交易:
493
盈利交易:
357 (72.41%)
亏损交易:
136 (27.59%)
最好交易:
175.38 USD
最差交易:
-151.17 USD
毛利:
2 454.66 USD (89 648 pips)
毛利亏损:
-1 641.99 USD (63 484 pips)
最大连续赢利:
28 (134.96 USD)
最大连续盈利:
382.67 USD (13)
夏普比率:
0.11
交易活动:
72.26%
最大入金加载:
13.48%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.28
长期交易:
299 (60.65%)
短期交易:
194 (39.35%)
利润因子:
1.49
预期回报:
1.65 USD
平均利润:
6.88 USD
平均损失:
-12.07 USD
最大连续失误:
26 (-313.36 USD)
最大连续亏损:
-313.36 USD (26)
每月增长:
10.43%
年度预测:
126.52%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
634.95 USD (32.92%)
相对跌幅:
结余:
15.14% (634.25 USD)
净值:
24.00% (307.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD.vip
|402
|XAUUSD.vip
|67
|USDJPY.vip
|16
|EURUSD.vip
|3
|AUDCAD.vip
|3
|GBPCAD.vip
|2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD.vip
|1.1K
|XAUUSD.vip
|-28
|USDJPY.vip
|-246
|EURUSD.vip
|19
|AUDCAD.vip
|-8
|GBPCAD.vip
|-28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD.vip
|29K
|XAUUSD.vip
|-938
|USDJPY.vip
|-1.6K
|EURUSD.vip
|282
|AUDCAD.vip
|-94
|GBPCAD.vip
|-387
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +175.38 USD
最差交易: -151 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +134.96 USD
最大连续亏损: -313.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 WingoGroupLtd-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
