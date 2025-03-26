СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Rbb robo 3
Vladimir Smorodintsev

Rbb robo 3

Vladimir Smorodintsev
0 отзывов
Надежность
48 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 52%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
485
Прибыльных трейдов:
380 (78.35%)
Убыточных трейдов:
105 (21.65%)
Лучший трейд:
84.14 USD
Худший трейд:
-19.37 USD
Общая прибыль:
974.00 USD (86 450 pips)
Общий убыток:
-346.74 USD (38 971 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (33.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
148.95 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
83.50%
Макс. загрузка депозита:
19.30%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.19
Длинных трейдов:
227 (46.80%)
Коротких трейдов:
258 (53.20%)
Профит фактор:
2.81
Мат. ожидание:
1.29 USD
Средняя прибыль:
2.56 USD
Средний убыток:
-3.30 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-149.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-149.71 USD (12)
Прирост в месяц:
2.11%
Годовой прогноз:
25.99%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
149.71 USD (28.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.33% (149.71 USD)
По эквити:
50.75% (548.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 482
EURUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 478
EURUSD 149
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 47K
EURUSD 330
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +84.14 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +33.13 USD
Макс. убыток в серии: -149.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 13
RoboForex-ProCent-5
0.27 × 60
RoboForex-Pro-4
1.50 × 588
RoboForex-Pro-5
1.89 × 1126
RoboForex-Pro-6
2.12 × 514
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.25 × 4
VantageInternational-Live 9
4.03 × 60
Собственный робот, полностью автоматизирован, торгует исключительно на инструменте AUDCAD (но возможно могут быть добавлены EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD, USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, XAGUSD, NZDCAD, AUDNZD). Торговая стратегия - построение мартингейл сетки, с еженедельным проведением оптимизации по прошедшим историческим данным (недельным, которые становятся частью общей оптимизации, я называю ее непрерывной оптимизацией), с последующим выбором среди полученных результатов наилучших по соотношению прибыль/риск.

В общем случае это не значит, что построение сетки будет всегда происходить по принципу мартингейла, это один из вероятных исходов. Метод построения может меняться по ходу торговли несколько раз и принципы входа и наращивания позиций также подвержены изменениям в зависимости от результатов оптимизаций.

Ориентировочная доходность: минимум 50-100% в год

На старте будет повышенный риск, через полгода после старта будет уменьшен. Поэтому в качестве ориентира, в среднем уровень просадки должен быть в диапазоне до 10%, периодически доходить до 25% (после полугода работы, а сейчас риски в 2 раза выше, соответственно диапазоны 20% и доходить до 50%).

Рекомендации по счету:

1. Минимальный баланс - 100$

2. Кредитное плечо - 500:1

3. Срок инвестирования от 1 месяца.


Нет отзывов
2025.12.02 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 19:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 01:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.15 22:23
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 00:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.02 11:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.26 22:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.08% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.26 22:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.