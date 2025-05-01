Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live23" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Сигнал стабильного роста – низкий риск, проверенные результаты



Этот сигнал предназначен для трейдеров, стремящихся к стабильной и устойчивой доходности без агрессивного риска. Он нацелен на среднюю прибыль 4–8% в месяц, используя проверенную стратегию, ориентированную на основные валютные пары и схемы с низкой просадкой. Управление позициями осуществляется со строгим контролем рисков, что позволяет избегать переэкспонирования и высокого кредитного плеча.



Уровень риска: Консервативный



Просадка: Обычно менее 10%



Стратегия: Алгоритмическая поддержка входа на основе технических моделей и ценового движения



Идеально для: Долгосрочного роста с минимальным стрессом



Счет отслеживается ежедневно, сделки прозрачны, а доходность подтверждается проверенными данными. Подходит как для новичков, так и для опытных пользователей, стремящихся к надежным результатам.