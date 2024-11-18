SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DCA robot and manual
George-cristian Condrea

DCA robot and manual

George-cristian Condrea
0 avis
65 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -13%
EarnBroker-Sharp ECN
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 190
Bénéfice trades:
936 (78.65%)
Perte trades:
254 (21.34%)
Meilleure transaction:
1 386.90 EUR
Pire transaction:
-6 373.36 EUR
Bénéfice brut:
34 047.20 EUR (48 769 642 pips)
Perte brute:
-45 384.36 EUR (28 723 090 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (1 107.86 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 780.92 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
177.47%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
24 jours
Facteur de récupération:
-0.32
Longs trades:
1 022 (85.88%)
Courts trades:
168 (14.12%)
Facteur de profit:
0.75
Rendement attendu:
-9.53 EUR
Bénéfice moyen:
36.38 EUR
Perte moyenne:
-178.68 EUR
Pertes consécutives maximales:
20 (-3 690.90 EUR)
Perte consécutive maximale:
-16 954.38 EUR (11)
Croissance mensuelle:
-25.28%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10 968.79 EUR
Maximal:
35 360.22 EUR (139.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.69% (35 545.28 EUR)
Par fonds propres:
63.39% (31 278.97 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SOLUSD.cfd 154
BTCUSD.cfd 150
ETHUSD.cfd 102
XAUUSD.cfd 93
PLTR.cfd 60
TSLA.cfd 47
TSLA. 32
NVDA.cfd 32
META.cfd 28
DELL.cfd 22
BABA.cfd 20
NFLX.cfd 19
NVDA. 18
NOW.cfd 18
GOOGL.cfd 16
AMZN.cfd 16
ULTA.cfd 16
HPQ.cfd 15
USTech.cfd 15
ACN.cfd 14
JPM.cfd 13
META. 12
BTCUSD. 10
PLD.cfd 10
AAPL.cfd 10
XAGUSD.cfd 10
AAPL. 9
US500.cfd 9
MSFT.cfd 9
MDT.cfd 8
AMD.cfd 8
NFLX. 7
USTech100. 7
GLD.cfd 7
UNH.cfd 7
MSFT. 6
MCD.cfd 6
BRKb.cfd 6
CMCSA.cfd 6
AMZN. 5
US30.cfd 5
WFC.cfd 5
V.cfd 5
KO.cfd 5
US500. 4
BABA. 4
PLTR. 4
HAL.cfd 4
DIS.cfd 4
JNJ.cfd 4
KO. 3
ULTA. 3
SLB.cfd 3
MU.cfd 3
CTRA.cfd 3
ADBE.cfd 3
HUM.cfd 3
WTI.cfd 3
MA.cfd 3
MCO.cfd 3
LLY.cfd 3
PCAR.cfd 3
IDXX.cfd 3
AES.cfd 3
MRK.cfd 3
JNJ. 2
ACN. 2
NOW. 2
BRENT.cfd 2
SNPS.cfd 2
NG.cfd 2
GE.cfd 2
STZ.cfd 2
BAC.cfd 2
ENPH.cfd 2
REGN.cfd 2
GOOGL. 1
MDT. 1
MCD. 1
GLD. 1
GE. 1
C.cfd 1
XOM.cfd 1
GOOG.cfd 1
AJG.cfd 1
VRTX.cfd 1
AMT.cfd 1
BA.cfd 1
CNC.cfd 1
LRCX.cfd 1
MOH.cfd 1
NWSA.cfd 1
MCK.cfd 1
SCHD.cfd 1
CI.cfd 1
MAA.cfd 1
DLTR.cfd 1
AVGO.cfd 1
KLAC.cfd 1
ELV.cfd 1
EFX.cfd 1
LYB.cfd 1
MDLZ.cfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SOLUSD.cfd 947
BTCUSD.cfd -1.4K
ETHUSD.cfd 3.1K
XAUUSD.cfd -21K
PLTR.cfd 1.6K
TSLA.cfd 582
TSLA. 456
NVDA.cfd 718
META.cfd 345
DELL.cfd 204
BABA.cfd 238
NFLX.cfd 460
NVDA. 224
NOW.cfd -306
GOOGL.cfd 246
AMZN.cfd 87
ULTA.cfd 219
HPQ.cfd -607
USTech.cfd 247
ACN.cfd 192
JPM.cfd 259
META. 158
BTCUSD. 263
PLD.cfd 75
AAPL.cfd 70
XAGUSD.cfd -142
AAPL. 90
US500.cfd 42
MSFT.cfd 52
MDT.cfd 45
AMD.cfd -185
NFLX. 108
USTech100. 213
GLD.cfd 126
UNH.cfd 113
MSFT. 51
MCD.cfd 57
BRKb.cfd 40
CMCSA.cfd -16
AMZN. 31
US30.cfd -141
WFC.cfd 40
V.cfd 54
KO.cfd -19
US500. 45
BABA. 54
PLTR. 30
HAL.cfd 40
DIS.cfd 33
JNJ.cfd -6
KO. 19
ULTA. 25
SLB.cfd 92
MU.cfd 110
CTRA.cfd 20
ADBE.cfd 89
HUM.cfd 100
WTI.cfd 374
MA.cfd 25
MCO.cfd 16
LLY.cfd 130
PCAR.cfd -10
IDXX.cfd -7
AES.cfd -328
MRK.cfd -460
JNJ. 22
ACN. 16
NOW. 39
BRENT.cfd 19
SNPS.cfd 68
NG.cfd 69
GE.cfd 71
STZ.cfd 30
BAC.cfd 6
ENPH.cfd -546
REGN.cfd -873
GOOGL. 8
MDT. 6
MCD. 17
GLD. 10
GE. 38
C.cfd 32
XOM.cfd 13
GOOG.cfd 29
AJG.cfd 44
VRTX.cfd 18
AMT.cfd 23
BA.cfd 20
CNC.cfd 45
LRCX.cfd 38
MOH.cfd 87
NWSA.cfd 6
MCK.cfd 28
SCHD.cfd 17
CI.cfd 57
MAA.cfd 25
DLTR.cfd 52
AVGO.cfd 37
KLAC.cfd 77
ELV.cfd -8
EFX.cfd -77
LYB.cfd -187
MDLZ.cfd -165
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SOLUSD.cfd 3.4M
BTCUSD.cfd 8.7M
ETHUSD.cfd 8.8M
XAUUSD.cfd -2.5M
PLTR.cfd 10K
TSLA.cfd 32K
TSLA. 17K
NVDA.cfd 11K
META.cfd 38K
DELL.cfd 5.2K
BABA.cfd 3.7K
NFLX.cfd 47K
NVDA. 3.7K
NOW.cfd -7.5K
GOOGL.cfd 11K
AMZN.cfd 5.9K
ULTA.cfd 29K
HPQ.cfd -2K
USTech.cfd 32K
ACN.cfd 11K
JPM.cfd 8.5K
META. 15K
BTCUSD. 1.3M
PLD.cfd 2.5K
AAPL.cfd 5.1K
XAGUSD.cfd -663
AAPL. 5.1K
US500.cfd 7.6K
MSFT.cfd 9.2K
MDT.cfd 1.4K
AMD.cfd 3.1K
NFLX. 11K
USTech100. 23K
GLD.cfd 3.4K
UNH.cfd 20K
MSFT. 6.8K
MCD.cfd 4.4K
BRKb.cfd 6.9K
CMCSA.cfd 101
AMZN. 1.4K
US30.cfd -130
WFC.cfd 730
V.cfd 3.5K
KO.cfd 168
US500. 4.8K
BABA. 858
PLTR. 308
HAL.cfd 803
DIS.cfd 985
JNJ.cfd 859
KO. 340
ULTA. 2.6K
SLB.cfd 870
MU.cfd 3.9K
CTRA.cfd 283
ADBE.cfd 5.7K
HUM.cfd 6.9K
WTI.cfd 22K
MA.cfd 4.4K
MCO.cfd 3.1K
LLY.cfd 19K
PCAR.cfd 565
IDXX.cfd 6.7K
AES.cfd -744
MRK.cfd -7.8K
JNJ. 762
ACN. 908
NOW. 4.1K
BRENT.cfd 1.9K
SNPS.cfd 6.9K
NG.cfd 645
GE.cfd 1.8K
STZ.cfd 1.7K
BAC.cfd 191
ENPH.cfd -9.3K
REGN.cfd -72K
GOOGL. 397
MDT. 195
MCD. 650
GLD. 557
GE. 1.9K
C.cfd 354
XOM.cfd 675
GOOG.cfd 1.5K
AJG.cfd 1.5K
VRTX.cfd 1.9K
AMT.cfd 1.1K
BA.cfd 650
CNC.cfd 549
LRCX.cfd 466
MOH.cfd 4.2K
NWSA.cfd 108
MCK.cfd 3K
SCHD.cfd 85
CI.cfd 2.7K
MAA.cfd 872
DLTR.cfd 739
AVGO.cfd 942
KLAC.cfd 8.4K
ELV.cfd 1.2K
EFX.cfd -2.4K
LYB.cfd -2.8K
MDLZ.cfd -939
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 386.90 EUR
Pire transaction: -6 373 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +1 107.86 EUR
Perte consécutive maximale: -3 690.90 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EarnBroker-Sharp ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 17:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 00:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.10 22:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 20:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 18:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 14:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 19:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 08:26
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.86% of days out of 337 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DCA robot and manual
30 USD par mois
-13%
0
0
USD
14K
EUR
65
71%
1 190
78%
100%
0.75
-9.53
EUR
72%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.