- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
246
盈利交易:
118 (47.96%)
亏损交易:
128 (52.03%)
最好交易:
56.74 EUR
最差交易:
-43.51 EUR
毛利:
1 318.33 EUR (25 935 pips)
毛利亏损:
-1 387.10 EUR (24 342 pips)
最大连续赢利:
8 (118.75 EUR)
最大连续盈利:
118.75 EUR (8)
夏普比率:
0.00
交易活动:
5.97%
最大入金加载:
85.48%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.21
长期交易:
156 (63.41%)
短期交易:
90 (36.59%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.28 EUR
平均利润:
11.17 EUR
平均损失:
-10.84 EUR
最大连续失误:
7 (-48.65 EUR)
最大连续亏损:
-91.03 EUR (6)
每月增长:
5.62%
年度预测:
68.19%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
121.58 EUR
最大值:
329.73 EUR (27.29%)
相对跌幅:
结余:
27.26% (329.38 EUR)
净值:
2.38% (27.06 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|245
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-51
|GBPUSD
|-28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|1.8K
|GBPUSD
|-248
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +56.74 EUR
最差交易: -44 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +118.75 EUR
最大连续亏损: -48.65 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.33 × 9
|
VantageFXInternational-Live
|0.44 × 9
|
Darwinex-Live
|0.49 × 72
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.60 × 131
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.44 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 19
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.79 × 52
|
Headway-Real
|3.71 × 7
|
AdmiralMarkets-Live
|3.86 × 57
|
Binary.com-Server
|5.67 × 6
|
FxPro-MT5
|6.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|6.00 × 1
|
Swissquote-Server
|6.50 × 6
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-7%
0
0
USD
USD
931
EUR
EUR
106
97%
246
47%
6%
0.95
-0.28
EUR
EUR
27%
1:200