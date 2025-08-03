シグナルセクション
Fatemeh Naghizadehalgho

Nexus Algo

Fatemeh Naghizadehalgho
レビュー0件
信頼性
22週間
0 / 0 USD
月額  299  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 75%
WingoGroupLtd-Server
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
493
利益トレード:
357 (72.41%)
損失トレード:
136 (27.59%)
ベストトレード:
175.38 USD
最悪のトレード:
-151.17 USD
総利益:
2 454.66 USD (89 648 pips)
総損失:
-1 641.99 USD (63 484 pips)
最大連続の勝ち:
28 (134.96 USD)
最大連続利益:
382.67 USD (13)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
72.26%
最大入金額:
13.48%
最近のトレード:
22 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.28
長いトレード:
299 (60.65%)
短いトレード:
194 (39.35%)
プロフィットファクター:
1.49
期待されたペイオフ:
1.65 USD
平均利益:
6.88 USD
平均損失:
-12.07 USD
最大連続の負け:
26 (-313.36 USD)
最大連続損失:
-313.36 USD (26)
月間成長:
10.43%
年間予想:
126.52%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 USD
最大の:
634.95 USD (32.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.14% (634.25 USD)
エクイティによる:
24.00% (307.46 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCAD.vip 402
XAUUSD.vip 67
USDJPY.vip 16
EURUSD.vip 3
AUDCAD.vip 3
GBPCAD.vip 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCAD.vip 1.1K
XAUUSD.vip -28
USDJPY.vip -246
EURUSD.vip 19
AUDCAD.vip -8
GBPCAD.vip -28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCAD.vip 29K
XAUUSD.vip -938
USDJPY.vip -1.6K
EURUSD.vip 282
AUDCAD.vip -94
GBPCAD.vip -387
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +175.38 USD
最悪のトレード: -151 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +134.96 USD
最大連続損失: -313.36 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WingoGroupLtd-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.11.05 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 05:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.08 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 01:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 11:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 16:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 12:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 05:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 04:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 01:54
Share of trading days is too low
2025.08.04 01:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.03 20:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 20:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 20:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 20:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
