- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
153
Profit Trade:
78 (50.98%)
Loss Trade:
75 (49.02%)
Best Trade:
56.74 EUR
Worst Trade:
-43.51 EUR
Profitto lordo:
984.58 EUR (20 110 pips)
Perdita lorda:
-848.11 EUR (15 633 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (118.75 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
118.75 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
8.00%
Massimo carico di deposito:
57.89%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.10
Long Trade:
93 (60.78%)
Short Trade:
60 (39.22%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.89 EUR
Profitto medio:
12.62 EUR
Perdita media:
-11.31 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-91.03 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-91.03 EUR (6)
Crescita mensile:
-3.55%
Previsione annuale:
-43.29%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
100.54 EUR
Massimale:
124.46 EUR (12.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.14% (124.32 EUR)
Per equità:
2.24% (25.21 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|152
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|184
|GBPUSD
|-28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|4.7K
|GBPUSD
|-248
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +56.74 EUR
Worst Trade: -44 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +118.75 EUR
Massima perdita consecutiva: -91.03 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|0.44 × 9
|
Darwinex-Live
|0.49 × 72
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.62 × 125
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.44 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 19
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
Swissquote-Server
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.79 × 52
|
AdmiralMarkets-Live
|3.86 × 57
|
Binary.com-Server
|5.67 × 6
|
FxPro-MT5
|6.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
FBS-Real
|6.75 × 4
|
Weltrade-Real
|7.14 × 14
|
SCFMLimited-Live2
|7.43 × 7
|
ActivTradesCorp-Server
|12.80 × 5
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
14%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
61
96%
153
50%
8%
1.16
0.89
EUR
EUR
12%
1:200