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Giovanny Antonio Rojas Suarez

Cualquiera

Giovanny Antonio Rojas Suarez
Giovanny Antonio Rojas Suarez

Giovanny Antonio Rojas Suarez

0 отзывов
Надежность
57 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 149%
RoboForex-Pro
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
216
Прибыльных трейдов:
216 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
68.87 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
1 641.25 USD (110 400 pips)
Общий убыток:
0.00 USD (348 pips)
Макс. серия выигрышей:
216 (1 641.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 641.25 USD (216)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
94.59%
Макс. загрузка депозита:
3.29%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
136 (62.96%)
Коротких трейдов:
80 (37.04%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
7.60 USD
Средняя прибыль:
7.60 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
5.83%
Годовой прогноз:
70.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
27.21% (985.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 80
AUDJPY 45
USDJPY 35
GBPJPY 16
USDCHF 14
AUDCHF 11
XAUUSD 8
.US30Cash 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 499
AUDJPY 495
USDJPY 248
GBPJPY 210
USDCHF 33
AUDCHF 59
XAUUSD 89
.US30Cash 7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 23K
AUDJPY 28K
USDJPY 23K
GBPJPY 11K
USDCHF 1.7K
AUDCHF 1.7K
XAUUSD 9K
.US30Cash 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +68.87 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 216
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +1 641.25 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

HCHoldingsGroupLimited-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
Axiory-Live
0.00 × 34
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real39
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 11
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 7
SolidECN-Server
0.00 × 12
CudraniaCapital-Real
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
Neomarkets-Live
0.00 × 8
ACYSecurities-Live
0.00 × 42
SureLeverageFunding-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
EverestCM-Live
0.00 × 17
GIVTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 12
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 10
OANDA-Live-1
0.00 × 6
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
еще 199...
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Entradas Manuales con esperanza matemática-

Considere un riesgo acorde al tamaño de su inversión, esta señal puede caer un 30% , antes de invertir verifique el flotante en cero. 

La proyección es un 100% anual, no buscamos ganancias exageradas si no reales.verifique si este es su objetivo.

Нет отзывов
2026.08.09 06:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.09 14:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.29 06:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.08 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.02 03:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.04 19:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.26 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.21 16:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.28 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.22 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 02:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cualquiera
30 USD в месяц
149%
0
0
USD
3.6K
USD
57
0%
216
100%
95%
n/a
7.60
USD
27%
1:500
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