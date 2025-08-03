시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Nexus Algo
Fatemeh Naghizadehalgho

Nexus Algo

Fatemeh Naghizadehalgho
0 리뷰
안정성
23
0 / 0 USD
월별 299 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 77%
WingoGroupLtd-Server
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
502
이익 거래:
365 (72.70%)
손실 거래:
137 (27.29%)
최고의 거래:
175.38 USD
최악의 거래:
-151.17 USD
총 수익:
2 478.51 USD (92 077 pips)
총 손실:
-1 642.48 USD (63 515 pips)
연속 최대 이익:
28 (134.96 USD)
연속 최대 이익:
382.67 USD (13)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
72.26%
최대 입금량:
13.48%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.32
롱(주식매수):
308 (61.35%)
숏(주식차입매도):
194 (38.65%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
1.67 USD
평균 이익:
6.79 USD
평균 손실:
-11.99 USD
연속 최대 손실:
26 (-313.36 USD)
연속 최대 손실:
-313.36 USD (26)
월별 성장률:
10.95%
연간 예측:
132.82%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 USD
최대한의:
634.95 USD (32.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.14% (634.25 USD)
자본금별:
24.00% (307.46 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NZDCAD.vip 408
XAUUSD.vip 70
USDJPY.vip 16
EURUSD.vip 3
AUDCAD.vip 3
GBPCAD.vip 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NZDCAD.vip 1.1K
XAUUSD.vip -8
USDJPY.vip -246
EURUSD.vip 19
AUDCAD.vip -8
GBPCAD.vip -28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NZDCAD.vip 29K
XAUUSD.vip 1K
USDJPY.vip -1.6K
EURUSD.vip 282
AUDCAD.vip -94
GBPCAD.vip -387
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +175.38 USD
최악의 거래: -151 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 26
연속 최대 이익: +134.96 USD
연속 최대 손실: -313.36 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "WingoGroupLtd-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.11.05 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 05:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.08 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 01:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 11:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 16:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 12:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 05:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 04:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 01:54
Share of trading days is too low
2025.08.04 01:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.03 20:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 20:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 20:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 20:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Nexus Algo
월별 299 USD
77%
0
0
USD
2.2K
USD
23
99%
502
72%
72%
1.50
1.67
USD
24%
1:400
