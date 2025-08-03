СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Nexus Algo
Fatemeh Naghizadehalgho

Nexus Algo

Fatemeh Naghizadehalgho
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 299 USD в месяц
прирост с 2025 75%
WingoGroupLtd-Server
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
493
Прибыльных трейдов:
357 (72.41%)
Убыточных трейдов:
136 (27.59%)
Лучший трейд:
175.38 USD
Худший трейд:
-151.17 USD
Общая прибыль:
2 454.66 USD (89 648 pips)
Общий убыток:
-1 641.99 USD (63 484 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (134.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
382.67 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
72.26%
Макс. загрузка депозита:
13.48%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.28
Длинных трейдов:
299 (60.65%)
Коротких трейдов:
194 (39.35%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
1.65 USD
Средняя прибыль:
6.88 USD
Средний убыток:
-12.07 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-313.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-313.36 USD (26)
Прирост в месяц:
10.43%
Годовой прогноз:
126.52%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
634.95 USD (32.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.14% (634.25 USD)
По эквити:
24.00% (307.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD.vip 402
XAUUSD.vip 67
USDJPY.vip 16
EURUSD.vip 3
AUDCAD.vip 3
GBPCAD.vip 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD.vip 1.1K
XAUUSD.vip -28
USDJPY.vip -246
EURUSD.vip 19
AUDCAD.vip -8
GBPCAD.vip -28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD.vip 29K
XAUUSD.vip -938
USDJPY.vip -1.6K
EURUSD.vip 282
AUDCAD.vip -94
GBPCAD.vip -387
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +175.38 USD
Худший трейд: -151 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +134.96 USD
Макс. убыток в серии: -313.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WingoGroupLtd-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.05 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 05:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.08 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 01:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 11:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 16:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 12:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 05:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 04:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 01:54
Share of trading days is too low
2025.08.04 01:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.03 20:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 20:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 20:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 20:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nexus Algo
299 USD в месяц
75%
0
0
USD
2.1K
USD
22
99%
493
72%
72%
1.49
1.65
USD
24%
1:400
Копировать

