George-cristian Condrea

DCA robot and manual

George-cristian Condrea
0 отзывов
78 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -1%
EarnBroker-Sharp ECN
1:100
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 198
Прибыльных трейдов:
941 (78.54%)
Убыточных трейдов:
257 (21.45%)
Лучший трейд:
28 919.99 EUR
Худший трейд:
-6 373.36 EUR
Общая прибыль:
73 091.66 EUR (53 252 876 pips)
Общий убыток:
-46 218.16 EUR (29 323 704 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (1 107.86 EUR)
Макс. прибыль в серии:
38 947.72 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
177.47%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
25 дней
Фактор восстановления:
0.76
Длинных трейдов:
1 026 (85.64%)
Коротких трейдов:
172 (14.36%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
22.43 EUR
Средняя прибыль:
77.67 EUR
Средний убыток:
-179.84 EUR
Макс. серия проигрышей:
20 (-3 690.90 EUR)
Макс. убыток в серии:
-16 954.38 EUR (11)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
71%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10 968.79 EUR
Максимальная:
35 360.22 EUR (139.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.69% (35 545.28 EUR)
По эквити:
63.39% (31 278.97 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SOLUSD.cfd 155
BTCUSD.cfd 154
ETHUSD.cfd 102
XAUUSD.cfd 96
PLTR.cfd 60
TSLA.cfd 47
TSLA. 32
NVDA.cfd 32
META.cfd 28
DELL.cfd 22
BABA.cfd 20
NFLX.cfd 19
NVDA. 18
NOW.cfd 18
GOOGL.cfd 16
AMZN.cfd 16
ULTA.cfd 16
HPQ.cfd 15
USTech.cfd 15
ACN.cfd 14
JPM.cfd 13
META. 12
BTCUSD. 10
PLD.cfd 10
AAPL.cfd 10
XAGUSD.cfd 10
AAPL. 9
US500.cfd 9
MSFT.cfd 9
MDT.cfd 8
AMD.cfd 8
NFLX. 7
USTech100. 7
GLD.cfd 7
UNH.cfd 7
MSFT. 6
MCD.cfd 6
BRKb.cfd 6
CMCSA.cfd 6
AMZN. 5
US30.cfd 5
WFC.cfd 5
V.cfd 5
KO.cfd 5
US500. 4
BABA. 4
PLTR. 4
HAL.cfd 4
DIS.cfd 4
JNJ.cfd 4
KO. 3
ULTA. 3
SLB.cfd 3
MU.cfd 3
CTRA.cfd 3
ADBE.cfd 3
HUM.cfd 3
WTI.cfd 3
MA.cfd 3
MCO.cfd 3
LLY.cfd 3
PCAR.cfd 3
IDXX.cfd 3
AES.cfd 3
MRK.cfd 3
JNJ. 2
ACN. 2
NOW. 2
BRENT.cfd 2
SNPS.cfd 2
NG.cfd 2
GE.cfd 2
STZ.cfd 2
BAC.cfd 2
ENPH.cfd 2
REGN.cfd 2
GOOGL. 1
MDT. 1
MCD. 1
GLD. 1
GE. 1
C.cfd 1
XOM.cfd 1
GOOG.cfd 1
AJG.cfd 1
VRTX.cfd 1
AMT.cfd 1
BA.cfd 1
CNC.cfd 1
LRCX.cfd 1
MOH.cfd 1
NWSA.cfd 1
MCK.cfd 1
SCHD.cfd 1
CI.cfd 1
MAA.cfd 1
DLTR.cfd 1
AVGO.cfd 1
KLAC.cfd 1
ELV.cfd 1
EFX.cfd 1
LYB.cfd 1
MDLZ.cfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SOLUSD.cfd 1K
BTCUSD.cfd -2.2K
ETHUSD.cfd 3.1K
XAUUSD.cfd 23K
PLTR.cfd 1.6K
TSLA.cfd 582
TSLA. 456
NVDA.cfd 718
META.cfd 345
DELL.cfd 204
BABA.cfd 238
NFLX.cfd 460
NVDA. 224
NOW.cfd -306
GOOGL.cfd 246
AMZN.cfd 87
ULTA.cfd 219
HPQ.cfd -607
USTech.cfd 247
ACN.cfd 192
JPM.cfd 259
META. 158
BTCUSD. 263
PLD.cfd 75
AAPL.cfd 70
XAGUSD.cfd -142
AAPL. 90
US500.cfd 42
MSFT.cfd 52
MDT.cfd 45
AMD.cfd -185
NFLX. 108
USTech100. 213
GLD.cfd 126
UNH.cfd 113
MSFT. 51
MCD.cfd 57
BRKb.cfd 40
CMCSA.cfd -16
AMZN. 31
US30.cfd -141
WFC.cfd 40
V.cfd 54
KO.cfd -19
US500. 45
BABA. 54
PLTR. 30
HAL.cfd 40
DIS.cfd 33
JNJ.cfd -6
KO. 19
ULTA. 25
SLB.cfd 92
MU.cfd 110
CTRA.cfd 20
ADBE.cfd 89
HUM.cfd 100
WTI.cfd 374
MA.cfd 25
MCO.cfd 16
LLY.cfd 130
PCAR.cfd -10
IDXX.cfd -7
AES.cfd -328
MRK.cfd -460
JNJ. 22
ACN. 16
NOW. 39
BRENT.cfd 19
SNPS.cfd 68
NG.cfd 69
GE.cfd 71
STZ.cfd 30
BAC.cfd 6
ENPH.cfd -546
REGN.cfd -873
GOOGL. 8
MDT. 6
MCD. 17
GLD. 10
GE. 38
C.cfd 32
XOM.cfd 13
GOOG.cfd 29
AJG.cfd 44
VRTX.cfd 18
AMT.cfd 23
BA.cfd 20
CNC.cfd 45
LRCX.cfd 38
MOH.cfd 87
NWSA.cfd 6
MCK.cfd 28
SCHD.cfd 17
CI.cfd 57
MAA.cfd 25
DLTR.cfd 52
AVGO.cfd 37
KLAC.cfd 77
ELV.cfd -8
EFX.cfd -77
LYB.cfd -187
MDLZ.cfd -165
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SOLUSD.cfd 3.8M
BTCUSD.cfd 8.5M
ETHUSD.cfd 8.8M
XAUUSD.cfd 1M
PLTR.cfd 10K
TSLA.cfd 32K
TSLA. 17K
NVDA.cfd 11K
META.cfd 38K
DELL.cfd 5.2K
BABA.cfd 3.7K
NFLX.cfd 47K
NVDA. 3.7K
NOW.cfd -7.5K
GOOGL.cfd 11K
AMZN.cfd 5.9K
ULTA.cfd 29K
HPQ.cfd -2K
USTech.cfd 32K
ACN.cfd 11K
JPM.cfd 8.5K
META. 15K
BTCUSD. 1.3M
PLD.cfd 2.5K
AAPL.cfd 5.1K
XAGUSD.cfd -663
AAPL. 5.1K
US500.cfd 7.6K
MSFT.cfd 9.2K
MDT.cfd 1.4K
AMD.cfd 3.1K
NFLX. 11K
USTech100. 23K
GLD.cfd 3.4K
UNH.cfd 20K
MSFT. 6.8K
MCD.cfd 4.4K
BRKb.cfd 6.9K
CMCSA.cfd 101
AMZN. 1.4K
US30.cfd -130
WFC.cfd 730
V.cfd 3.5K
KO.cfd 168
US500. 4.8K
BABA. 858
PLTR. 308
HAL.cfd 803
DIS.cfd 985
JNJ.cfd 859
KO. 340
ULTA. 2.6K
SLB.cfd 870
MU.cfd 3.9K
CTRA.cfd 283
ADBE.cfd 5.7K
HUM.cfd 6.9K
WTI.cfd 22K
MA.cfd 4.4K
MCO.cfd 3.1K
LLY.cfd 19K
PCAR.cfd 565
IDXX.cfd 6.7K
AES.cfd -744
MRK.cfd -7.8K
JNJ. 762
ACN. 908
NOW. 4.1K
BRENT.cfd 1.9K
SNPS.cfd 6.9K
NG.cfd 645
GE.cfd 1.8K
STZ.cfd 1.7K
BAC.cfd 191
ENPH.cfd -9.3K
REGN.cfd -72K
GOOGL. 397
MDT. 195
MCD. 650
GLD. 557
GE. 1.9K
C.cfd 354
XOM.cfd 675
GOOG.cfd 1.5K
AJG.cfd 1.5K
VRTX.cfd 1.9K
AMT.cfd 1.1K
BA.cfd 650
CNC.cfd 549
LRCX.cfd 466
MOH.cfd 4.2K
NWSA.cfd 108
MCK.cfd 3K
SCHD.cfd 85
CI.cfd 2.7K
MAA.cfd 872
DLTR.cfd 739
AVGO.cfd 942
KLAC.cfd 8.4K
ELV.cfd 1.2K
EFX.cfd -2.4K
LYB.cfd -2.8K
MDLZ.cfd -939
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28 919.99 EUR
Худший трейд: -6 373 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 107.86 EUR
Макс. убыток в серии: -3 690.90 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EarnBroker-Sharp ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.15 22:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 04:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 00:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 18:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 23:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 18:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 17:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 17:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 00:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.10 22:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 20:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
