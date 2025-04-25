- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
153
Kârla kapanan işlemler:
78 (50.98%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (49.02%)
En iyi işlem:
56.74 EUR
En kötü işlem:
-43.51 EUR
Brüt kâr:
984.58 EUR (20 110 pips)
Brüt zarar:
-848.11 EUR (15 633 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (118.75 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
118.75 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
8.00%
Maks. mevduat yükü:
57.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.10
Alış işlemleri:
93 (60.78%)
Satış işlemleri:
60 (39.22%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.89 EUR
Ortalama kâr:
12.62 EUR
Ortalama zarar:
-11.31 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-91.03 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-91.03 EUR (6)
Aylık büyüme:
-3.55%
Yıllık tahmin:
-43.29%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
100.54 EUR
Maksimum:
124.46 EUR (12.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.14% (124.32 EUR)
Varlığa göre:
2.24% (25.21 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|152
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|184
|GBPUSD
|-28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|4.7K
|GBPUSD
|-248
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +56.74 EUR
En kötü işlem: -44 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +118.75 EUR
Maksimum ardışık zarar: -91.03 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|0.44 × 9
|
Darwinex-Live
|0.49 × 72
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.62 × 125
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.44 × 9
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
Swissquote-Server
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.79 × 52
|
AdmiralMarkets-Live
|3.86 × 57
|
Binary.com-Server
|5.67 × 6
|
FxPro-MT5
|6.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
FBS-Real
|6.75 × 4
|
Weltrade-Real
|7.14 × 14
|
SCFMLimited-Live2
|7.43 × 7
|
ActivTradesCorp-Server
|12.80 × 5
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
14%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
61
96%
153
50%
8%
1.16
0.89
EUR
EUR
12%
1:200