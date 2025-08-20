- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
50 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
14.88 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
181.42 USD (17 072 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
50 (181.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
181.42 USD (50)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.29%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
20 (40.00%)
Satış işlemleri:
30 (60.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.63 USD
Ortalama kâr:
3.63 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
10.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
22.55% (139.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|30
|USDJPY
|9
|USDCHF
|8
|AUDJPY
|3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|105
|USDJPY
|51
|USDCHF
|22
|AUDJPY
|3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|8.5K
|USDJPY
|6.7K
|USDCHF
|1.4K
|AUDJPY
|379
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.88 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +181.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
GIVTrade-Server
|0.00 × 2
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.00 × 60
ACYSecurities-Live
|0.00 × 42
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
FXView-Live
|0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 12
HCHoldingsGroupLimited-Live
|0.00 × 1
SolidECN-Server
|0.00 × 5
EverestCM-Live
|0.00 × 17
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 7
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
Axiory-Live
|0.00 × 33
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
PUPrime-Live
|0.00 × 1
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 10
Markets.com-Live
|0.00 × 11
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
TickmillEU-Live
|0.00 × 38
