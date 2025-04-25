SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Range Breakout Extra Low Risk USDJPY
Aroen Mughal

Range Breakout Extra Low Risk USDJPY

Aroen Mughal
0 inceleme
Güvenilirlik
61 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 14%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
153
Kârla kapanan işlemler:
78 (50.98%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (49.02%)
En iyi işlem:
56.74 EUR
En kötü işlem:
-43.51 EUR
Brüt kâr:
984.58 EUR (20 110 pips)
Brüt zarar:
-848.11 EUR (15 633 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (118.75 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
118.75 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
8.00%
Maks. mevduat yükü:
57.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.10
Alış işlemleri:
93 (60.78%)
Satış işlemleri:
60 (39.22%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.89 EUR
Ortalama kâr:
12.62 EUR
Ortalama zarar:
-11.31 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-91.03 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-91.03 EUR (6)
Aylık büyüme:
-3.55%
Yıllık tahmin:
-43.29%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
100.54 EUR
Maksimum:
124.46 EUR (12.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.14% (124.32 EUR)
Varlığa göre:
2.24% (25.21 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 152
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 184
GBPUSD -28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 4.7K
GBPUSD -248
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +56.74 EUR
En kötü işlem: -44 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +118.75 EUR
Maksimum ardışık zarar: -91.03 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live
0.44 × 9
Darwinex-Live
0.49 × 72
TickmillUK-Live
0.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.62 × 125
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
1.44 × 9
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 19
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
Swissquote-Server
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.79 × 52
AdmiralMarkets-Live
3.86 × 57
Binary.com-Server
5.67 × 6
FxPro-MT5
6.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
FBS-Real
6.75 × 4
Weltrade-Real
7.14 × 14
SCFMLimited-Live2
7.43 × 7
ActivTradesCorp-Server
12.80 × 5
İnceleme yok
2025.07.15 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 07:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 06:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.19 12:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 08:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.28 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 09:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 05:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.75% of days out of 267 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 12:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
