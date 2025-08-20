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Giovanny Antonio Rojas Suarez

Cualquiera

Giovanny Antonio Rojas Suarez
Giovanny Antonio Rojas Suarez

Giovanny Antonio Rojas Suarez

0条评论
可靠性
59
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 149%
RoboForex-Pro
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
217
盈利交易:
217 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
68.87 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
1 643.44 USD (110 521 pips)
毛利亏损:
0.00 USD (348 pips)
最大连续赢利:
217 (1 643.44 USD)
最大连续盈利:
1 643.44 USD (217)
夏普比率:
0.56
交易活动:
94.59%
最大入金加载:
3.29%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
8 天
采收率:
0.00
长期交易:
137 (63.13%)
短期交易:
80 (36.87%)
利润因子:
n/a
预期回报:
7.57 USD
平均利润:
7.57 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
5.54%
年度预测:
67.25%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
27.21% (985.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 80
AUDJPY 46
USDJPY 35
GBPJPY 16
USDCHF 14
AUDCHF 11
XAUUSD 8
.US30Cash 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 499
AUDJPY 497
USDJPY 248
GBPJPY 210
USDCHF 33
AUDCHF 59
XAUUSD 89
.US30Cash 7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 23K
AUDJPY 28K
USDJPY 23K
GBPJPY 11K
USDCHF 1.7K
AUDCHF 1.7K
XAUUSD 9K
.US30Cash 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +68.87 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 217
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +1 643.44 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

HCHoldingsGroupLimited-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
Axiory-Live
0.00 × 34
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real39
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 11
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 7
SolidECN-Server
0.00 × 12
CudraniaCapital-Real
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
Neomarkets-Live
0.00 × 8
ACYSecurities-Live
0.00 × 42
SureLeverageFunding-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
EverestCM-Live
0.00 × 17
GIVTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 12
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 10
OANDA-Live-1
0.00 × 6
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
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Entradas Manuales con esperanza matemática-

Considere un riesgo acorde al tamaño de su inversión, esta señal puede caer un 30% , antes de invertir verifique el flotante en cero. 

La proyección es un 100% anual, no buscamos ganancias exageradas si no reales.verifique si este es su objetivo.

没有评论
2026.08.12 14:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.09 06:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.09 14:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.29 06:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.08 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.02 03:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.04 19:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.26 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.21 16:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.28 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.22 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Cualquiera
每月30 USD
149%
0
0
USD
3.6K
USD
59
0%
217
100%
95%
n/a
7.57
USD
27%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载