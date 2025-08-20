- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
216
Прибыльных трейдов:
216 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
68.87 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
1 641.25 USD (110 400 pips)
Общий убыток:
0.00 USD (348 pips)
Макс. серия выигрышей:
216 (1 641.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 641.25 USD (216)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
94.59%
Макс. загрузка депозита:
3.29%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
136 (62.96%)
Коротких трейдов:
80 (37.04%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
7.60 USD
Средняя прибыль:
7.60 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
5.83%
Годовой прогноз:
70.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
27.21% (985.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|80
|AUDJPY
|45
|USDJPY
|35
|GBPJPY
|16
|USDCHF
|14
|AUDCHF
|11
|XAUUSD
|8
|.US30Cash
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|499
|AUDJPY
|495
|USDJPY
|248
|GBPJPY
|210
|USDCHF
|33
|AUDCHF
|59
|XAUUSD
|89
|.US30Cash
|7
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|23K
|AUDJPY
|28K
|USDJPY
|23K
|GBPJPY
|11K
|USDCHF
|1.7K
|AUDCHF
|1.7K
|XAUUSD
|9K
|.US30Cash
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +68.87 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 216
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +1 641.25 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
HCHoldingsGroupLimited-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
Axiory-Live
|0.00 × 34
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 11
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 7
|
SolidECN-Server
|0.00 × 12
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 8
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 42
|
SureLeverageFunding-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
EverestCM-Live
|0.00 × 17
|
GIVTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 10
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 6
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
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Entradas Manuales con esperanza matemática-
Considere un riesgo acorde al tamaño de su inversión, esta señal puede caer un 30% , antes de invertir verifique el flotante en cero.
La proyección es un 100% anual, no buscamos ganancias exageradas si no reales.verifique si este es su objetivo.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
149%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
57
0%
216
100%
95%
n/a
7.60
USD
USD
27%
1:500