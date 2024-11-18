信号部分
信号 / MetaTrader 5 / DCA robot and manual
George-cristian Condrea

DCA robot and manual

George-cristian Condrea
78
增长自 2024 -1%
EarnBroker-Sharp ECN
1:100
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
1 198
盈利交易:
941 (78.54%)
亏损交易:
257 (21.45%)
最好交易:
28 919.99 EUR
最差交易:
-6 373.36 EUR
毛利:
73 091.66 EUR (53 252 876 pips)
毛利亏损:
-46 218.16 EUR (29 323 704 pips)
最大连续赢利:
38 (1 107.86 EUR)
最大连续盈利:
38 947.72 EUR (4)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
177.47%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
25 天
采收率:
0.76
长期交易:
1 026 (85.64%)
短期交易:
172 (14.36%)
利润因子:
1.58
预期回报:
22.43 EUR
平均利润:
77.67 EUR
平均损失:
-179.84 EUR
最大连续失误:
20 (-3 690.90 EUR)
最大连续亏损:
-16 954.38 EUR (11)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
71%
结余跌幅:
绝对:
10 968.79 EUR
最大值:
35 360.22 EUR (139.26%)
相对跌幅:
结余:
71.69% (35 545.28 EUR)
净值:
63.39% (31 278.97 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
SOLUSD.cfd 155
BTCUSD.cfd 154
ETHUSD.cfd 102
XAUUSD.cfd 96
PLTR.cfd 60
TSLA.cfd 47
TSLA. 32
NVDA.cfd 32
META.cfd 28
DELL.cfd 22
BABA.cfd 20
NFLX.cfd 19
NVDA. 18
NOW.cfd 18
GOOGL.cfd 16
AMZN.cfd 16
ULTA.cfd 16
HPQ.cfd 15
USTech.cfd 15
ACN.cfd 14
JPM.cfd 13
META. 12
BTCUSD. 10
PLD.cfd 10
AAPL.cfd 10
XAGUSD.cfd 10
AAPL. 9
US500.cfd 9
MSFT.cfd 9
MDT.cfd 8
AMD.cfd 8
NFLX. 7
USTech100. 7
GLD.cfd 7
UNH.cfd 7
MSFT. 6
MCD.cfd 6
BRKb.cfd 6
CMCSA.cfd 6
AMZN. 5
US30.cfd 5
WFC.cfd 5
V.cfd 5
KO.cfd 5
US500. 4
BABA. 4
PLTR. 4
HAL.cfd 4
DIS.cfd 4
JNJ.cfd 4
KO. 3
ULTA. 3
SLB.cfd 3
MU.cfd 3
CTRA.cfd 3
ADBE.cfd 3
HUM.cfd 3
WTI.cfd 3
MA.cfd 3
MCO.cfd 3
LLY.cfd 3
PCAR.cfd 3
IDXX.cfd 3
AES.cfd 3
MRK.cfd 3
JNJ. 2
ACN. 2
NOW. 2
BRENT.cfd 2
SNPS.cfd 2
NG.cfd 2
GE.cfd 2
STZ.cfd 2
BAC.cfd 2
ENPH.cfd 2
REGN.cfd 2
GOOGL. 1
MDT. 1
MCD. 1
GLD. 1
GE. 1
C.cfd 1
XOM.cfd 1
GOOG.cfd 1
AJG.cfd 1
VRTX.cfd 1
AMT.cfd 1
BA.cfd 1
CNC.cfd 1
LRCX.cfd 1
MOH.cfd 1
NWSA.cfd 1
MCK.cfd 1
SCHD.cfd 1
CI.cfd 1
MAA.cfd 1
DLTR.cfd 1
AVGO.cfd 1
KLAC.cfd 1
ELV.cfd 1
EFX.cfd 1
LYB.cfd 1
MDLZ.cfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
SOLUSD.cfd 1K
BTCUSD.cfd -2.2K
ETHUSD.cfd 3.1K
XAUUSD.cfd 23K
PLTR.cfd 1.6K
TSLA.cfd 582
TSLA. 456
NVDA.cfd 718
META.cfd 345
DELL.cfd 204
BABA.cfd 238
NFLX.cfd 460
NVDA. 224
NOW.cfd -306
GOOGL.cfd 246
AMZN.cfd 87
ULTA.cfd 219
HPQ.cfd -607
USTech.cfd 247
ACN.cfd 192
JPM.cfd 259
META. 158
BTCUSD. 263
PLD.cfd 75
AAPL.cfd 70
XAGUSD.cfd -142
AAPL. 90
US500.cfd 42
MSFT.cfd 52
MDT.cfd 45
AMD.cfd -185
NFLX. 108
USTech100. 213
GLD.cfd 126
UNH.cfd 113
MSFT. 51
MCD.cfd 57
BRKb.cfd 40
CMCSA.cfd -16
AMZN. 31
US30.cfd -141
WFC.cfd 40
V.cfd 54
KO.cfd -19
US500. 45
BABA. 54
PLTR. 30
HAL.cfd 40
DIS.cfd 33
JNJ.cfd -6
KO. 19
ULTA. 25
SLB.cfd 92
MU.cfd 110
CTRA.cfd 20
ADBE.cfd 89
HUM.cfd 100
WTI.cfd 374
MA.cfd 25
MCO.cfd 16
LLY.cfd 130
PCAR.cfd -10
IDXX.cfd -7
AES.cfd -328
MRK.cfd -460
JNJ. 22
ACN. 16
NOW. 39
BRENT.cfd 19
SNPS.cfd 68
NG.cfd 69
GE.cfd 71
STZ.cfd 30
BAC.cfd 6
ENPH.cfd -546
REGN.cfd -873
GOOGL. 8
MDT. 6
MCD. 17
GLD. 10
GE. 38
C.cfd 32
XOM.cfd 13
GOOG.cfd 29
AJG.cfd 44
VRTX.cfd 18
AMT.cfd 23
BA.cfd 20
CNC.cfd 45
LRCX.cfd 38
MOH.cfd 87
NWSA.cfd 6
MCK.cfd 28
SCHD.cfd 17
CI.cfd 57
MAA.cfd 25
DLTR.cfd 52
AVGO.cfd 37
KLAC.cfd 77
ELV.cfd -8
EFX.cfd -77
LYB.cfd -187
MDLZ.cfd -165
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
SOLUSD.cfd 3.8M
BTCUSD.cfd 8.5M
ETHUSD.cfd 8.8M
XAUUSD.cfd 1M
PLTR.cfd 10K
TSLA.cfd 32K
TSLA. 17K
NVDA.cfd 11K
META.cfd 38K
DELL.cfd 5.2K
BABA.cfd 3.7K
NFLX.cfd 47K
NVDA. 3.7K
NOW.cfd -7.5K
GOOGL.cfd 11K
AMZN.cfd 5.9K
ULTA.cfd 29K
HPQ.cfd -2K
USTech.cfd 32K
ACN.cfd 11K
JPM.cfd 8.5K
META. 15K
BTCUSD. 1.3M
PLD.cfd 2.5K
AAPL.cfd 5.1K
XAGUSD.cfd -663
AAPL. 5.1K
US500.cfd 7.6K
MSFT.cfd 9.2K
MDT.cfd 1.4K
AMD.cfd 3.1K
NFLX. 11K
USTech100. 23K
GLD.cfd 3.4K
UNH.cfd 20K
MSFT. 6.8K
MCD.cfd 4.4K
BRKb.cfd 6.9K
CMCSA.cfd 101
AMZN. 1.4K
US30.cfd -130
WFC.cfd 730
V.cfd 3.5K
KO.cfd 168
US500. 4.8K
BABA. 858
PLTR. 308
HAL.cfd 803
DIS.cfd 985
JNJ.cfd 859
KO. 340
ULTA. 2.6K
SLB.cfd 870
MU.cfd 3.9K
CTRA.cfd 283
ADBE.cfd 5.7K
HUM.cfd 6.9K
WTI.cfd 22K
MA.cfd 4.4K
MCO.cfd 3.1K
LLY.cfd 19K
PCAR.cfd 565
IDXX.cfd 6.7K
AES.cfd -744
MRK.cfd -7.8K
JNJ. 762
ACN. 908
NOW. 4.1K
BRENT.cfd 1.9K
SNPS.cfd 6.9K
NG.cfd 645
GE.cfd 1.8K
STZ.cfd 1.7K
BAC.cfd 191
ENPH.cfd -9.3K
REGN.cfd -72K
GOOGL. 397
MDT. 195
MCD. 650
GLD. 557
GE. 1.9K
C.cfd 354
XOM.cfd 675
GOOG.cfd 1.5K
AJG.cfd 1.5K
VRTX.cfd 1.9K
AMT.cfd 1.1K
BA.cfd 650
CNC.cfd 549
LRCX.cfd 466
MOH.cfd 4.2K
NWSA.cfd 108
MCK.cfd 3K
SCHD.cfd 85
CI.cfd 2.7K
MAA.cfd 872
DLTR.cfd 739
AVGO.cfd 942
KLAC.cfd 8.4K
ELV.cfd 1.2K
EFX.cfd -2.4K
LYB.cfd -2.8K
MDLZ.cfd -939
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +28 919.99 EUR
最差交易: -6 373 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +1 107.86 EUR
最大连续亏损: -3 690.90 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EarnBroker-Sharp ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.15 22:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 04:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 00:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 18:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 23:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 18:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 17:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 17:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 00:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.10 22:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 20:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
