Aroen Mughal

Range Breakout Extra Low Risk USDJPY

Aroen Mughal
0 recensioni
Affidabilità
61 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 14%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
153
Profit Trade:
78 (50.98%)
Loss Trade:
75 (49.02%)
Best Trade:
56.74 EUR
Worst Trade:
-43.51 EUR
Profitto lordo:
984.58 EUR (20 110 pips)
Perdita lorda:
-848.11 EUR (15 633 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (118.75 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
118.75 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
8.00%
Massimo carico di deposito:
57.89%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.10
Long Trade:
93 (60.78%)
Short Trade:
60 (39.22%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.89 EUR
Profitto medio:
12.62 EUR
Perdita media:
-11.31 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-91.03 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-91.03 EUR (6)
Crescita mensile:
-3.55%
Previsione annuale:
-43.29%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
100.54 EUR
Massimale:
124.46 EUR (12.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.14% (124.32 EUR)
Per equità:
2.24% (25.21 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 152
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 184
GBPUSD -28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 4.7K
GBPUSD -248
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +56.74 EUR
Worst Trade: -44 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +118.75 EUR
Massima perdita consecutiva: -91.03 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live
0.44 × 9
Darwinex-Live
0.49 × 72
TickmillUK-Live
0.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.62 × 125
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
1.44 × 9
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 19
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
Swissquote-Server
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.79 × 52
AdmiralMarkets-Live
3.86 × 57
Binary.com-Server
5.67 × 6
FxPro-MT5
6.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
FBS-Real
6.75 × 4
Weltrade-Real
7.14 × 14
SCFMLimited-Live2
7.43 × 7
ActivTradesCorp-Server
12.80 × 5
Non ci sono recensioni
2025.07.15 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 07:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 06:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.19 12:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 08:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.28 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 09:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 05:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.75% of days out of 267 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 12:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Range Breakout Extra Low Risk USDJPY
30USD al mese
14%
0
0
USD
1.1K
EUR
61
96%
153
50%
8%
1.16
0.89
EUR
12%
1:200
Copia

