- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
888
Прибыльных трейдов:
680 (76.57%)
Убыточных трейдов:
208 (23.42%)
Лучший трейд:
1 244.49 USD
Худший трейд:
-343.33 USD
Общая прибыль:
10 442.57 USD (98 246 pips)
Общий убыток:
-6 069.23 USD (69 528 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (489.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 583.48 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
77.92%
Макс. загрузка депозита:
33.19%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.37
Длинных трейдов:
415 (46.73%)
Коротких трейдов:
473 (53.27%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
4.92 USD
Средняя прибыль:
15.36 USD
Средний убыток:
-29.18 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 298.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 298.24 USD (5)
Прирост в месяц:
4.96%
Годовой прогноз:
60.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 299.37 USD (43.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.11% (56.49 USD)
По эквити:
60.48% (5 795.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|323
|NZDCAD
|315
|AUDNZD
|250
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|1.8K
|AUDNZD
|1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|4.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 244.49 USD
Худший трейд: -343 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +489.89 USD
Макс. убыток в серии: -1 298.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live23" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 78
|
ICMarketsSC-Live15
|0.53 × 60
|
Coinexx-Demo
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.68 × 62
|
ICMarketsSC-Live32
|0.70 × 1453
|
ICMarketsSC-Live05
|0.77 × 166
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 100
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.00 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.54 × 69
|
ICMarketsSC-Live23
|1.60 × 298
|
ICMarketsSC-Live27
|1.63 × 51
|
ICMarketsSC-Live20
|1.71 × 441
|
ICMarketsSC-Live24
|1.79 × 384
|
ICMarketsSC-Live03
|2.62 × 76
|
VantageInternational-Live 10
|3.13 × 93
|
TradersWay-Live 2
|3.50 × 2
|
EagleFX-Live
|3.78 × 18
|
XMTrading-Real 49
|3.84 × 80
Сигнал стабильного роста – низкий риск, проверенные результаты
Этот сигнал предназначен для трейдеров, стремящихся к стабильной и устойчивой доходности без агрессивного риска. Он нацелен на среднюю прибыль 4–8% в месяц, используя проверенную стратегию, ориентированную на основные валютные пары и схемы с низкой просадкой. Управление позициями осуществляется со строгим контролем рисков, что позволяет избегать переэкспонирования и высокого кредитного плеча.
Уровень риска: Консервативный
Просадка: Обычно менее 10%
Стратегия: Алгоритмическая поддержка входа на основе технических моделей и ценового движения
Идеально для: Долгосрочного роста с минимальным стрессом
Счет отслеживается ежедневно, сделки прозрачны, а доходность подтверждается проверенными данными. Подходит как для новичков, так и для опытных пользователей, стремящихся к надежным результатам.
Нет отзывов
