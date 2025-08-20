SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Cualquiera
Giovanny Antonio Rojas Suarez

Cualquiera

Giovanny Antonio Rojas Suarez
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 41%
RoboForex-Pro
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
50 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
14.88 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
181.42 USD (17 072 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
50 (181.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
181.42 USD (50)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.29%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
20 (40.00%)
Satış işlemleri:
30 (60.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.63 USD
Ortalama kâr:
3.63 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
10.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
22.55% (139.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 30
USDJPY 9
USDCHF 8
AUDJPY 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 105
USDJPY 51
USDCHF 22
AUDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 8.5K
USDJPY 6.7K
USDCHF 1.4K
AUDJPY 379
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.88 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +181.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 16
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
OANDA-Live-1
0.00 × 5
GIVTrade-Server
0.00 × 2
EuroTraderGlobal-Server-1
0.00 × 60
ACYSecurities-Live
0.00 × 42
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
FXView-Live
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 12
HCHoldingsGroupLimited-Live
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 5
EverestCM-Live
0.00 × 17
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 7
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 33
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
PUPrime-Live
0.00 × 1
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 10
Markets.com-Live
0.00 × 11
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
TickmillEU-Live
0.00 × 38
185 daha fazla...
Entradas Manuales con esperanza matematica
İnceleme yok
2025.09.24 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 02:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 18:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.20 00:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
