Giovanny Antonio Rojas Suarez

Cualquiera

Giovanny Antonio Rojas Suarez
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 41%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
50 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
14.88 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
181.42 USD (17 072 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
50 (181.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
181.42 USD (50)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.29%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
20 (40.00%)
Short Trade:
30 (60.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.63 USD
Profitto medio:
3.63 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
10.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
22.55% (139.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 30
USDJPY 9
USDCHF 8
AUDJPY 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 105
USDJPY 51
USDCHF 22
AUDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 8.5K
USDJPY 6.7K
USDCHF 1.4K
AUDJPY 379
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.88 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +181.42 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 16
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
OANDA-Live-1
0.00 × 5
GIVTrade-Server
0.00 × 2
EuroTraderGlobal-Server-1
0.00 × 60
ACYSecurities-Live
0.00 × 42
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
FXView-Live
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 12
HCHoldingsGroupLimited-Live
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 5
EverestCM-Live
0.00 × 17
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 7
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 33
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
PUPrime-Live
0.00 × 1
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 10
Markets.com-Live
0.00 × 11
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
TickmillEU-Live
0.00 × 38
185 più
Entradas Manuales con esperanza matematica
Non ci sono recensioni
2025.09.24 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 02:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 18:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.20 00:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Cualquiera
30USD al mese
41%
0
0
USD
632
USD
13
0%
50
100%
100%
n/a
3.63
USD
23%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.