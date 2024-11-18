시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / DCA robot and manual
George-cristian Condrea

DCA robot and manual

George-cristian Condrea
0 리뷰
78
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -1%
EarnBroker-Sharp ECN
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 198
이익 거래:
941 (78.54%)
손실 거래:
257 (21.45%)
최고의 거래:
28 919.99 EUR
최악의 거래:
-6 373.36 EUR
총 수익:
73 091.66 EUR (53 252 876 pips)
총 손실:
-46 218.16 EUR (29 323 704 pips)
연속 최대 이익:
38 (1 107.86 EUR)
연속 최대 이익:
38 947.72 EUR (4)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
177.47%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
25 일
회복 요인:
0.76
롱(주식매수):
1 026 (85.64%)
숏(주식차입매도):
172 (14.36%)
수익 요인:
1.58
기대수익:
22.43 EUR
평균 이익:
77.67 EUR
평균 손실:
-179.84 EUR
연속 최대 손실:
20 (-3 690.90 EUR)
연속 최대 손실:
-16 954.38 EUR (11)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
71%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10 968.79 EUR
최대한의:
35 360.22 EUR (139.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
71.69% (35 545.28 EUR)
자본금별:
63.39% (31 278.97 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
SOLUSD.cfd 155
BTCUSD.cfd 154
ETHUSD.cfd 102
XAUUSD.cfd 96
PLTR.cfd 60
TSLA.cfd 47
TSLA. 32
NVDA.cfd 32
META.cfd 28
DELL.cfd 22
BABA.cfd 20
NFLX.cfd 19
NVDA. 18
NOW.cfd 18
GOOGL.cfd 16
AMZN.cfd 16
ULTA.cfd 16
HPQ.cfd 15
USTech.cfd 15
ACN.cfd 14
JPM.cfd 13
META. 12
BTCUSD. 10
PLD.cfd 10
AAPL.cfd 10
XAGUSD.cfd 10
AAPL. 9
US500.cfd 9
MSFT.cfd 9
MDT.cfd 8
AMD.cfd 8
NFLX. 7
USTech100. 7
GLD.cfd 7
UNH.cfd 7
MSFT. 6
MCD.cfd 6
BRKb.cfd 6
CMCSA.cfd 6
AMZN. 5
US30.cfd 5
WFC.cfd 5
V.cfd 5
KO.cfd 5
US500. 4
BABA. 4
PLTR. 4
HAL.cfd 4
DIS.cfd 4
JNJ.cfd 4
KO. 3
ULTA. 3
SLB.cfd 3
MU.cfd 3
CTRA.cfd 3
ADBE.cfd 3
HUM.cfd 3
WTI.cfd 3
MA.cfd 3
MCO.cfd 3
LLY.cfd 3
PCAR.cfd 3
IDXX.cfd 3
AES.cfd 3
MRK.cfd 3
JNJ. 2
ACN. 2
NOW. 2
BRENT.cfd 2
SNPS.cfd 2
NG.cfd 2
GE.cfd 2
STZ.cfd 2
BAC.cfd 2
ENPH.cfd 2
REGN.cfd 2
GOOGL. 1
MDT. 1
MCD. 1
GLD. 1
GE. 1
C.cfd 1
XOM.cfd 1
GOOG.cfd 1
AJG.cfd 1
VRTX.cfd 1
AMT.cfd 1
BA.cfd 1
CNC.cfd 1
LRCX.cfd 1
MOH.cfd 1
NWSA.cfd 1
MCK.cfd 1
SCHD.cfd 1
CI.cfd 1
MAA.cfd 1
DLTR.cfd 1
AVGO.cfd 1
KLAC.cfd 1
ELV.cfd 1
EFX.cfd 1
LYB.cfd 1
MDLZ.cfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
SOLUSD.cfd 1K
BTCUSD.cfd -2.2K
ETHUSD.cfd 3.1K
XAUUSD.cfd 23K
PLTR.cfd 1.6K
TSLA.cfd 582
TSLA. 456
NVDA.cfd 718
META.cfd 345
DELL.cfd 204
BABA.cfd 238
NFLX.cfd 460
NVDA. 224
NOW.cfd -306
GOOGL.cfd 246
AMZN.cfd 87
ULTA.cfd 219
HPQ.cfd -607
USTech.cfd 247
ACN.cfd 192
JPM.cfd 259
META. 158
BTCUSD. 263
PLD.cfd 75
AAPL.cfd 70
XAGUSD.cfd -142
AAPL. 90
US500.cfd 42
MSFT.cfd 52
MDT.cfd 45
AMD.cfd -185
NFLX. 108
USTech100. 213
GLD.cfd 126
UNH.cfd 113
MSFT. 51
MCD.cfd 57
BRKb.cfd 40
CMCSA.cfd -16
AMZN. 31
US30.cfd -141
WFC.cfd 40
V.cfd 54
KO.cfd -19
US500. 45
BABA. 54
PLTR. 30
HAL.cfd 40
DIS.cfd 33
JNJ.cfd -6
KO. 19
ULTA. 25
SLB.cfd 92
MU.cfd 110
CTRA.cfd 20
ADBE.cfd 89
HUM.cfd 100
WTI.cfd 374
MA.cfd 25
MCO.cfd 16
LLY.cfd 130
PCAR.cfd -10
IDXX.cfd -7
AES.cfd -328
MRK.cfd -460
JNJ. 22
ACN. 16
NOW. 39
BRENT.cfd 19
SNPS.cfd 68
NG.cfd 69
GE.cfd 71
STZ.cfd 30
BAC.cfd 6
ENPH.cfd -546
REGN.cfd -873
GOOGL. 8
MDT. 6
MCD. 17
GLD. 10
GE. 38
C.cfd 32
XOM.cfd 13
GOOG.cfd 29
AJG.cfd 44
VRTX.cfd 18
AMT.cfd 23
BA.cfd 20
CNC.cfd 45
LRCX.cfd 38
MOH.cfd 87
NWSA.cfd 6
MCK.cfd 28
SCHD.cfd 17
CI.cfd 57
MAA.cfd 25
DLTR.cfd 52
AVGO.cfd 37
KLAC.cfd 77
ELV.cfd -8
EFX.cfd -77
LYB.cfd -187
MDLZ.cfd -165
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
SOLUSD.cfd 3.8M
BTCUSD.cfd 8.5M
ETHUSD.cfd 8.8M
XAUUSD.cfd 1M
PLTR.cfd 10K
TSLA.cfd 32K
TSLA. 17K
NVDA.cfd 11K
META.cfd 38K
DELL.cfd 5.2K
BABA.cfd 3.7K
NFLX.cfd 47K
NVDA. 3.7K
NOW.cfd -7.5K
GOOGL.cfd 11K
AMZN.cfd 5.9K
ULTA.cfd 29K
HPQ.cfd -2K
USTech.cfd 32K
ACN.cfd 11K
JPM.cfd 8.5K
META. 15K
BTCUSD. 1.3M
PLD.cfd 2.5K
AAPL.cfd 5.1K
XAGUSD.cfd -663
AAPL. 5.1K
US500.cfd 7.6K
MSFT.cfd 9.2K
MDT.cfd 1.4K
AMD.cfd 3.1K
NFLX. 11K
USTech100. 23K
GLD.cfd 3.4K
UNH.cfd 20K
MSFT. 6.8K
MCD.cfd 4.4K
BRKb.cfd 6.9K
CMCSA.cfd 101
AMZN. 1.4K
US30.cfd -130
WFC.cfd 730
V.cfd 3.5K
KO.cfd 168
US500. 4.8K
BABA. 858
PLTR. 308
HAL.cfd 803
DIS.cfd 985
JNJ.cfd 859
KO. 340
ULTA. 2.6K
SLB.cfd 870
MU.cfd 3.9K
CTRA.cfd 283
ADBE.cfd 5.7K
HUM.cfd 6.9K
WTI.cfd 22K
MA.cfd 4.4K
MCO.cfd 3.1K
LLY.cfd 19K
PCAR.cfd 565
IDXX.cfd 6.7K
AES.cfd -744
MRK.cfd -7.8K
JNJ. 762
ACN. 908
NOW. 4.1K
BRENT.cfd 1.9K
SNPS.cfd 6.9K
NG.cfd 645
GE.cfd 1.8K
STZ.cfd 1.7K
BAC.cfd 191
ENPH.cfd -9.3K
REGN.cfd -72K
GOOGL. 397
MDT. 195
MCD. 650
GLD. 557
GE. 1.9K
C.cfd 354
XOM.cfd 675
GOOG.cfd 1.5K
AJG.cfd 1.5K
VRTX.cfd 1.9K
AMT.cfd 1.1K
BA.cfd 650
CNC.cfd 549
LRCX.cfd 466
MOH.cfd 4.2K
NWSA.cfd 108
MCK.cfd 3K
SCHD.cfd 85
CI.cfd 2.7K
MAA.cfd 872
DLTR.cfd 739
AVGO.cfd 942
KLAC.cfd 8.4K
ELV.cfd 1.2K
EFX.cfd -2.4K
LYB.cfd -2.8K
MDLZ.cfd -939
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +28 919.99 EUR
최악의 거래: -6 373 EUR
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +1 107.86 EUR
연속 최대 손실: -3 690.90 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EarnBroker-Sharp ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.15 22:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 04:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 00:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 18:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 23:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 18:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 17:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 17:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 00:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.10 22:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 20:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
DCA robot and manual
월별 30 USD
-1%
0
0
USD
47K
EUR
78
71%
1 198
78%
100%
1.58
22.43
EUR
72%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.