트레이드:
502
이익 거래:
365 (72.70%)
손실 거래:
137 (27.29%)
최고의 거래:
175.38 USD
최악의 거래:
-151.17 USD
총 수익:
2 478.51 USD (92 077 pips)
총 손실:
-1 642.48 USD (63 515 pips)
연속 최대 이익:
28 (134.96 USD)
연속 최대 이익:
382.67 USD (13)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
72.26%
최대 입금량:
13.48%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.32
롱(주식매수):
308 (61.35%)
숏(주식차입매도):
194 (38.65%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
1.67 USD
평균 이익:
6.79 USD
평균 손실:
-11.99 USD
연속 최대 손실:
26 (-313.36 USD)
연속 최대 손실:
-313.36 USD (26)
월별 성장률:
10.95%
연간 예측:
132.82%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 USD
최대한의:
634.95 USD (32.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.14% (634.25 USD)
자본금별:
24.00% (307.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD.vip
|408
|XAUUSD.vip
|70
|USDJPY.vip
|16
|EURUSD.vip
|3
|AUDCAD.vip
|3
|GBPCAD.vip
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD.vip
|1.1K
|XAUUSD.vip
|-8
|USDJPY.vip
|-246
|EURUSD.vip
|19
|AUDCAD.vip
|-8
|GBPCAD.vip
|-28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD.vip
|29K
|XAUUSD.vip
|1K
|USDJPY.vip
|-1.6K
|EURUSD.vip
|282
|AUDCAD.vip
|-94
|GBPCAD.vip
|-387
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
최고의 거래: +175.38 USD
최악의 거래: -151 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 26
연속 최대 이익: +134.96 USD
연속 최대 손실: -313.36 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "WingoGroupLtd-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
