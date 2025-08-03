- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
493
Negociações com lucro:
357 (72.41%)
Negociações com perda:
136 (27.59%)
Melhor negociação:
175.38 USD
Pior negociação:
-151.17 USD
Lucro bruto:
2 454.66 USD (89 648 pips)
Perda bruta:
-1 641.99 USD (63 484 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (134.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
382.67 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
72.26%
Depósito máximo carregado:
13.48%
Último negócio:
21 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.28
Negociações longas:
299 (60.65%)
Negociações curtas:
194 (39.35%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
1.65 USD
Lucro médio:
6.88 USD
Perda média:
-12.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-313.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-313.36 USD (26)
Crescimento mensal:
10.43%
Previsão anual:
126.52%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
634.95 USD (32.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.14% (634.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.00% (307.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD.vip
|402
|XAUUSD.vip
|67
|USDJPY.vip
|16
|EURUSD.vip
|3
|AUDCAD.vip
|3
|GBPCAD.vip
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD.vip
|1.1K
|XAUUSD.vip
|-28
|USDJPY.vip
|-246
|EURUSD.vip
|19
|AUDCAD.vip
|-8
|GBPCAD.vip
|-28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD.vip
|29K
|XAUUSD.vip
|-938
|USDJPY.vip
|-1.6K
|EURUSD.vip
|282
|AUDCAD.vip
|-94
|GBPCAD.vip
|-387
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +175.38 USD
Pior negociação: -151 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 26
Máximo lucro consecutivo: +134.96 USD
Máxima perda consecutiva: -313.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WingoGroupLtd-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
299 USD por mês
75%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
22
99%
493
72%
72%
1.49
1.65
USD
USD
24%
1:400