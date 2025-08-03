- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
493
利益トレード:
357 (72.41%)
損失トレード:
136 (27.59%)
ベストトレード:
175.38 USD
最悪のトレード:
-151.17 USD
総利益:
2 454.66 USD (89 648 pips)
総損失:
-1 641.99 USD (63 484 pips)
最大連続の勝ち:
28 (134.96 USD)
最大連続利益:
382.67 USD (13)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
72.26%
最大入金額:
13.48%
最近のトレード:
22 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.28
長いトレード:
299 (60.65%)
短いトレード:
194 (39.35%)
プロフィットファクター:
1.49
期待されたペイオフ:
1.65 USD
平均利益:
6.88 USD
平均損失:
-12.07 USD
最大連続の負け:
26 (-313.36 USD)
最大連続損失:
-313.36 USD (26)
月間成長:
10.43%
年間予想:
126.52%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 USD
最大の:
634.95 USD (32.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.14% (634.25 USD)
エクイティによる:
24.00% (307.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD.vip
|402
|XAUUSD.vip
|67
|USDJPY.vip
|16
|EURUSD.vip
|3
|AUDCAD.vip
|3
|GBPCAD.vip
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD.vip
|1.1K
|XAUUSD.vip
|-28
|USDJPY.vip
|-246
|EURUSD.vip
|19
|AUDCAD.vip
|-8
|GBPCAD.vip
|-28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD.vip
|29K
|XAUUSD.vip
|-938
|USDJPY.vip
|-1.6K
|EURUSD.vip
|282
|AUDCAD.vip
|-94
|GBPCAD.vip
|-387
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +175.38 USD
最悪のトレード: -151 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +134.96 USD
最大連続損失: -313.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WingoGroupLtd-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
299 USD/月
75%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
22
99%
493
72%
72%
1.49
1.65
USD
USD
24%
1:400