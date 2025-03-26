- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
485
Прибыльных трейдов:
380 (78.35%)
Убыточных трейдов:
105 (21.65%)
Лучший трейд:
84.14 USD
Худший трейд:
-19.37 USD
Общая прибыль:
974.00 USD (86 450 pips)
Общий убыток:
-346.74 USD (38 971 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (33.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
148.95 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
83.50%
Макс. загрузка депозита:
19.30%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.19
Длинных трейдов:
227 (46.80%)
Коротких трейдов:
258 (53.20%)
Профит фактор:
2.81
Мат. ожидание:
1.29 USD
Средняя прибыль:
2.56 USD
Средний убыток:
-3.30 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-149.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-149.71 USD (12)
Прирост в месяц:
2.11%
Годовой прогноз:
25.99%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
149.71 USD (28.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.33% (149.71 USD)
По эквити:
50.75% (548.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|482
|EURUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|478
|EURUSD
|149
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|47K
|EURUSD
|330
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +84.14 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +33.13 USD
Макс. убыток в серии: -149.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 13
|
RoboForex-ProCent-5
|0.27 × 60
|
RoboForex-Pro-4
|1.50 × 588
|
RoboForex-Pro-5
|1.89 × 1126
|
RoboForex-Pro-6
|2.12 × 514
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.25 × 4
|
VantageInternational-Live 9
|4.03 × 60
Собственный робот, полностью автоматизирован, торгует исключительно на инструменте AUDCAD (но возможно могут быть добавлены EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD, USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, XAGUSD, NZDCAD, AUDNZD). Торговая стратегия - построение мартингейл сетки, с еженедельным проведением оптимизации по прошедшим историческим данным (недельным, которые становятся частью общей оптимизации, я называю ее непрерывной оптимизацией), с последующим выбором среди полученных результатов наилучших по соотношению прибыль/риск.
В общем случае это не значит, что построение сетки будет всегда происходить по принципу мартингейла, это один из вероятных исходов. Метод построения может меняться по ходу торговли несколько раз и принципы входа и наращивания позиций также подвержены изменениям в зависимости от результатов оптимизаций.
Ориентировочная доходность: минимум 50-100% в год
На старте будет повышенный риск, через полгода после старта будет уменьшен. Поэтому в качестве ориентира, в среднем уровень просадки должен быть в диапазоне до 10%, периодически доходить до 25% (после полугода работы, а сейчас риски в 2 раза выше, соответственно диапазоны 20% и доходить до 50%).
Рекомендации по счету:
1. Минимальный баланс - 100$
2. Кредитное плечо - 500:1
3. Срок инвестирования от 1 месяца.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
52%
0
0
USD
USD
520
USD
USD
48
99%
485
78%
84%
2.80
1.29
USD
USD
51%
1:500