5
NZDCAD-Z 21
GBPUSD-Z 19
EURUSD-Z 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD-Z -1.8K
NZDCAD-Z 671
GBPUSD-Z 2K
EURUSD-Z 366
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.61 EUR
Worst Trade: -23 EUR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +104.14 EUR
Massima perdita consecutiva: -72.24 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Medium Risk Strategy - Expect 60-100% p.a, Max Drawdown 60%

Algorithmic trading >90% – I will intervene manually if necessary and monitor closely – if required, I will hedge 100%.


Non ci sono recensioni
2025.09.23 09:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 08:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 12:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 12:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 12:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.24 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.24 12:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.24 12:30
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ADMIRAL MW
30USD al mese
1%
0
0
USD
3.5K
EUR
3
100%
38
65%
53%
1.12
0.78
EUR
20%
1:500
