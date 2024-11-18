SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / DCA robot and manual
George-cristian Condrea

DCA robot and manual

George-cristian Condrea
0 recensioni
65 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -13%
EarnBroker-Sharp ECN
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 190
Profit Trade:
936 (78.65%)
Loss Trade:
254 (21.34%)
Best Trade:
1 386.90 EUR
Worst Trade:
-6 373.36 EUR
Profitto lordo:
34 047.20 EUR (48 769 642 pips)
Perdita lorda:
-45 384.36 EUR (28 723 090 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (1 107.86 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 780.92 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
177.47%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
24 giorni
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
1 022 (85.88%)
Short Trade:
168 (14.12%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-9.53 EUR
Profitto medio:
36.38 EUR
Perdita media:
-178.68 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-3 690.90 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-16 954.38 EUR (11)
Crescita mensile:
-25.28%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10 968.79 EUR
Massimale:
35 360.22 EUR (139.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.69% (35 545.28 EUR)
Per equità:
63.39% (31 278.97 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SOLUSD.cfd 154
BTCUSD.cfd 150
ETHUSD.cfd 102
XAUUSD.cfd 93
PLTR.cfd 60
TSLA.cfd 47
TSLA. 32
NVDA.cfd 32
META.cfd 28
DELL.cfd 22
BABA.cfd 20
NFLX.cfd 19
NVDA. 18
NOW.cfd 18
GOOGL.cfd 16
AMZN.cfd 16
ULTA.cfd 16
HPQ.cfd 15
USTech.cfd 15
ACN.cfd 14
JPM.cfd 13
META. 12
BTCUSD. 10
PLD.cfd 10
AAPL.cfd 10
XAGUSD.cfd 10
AAPL. 9
US500.cfd 9
MSFT.cfd 9
MDT.cfd 8
AMD.cfd 8
NFLX. 7
USTech100. 7
GLD.cfd 7
UNH.cfd 7
MSFT. 6
MCD.cfd 6
BRKb.cfd 6
CMCSA.cfd 6
AMZN. 5
US30.cfd 5
WFC.cfd 5
V.cfd 5
KO.cfd 5
US500. 4
BABA. 4
PLTR. 4
HAL.cfd 4
DIS.cfd 4
JNJ.cfd 4
KO. 3
ULTA. 3
SLB.cfd 3
MU.cfd 3
CTRA.cfd 3
ADBE.cfd 3
HUM.cfd 3
WTI.cfd 3
MA.cfd 3
MCO.cfd 3
LLY.cfd 3
PCAR.cfd 3
IDXX.cfd 3
AES.cfd 3
MRK.cfd 3
JNJ. 2
ACN. 2
NOW. 2
BRENT.cfd 2
SNPS.cfd 2
NG.cfd 2
GE.cfd 2
STZ.cfd 2
BAC.cfd 2
ENPH.cfd 2
REGN.cfd 2
GOOGL. 1
MDT. 1
MCD. 1
GLD. 1
GE. 1
C.cfd 1
XOM.cfd 1
GOOG.cfd 1
AJG.cfd 1
VRTX.cfd 1
AMT.cfd 1
BA.cfd 1
CNC.cfd 1
LRCX.cfd 1
MOH.cfd 1
NWSA.cfd 1
MCK.cfd 1
SCHD.cfd 1
CI.cfd 1
MAA.cfd 1
DLTR.cfd 1
AVGO.cfd 1
KLAC.cfd 1
ELV.cfd 1
EFX.cfd 1
LYB.cfd 1
MDLZ.cfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SOLUSD.cfd 947
BTCUSD.cfd -1.4K
ETHUSD.cfd 3.1K
XAUUSD.cfd -21K
PLTR.cfd 1.6K
TSLA.cfd 582
TSLA. 456
NVDA.cfd 718
META.cfd 345
DELL.cfd 204
BABA.cfd 238
NFLX.cfd 460
NVDA. 224
NOW.cfd -306
GOOGL.cfd 246
AMZN.cfd 87
ULTA.cfd 219
HPQ.cfd -607
USTech.cfd 247
ACN.cfd 192
JPM.cfd 259
META. 158
BTCUSD. 263
PLD.cfd 75
AAPL.cfd 70
XAGUSD.cfd -142
AAPL. 90
US500.cfd 42
MSFT.cfd 52
MDT.cfd 45
AMD.cfd -185
NFLX. 108
USTech100. 213
GLD.cfd 126
UNH.cfd 113
MSFT. 51
MCD.cfd 57
BRKb.cfd 40
CMCSA.cfd -16
AMZN. 31
US30.cfd -141
WFC.cfd 40
V.cfd 54
KO.cfd -19
US500. 45
BABA. 54
PLTR. 30
HAL.cfd 40
DIS.cfd 33
JNJ.cfd -6
KO. 19
ULTA. 25
SLB.cfd 92
MU.cfd 110
CTRA.cfd 20
ADBE.cfd 89
HUM.cfd 100
WTI.cfd 374
MA.cfd 25
MCO.cfd 16
LLY.cfd 130
PCAR.cfd -10
IDXX.cfd -7
AES.cfd -328
MRK.cfd -460
JNJ. 22
ACN. 16
NOW. 39
BRENT.cfd 19
SNPS.cfd 68
NG.cfd 69
GE.cfd 71
STZ.cfd 30
BAC.cfd 6
ENPH.cfd -546
REGN.cfd -873
GOOGL. 8
MDT. 6
MCD. 17
GLD. 10
GE. 38
C.cfd 32
XOM.cfd 13
GOOG.cfd 29
AJG.cfd 44
VRTX.cfd 18
AMT.cfd 23
BA.cfd 20
CNC.cfd 45
LRCX.cfd 38
MOH.cfd 87
NWSA.cfd 6
MCK.cfd 28
SCHD.cfd 17
CI.cfd 57
MAA.cfd 25
DLTR.cfd 52
AVGO.cfd 37
KLAC.cfd 77
ELV.cfd -8
EFX.cfd -77
LYB.cfd -187
MDLZ.cfd -165
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SOLUSD.cfd 3.4M
BTCUSD.cfd 8.7M
ETHUSD.cfd 8.8M
XAUUSD.cfd -2.5M
PLTR.cfd 10K
TSLA.cfd 32K
TSLA. 17K
NVDA.cfd 11K
META.cfd 38K
DELL.cfd 5.2K
BABA.cfd 3.7K
NFLX.cfd 47K
NVDA. 3.7K
NOW.cfd -7.5K
GOOGL.cfd 11K
AMZN.cfd 5.9K
ULTA.cfd 29K
HPQ.cfd -2K
USTech.cfd 32K
ACN.cfd 11K
JPM.cfd 8.5K
META. 15K
BTCUSD. 1.3M
PLD.cfd 2.5K
AAPL.cfd 5.1K
XAGUSD.cfd -663
AAPL. 5.1K
US500.cfd 7.6K
MSFT.cfd 9.2K
MDT.cfd 1.4K
AMD.cfd 3.1K
NFLX. 11K
USTech100. 23K
GLD.cfd 3.4K
UNH.cfd 20K
MSFT. 6.8K
MCD.cfd 4.4K
BRKb.cfd 6.9K
CMCSA.cfd 101
AMZN. 1.4K
US30.cfd -130
WFC.cfd 730
V.cfd 3.5K
KO.cfd 168
US500. 4.8K
BABA. 858
PLTR. 308
HAL.cfd 803
DIS.cfd 985
JNJ.cfd 859
KO. 340
ULTA. 2.6K
SLB.cfd 870
MU.cfd 3.9K
CTRA.cfd 283
ADBE.cfd 5.7K
HUM.cfd 6.9K
WTI.cfd 22K
MA.cfd 4.4K
MCO.cfd 3.1K
LLY.cfd 19K
PCAR.cfd 565
IDXX.cfd 6.7K
AES.cfd -744
MRK.cfd -7.8K
JNJ. 762
ACN. 908
NOW. 4.1K
BRENT.cfd 1.9K
SNPS.cfd 6.9K
NG.cfd 645
GE.cfd 1.8K
STZ.cfd 1.7K
BAC.cfd 191
ENPH.cfd -9.3K
REGN.cfd -72K
GOOGL. 397
MDT. 195
MCD. 650
GLD. 557
GE. 1.9K
C.cfd 354
XOM.cfd 675
GOOG.cfd 1.5K
AJG.cfd 1.5K
VRTX.cfd 1.9K
AMT.cfd 1.1K
BA.cfd 650
CNC.cfd 549
LRCX.cfd 466
MOH.cfd 4.2K
NWSA.cfd 108
MCK.cfd 3K
SCHD.cfd 85
CI.cfd 2.7K
MAA.cfd 872
DLTR.cfd 739
AVGO.cfd 942
KLAC.cfd 8.4K
ELV.cfd 1.2K
EFX.cfd -2.4K
LYB.cfd -2.8K
MDLZ.cfd -939
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 386.90 EUR
Worst Trade: -6 373 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +1 107.86 EUR
Massima perdita consecutiva: -3 690.90 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EarnBroker-Sharp ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 17:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 00:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.10 22:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 20:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 18:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 14:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 19:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 08:26
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.86% of days out of 337 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DCA robot and manual
30USD al mese
-13%
0
0
USD
14K
EUR
65
71%
1 190
78%
100%
0.75
-9.53
EUR
72%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.