Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpen-MT5 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 0.44 × 9 Darwinex-Live 0.49 × 72 TickmillUK-Live 0.50 × 2 Pepperstone-MT5-Live01 0.62 × 125 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.00 × 2 ForexTimeFXTM-Live01 1.00 × 7 KuberaCapitalMarkets-Server 1.44 × 9 Exness-MT5Real20 2.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 2.00 × 19 Ava-Real 1-MT5 2.50 × 2 Swissquote-Server 2.50 × 2 PrimeCodex-MT5 2.79 × 52 AdmiralMarkets-Live 3.86 × 57 Binary.com-Server 5.67 × 6 FxPro-MT5 6.00 × 1 GBEbrokers-LIVE 6.00 × 1 FBS-Real 6.75 × 4 Weltrade-Real 7.14 × 14 SCFMLimited-Live2 7.43 × 7 ActivTradesCorp-Server 12.80 × 5