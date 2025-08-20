Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERFinancial-Live 0.00 × 16 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 FreshForex-MT5 0.00 × 4 FinexBisnisSolusi-Real 0.00 × 7 FxPro-MT5 Live02 0.00 × 9 OANDA-Live-1 0.00 × 5 GIVTrade-Server 0.00 × 2 EuroTraderGlobal-Server-1 0.00 × 60 ACYSecurities-Live 0.00 × 42 TradingProInternational-Live 0.00 × 2 FXView-Live 0.00 × 1 FortunaMarkets-Server 0.00 × 12 HCHoldingsGroupLimited-Live 0.00 × 1 SolidECN-Server 0.00 × 5 EverestCM-Live 0.00 × 17 PacificUnionLLC-Live 0.00 × 7 RoyalCapitalLtd-Server 0.00 × 1 Axiory-Live 0.00 × 33 Trading.comMarkets-MT5 0.00 × 86 PUPrime-Live 0.00 × 1 TriveFinancial-MT5Live-2 0.00 × 4 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 10 Markets.com-Live 0.00 × 11 RoboMarketsDE-ECN 0.00 × 7 TickmillEU-Live 0.00 × 38 185 daha fazla...