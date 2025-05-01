СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / QuantPulse
Dinesh Pandian A L Kamalanathan

QuantPulse

Dinesh Pandian A L Kamalanathan
0 отзывов
Надежность
107 недель
1 / 3K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 208%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
888
Прибыльных трейдов:
680 (76.57%)
Убыточных трейдов:
208 (23.42%)
Лучший трейд:
1 244.49 USD
Худший трейд:
-343.33 USD
Общая прибыль:
10 442.57 USD (98 246 pips)
Общий убыток:
-6 069.23 USD (69 528 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (489.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 583.48 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
77.92%
Макс. загрузка депозита:
33.19%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.37
Длинных трейдов:
415 (46.73%)
Коротких трейдов:
473 (53.27%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
4.92 USD
Средняя прибыль:
15.36 USD
Средний убыток:
-29.18 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 298.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 298.24 USD (5)
Прирост в месяц:
4.96%
Годовой прогноз:
60.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 299.37 USD (43.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.11% (56.49 USD)
По эквити:
60.48% (5 795.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 323
NZDCAD 315
AUDNZD 250
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 1.8K
AUDNZD 1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD 13K
AUDNZD 4.2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 244.49 USD
Худший трейд: -343 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +489.89 USD
Макс. убыток в серии: -1 298.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live23" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live20
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.17 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.32 × 22
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 78
ICMarketsSC-Live15
0.53 × 60
Coinexx-Demo
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.68 × 62
ICMarketsSC-Live32
0.70 × 1453
ICMarketsSC-Live05
0.77 × 166
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 100
TMGM.TradeMax-Demo
1.00 × 7
ThreeTrader-Live
1.54 × 69
ICMarketsSC-Live23
1.60 × 298
ICMarketsSC-Live27
1.63 × 51
ICMarketsSC-Live20
1.71 × 441
ICMarketsSC-Live24
1.79 × 384
ICMarketsSC-Live03
2.62 × 76
VantageInternational-Live 10
3.13 × 93
TradersWay-Live 2
3.50 × 2
EagleFX-Live
3.78 × 18
XMTrading-Real 49
3.84 × 80
еще 45...
Сигнал стабильного роста – низкий риск, проверенные результаты

Этот сигнал предназначен для трейдеров, стремящихся к стабильной и устойчивой доходности без агрессивного риска. Он нацелен на среднюю прибыль 4–8% в месяц, используя проверенную стратегию, ориентированную на основные валютные пары и схемы с низкой просадкой. Управление позициями осуществляется со строгим контролем рисков, что позволяет избегать переэкспонирования и высокого кредитного плеча.

Уровень риска: Консервативный

Просадка: Обычно менее 10%

Стратегия: Алгоритмическая поддержка входа на основе технических моделей и ценового движения

Идеально для: Долгосрочного роста с минимальным стрессом

Счет отслеживается ежедневно, сделки прозрачны, а доходность подтверждается проверенными данными. Подходит как для новичков, так и для опытных пользователей, стремящихся к надежным результатам.
Нет отзывов
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 19:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
QuantPulse
30 USD в месяц
208%
1
3K
USD
11K
USD
107
100%
888
76%
78%
1.72
4.92
USD
60%
1:500
