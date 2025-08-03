SegnaliSezioni
Fatemeh Naghizadehalgho

Nexus Algo

Fatemeh Naghizadehalgho
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 47%
WingoGroupLtd-Server
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
177
Profit Trade:
132 (74.57%)
Loss Trade:
45 (25.42%)
Best Trade:
25.64 USD
Worst Trade:
-6.27 USD
Profitto lordo:
516.86 USD (21 473 pips)
Perdita lorda:
-49.64 USD (3 450 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (109.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
109.39 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
87.27%
Massimo carico di deposito:
11.91%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
42.82
Long Trade:
124 (70.06%)
Short Trade:
53 (29.94%)
Fattore di profitto:
10.41
Profitto previsto:
2.64 USD
Profitto medio:
3.92 USD
Perdita media:
-1.10 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-10.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.87 USD (3)
Crescita mensile:
34.45%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
10.91 USD (1.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.02% (10.99 USD)
Per equità:
24.00% (307.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD.vip 177
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD.vip 468
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD.vip 18K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.64 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +109.39 USD
Massima perdita consecutiva: -10.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WingoGroupLtd-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.19 11:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 16:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 12:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 05:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 04:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 01:54
Share of trading days is too low
2025.08.04 01:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.03 20:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 20:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 20:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 20:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.03 20:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
