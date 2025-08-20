- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
217
盈利交易:
217 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
68.87 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
1 643.44 USD (110 521 pips)
毛利亏损:
0.00 USD (348 pips)
最大连续赢利:
217 (1 643.44 USD)
最大连续盈利:
1 643.44 USD (217)
夏普比率:
0.56
交易活动:
94.59%
最大入金加载:
3.29%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
8 天
采收率:
0.00
长期交易:
137 (63.13%)
短期交易:
80 (36.87%)
利润因子:
n/a
预期回报:
7.57 USD
平均利润:
7.57 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
5.54%
年度预测:
67.25%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
27.21% (985.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|80
|AUDJPY
|46
|USDJPY
|35
|GBPJPY
|16
|USDCHF
|14
|AUDCHF
|11
|XAUUSD
|8
|.US30Cash
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|499
|AUDJPY
|497
|USDJPY
|248
|GBPJPY
|210
|USDCHF
|33
|AUDCHF
|59
|XAUUSD
|89
|.US30Cash
|7
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|23K
|AUDJPY
|28K
|USDJPY
|23K
|GBPJPY
|11K
|USDCHF
|1.7K
|AUDCHF
|1.7K
|XAUUSD
|9K
|.US30Cash
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +68.87 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 217
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +1 643.44 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
HCHoldingsGroupLimited-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
Axiory-Live
|0.00 × 34
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 11
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 7
|
SolidECN-Server
|0.00 × 12
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 8
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 42
|
SureLeverageFunding-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
EverestCM-Live
|0.00 × 17
|
GIVTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 10
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 6
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
Entradas Manuales con esperanza matemática-
Considere un riesgo acorde al tamaño de su inversión, esta señal puede caer un 30% , antes de invertir verifique el flotante en cero.
La proyección es un 100% anual, no buscamos ganancias exageradas si no reales.verifique si este es su objetivo.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
149%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
59
0%
217
100%
95%
n/a
7.57
USD
USD
27%
1:500