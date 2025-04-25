СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Range Breakout Extra Low Risk USDJPY
Aroen Mughal

Range Breakout Extra Low Risk USDJPY

Aroen Mughal
Aroen Mughal

Aroen Mughal

5 (3)
Matthew 6:19-24
4 продукта 2 сигнала
0 отзывов
105 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -4%
Darwinex-Live
1:200
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
244
Прибыльных трейдов:
118 (48.36%)
Убыточных трейдов:
126 (51.64%)
Лучший трейд:
56.74 EUR
Худший трейд:
-43.51 EUR
Общая прибыль:
1 318.33 EUR (25 935 pips)
Общий убыток:
-1 359.79 EUR (24 027 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (118.75 EUR)
Макс. прибыль в серии:
118.75 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
5.97%
Макс. загрузка депозита:
85.48%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.13
Длинных трейдов:
154 (63.11%)
Коротких трейдов:
90 (36.89%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.17 EUR
Средняя прибыль:
11.17 EUR
Средний убыток:
-10.79 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-48.65 EUR)
Макс. убыток в серии:
-91.03 EUR (6)
Прирост в месяц:
7.65%
Годовой прогноз:
92.85%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
121.58 EUR
Максимальная:
329.73 EUR (27.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.26% (329.38 EUR)
По эквити:
2.38% (27.06 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 243
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -19
GBPUSD -28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 2.2K
GBPUSD -248
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +56.74 EUR
Худший трейд: -44 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +118.75 EUR
Макс. убыток в серии: -48.65 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.33 × 9
VantageFXInternational-Live
0.44 × 9
Darwinex-Live
0.49 × 72
TickmillUK-Live
0.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.60 × 131
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
1.44 × 9
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 19
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.79 × 52
Headway-Real
3.71 × 7
AdmiralMarkets-Live
3.86 × 57
Binary.com-Server
5.67 × 6
FxPro-MT5
6.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
6.00 × 1
Swissquote-Server
6.50 × 6
еще 4...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.07.23 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.25 06:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.10 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.03 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.12 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.06 06:51
No swaps are charged
2026.05.06 06:51
No swaps are charged
2026.04.30 09:40
No swaps are charged on the signal account
2026.04.27 14:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.09 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.08 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.23 12:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.18 16:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 594 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.17 06:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.17 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.24 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.04 15:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.20 10:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.20 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Range Breakout Extra Low Risk USDJPY
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
959
EUR
105
97%
244
48%
6%
0.96
-0.17
EUR
27%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.