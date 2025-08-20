- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
50 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
14.88 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
181.42 USD (17 072 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
50 (181.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
181.42 USD (50)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.29%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
20 (40.00%)
Short Trade:
30 (60.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.63 USD
Profitto medio:
3.63 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
10.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
22.55% (139.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|30
|USDJPY
|9
|USDCHF
|8
|AUDJPY
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|105
|USDJPY
|51
|USDCHF
|22
|AUDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|8.5K
|USDJPY
|6.7K
|USDCHF
|1.4K
|AUDJPY
|379
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.88 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +181.42 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
GIVTrade-Server
|0.00 × 2
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.00 × 60
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 42
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 12
|
HCHoldingsGroupLimited-Live
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 5
|
EverestCM-Live
|0.00 × 17
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 7
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 33
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 10
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 38
185 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Entradas Manuales con esperanza matematica
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
41%
0
0
USD
USD
632
USD
USD
13
0%
50
100%
100%
n/a
3.63
USD
USD
23%
1:500