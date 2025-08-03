- Прирост
Всего трейдов:
493
Прибыльных трейдов:
357 (72.41%)
Убыточных трейдов:
136 (27.59%)
Лучший трейд:
175.38 USD
Худший трейд:
-151.17 USD
Общая прибыль:
2 454.66 USD (89 648 pips)
Общий убыток:
-1 641.99 USD (63 484 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (134.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
382.67 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
72.26%
Макс. загрузка депозита:
13.48%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.28
Длинных трейдов:
299 (60.65%)
Коротких трейдов:
194 (39.35%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
1.65 USD
Средняя прибыль:
6.88 USD
Средний убыток:
-12.07 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-313.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-313.36 USD (26)
Прирост в месяц:
10.43%
Годовой прогноз:
126.52%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
634.95 USD (32.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.14% (634.25 USD)
По эквити:
24.00% (307.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD.vip
|402
|XAUUSD.vip
|67
|USDJPY.vip
|16
|EURUSD.vip
|3
|AUDCAD.vip
|3
|GBPCAD.vip
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD.vip
|1.1K
|XAUUSD.vip
|-28
|USDJPY.vip
|-246
|EURUSD.vip
|19
|AUDCAD.vip
|-8
|GBPCAD.vip
|-28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD.vip
|29K
|XAUUSD.vip
|-938
|USDJPY.vip
|-1.6K
|EURUSD.vip
|282
|AUDCAD.vip
|-94
|GBPCAD.vip
|-387
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +175.38 USD
Худший трейд: -151 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +134.96 USD
Макс. убыток в серии: -313.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WingoGroupLtd-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
