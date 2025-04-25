- Прирост
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Всего трейдов:
244
Прибыльных трейдов:
118 (48.36%)
Убыточных трейдов:
126 (51.64%)
Лучший трейд:
56.74 EUR
Худший трейд:
-43.51 EUR
Общая прибыль:
1 318.33 EUR (25 935 pips)
Общий убыток:
-1 359.79 EUR (24 027 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (118.75 EUR)
Макс. прибыль в серии:
118.75 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
5.97%
Макс. загрузка депозита:
85.48%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.13
Длинных трейдов:
154 (63.11%)
Коротких трейдов:
90 (36.89%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.17 EUR
Средняя прибыль:
11.17 EUR
Средний убыток:
-10.79 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-48.65 EUR)
Макс. убыток в серии:
-91.03 EUR (6)
Прирост в месяц:
7.65%
Годовой прогноз:
92.85%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
121.58 EUR
Максимальная:
329.73 EUR (27.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.26% (329.38 EUR)
По эквити:
2.38% (27.06 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|243
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-19
|GBPUSD
|-28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|2.2K
|GBPUSD
|-248
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +56.74 EUR
Худший трейд: -44 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +118.75 EUR
Макс. убыток в серии: -48.65 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.33 × 9
|
VantageFXInternational-Live
|0.44 × 9
|
Darwinex-Live
|0.49 × 72
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.60 × 131
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.44 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 19
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.79 × 52
|
Headway-Real
|3.71 × 7
|
AdmiralMarkets-Live
|3.86 × 57
|
Binary.com-Server
|5.67 × 6
|
FxPro-MT5
|6.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|6.00 × 1
|
Swissquote-Server
|6.50 × 6
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
USD
959
EUR
EUR
105
97%
244
48%
6%
0.96
-0.17
EUR
EUR
27%
1:200