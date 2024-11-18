- Incremento
Total de Trades:
1 198
Transacciones Rentables:
941 (78.54%)
Transacciones Irrentables:
257 (21.45%)
Mejor transacción:
28 919.99 EUR
Peor transacción:
-6 373.36 EUR
Beneficio Bruto:
73 091.66 EUR (53 252 876 pips)
Pérdidas Brutas:
-46 218.16 EUR (29 323 704 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (1 107.86 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
38 947.72 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
177.47%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
25 días
Factor de Recuperación:
0.76
Transacciones Largas:
1 026 (85.64%)
Transacciones Cortas:
172 (14.36%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
22.43 EUR
Beneficio medio:
77.67 EUR
Pérdidas medias:
-179.84 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-3 690.90 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16 954.38 EUR (11)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
71%
Reducción de balance:
Absoluto:
10 968.79 EUR
Máxima:
35 360.22 EUR (139.26%)
Reducción relativa:
De balance:
71.69% (35 545.28 EUR)
De fondos:
63.39% (31 278.97 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|SOLUSD.cfd
|155
|BTCUSD.cfd
|154
|ETHUSD.cfd
|102
|XAUUSD.cfd
|96
|PLTR.cfd
|60
|TSLA.cfd
|47
|TSLA.
|32
|NVDA.cfd
|32
|META.cfd
|28
|DELL.cfd
|22
|BABA.cfd
|20
|NFLX.cfd
|19
|NVDA.
|18
|NOW.cfd
|18
|GOOGL.cfd
|16
|AMZN.cfd
|16
|ULTA.cfd
|16
|HPQ.cfd
|15
|USTech.cfd
|15
|ACN.cfd
|14
|JPM.cfd
|13
|META.
|12
|BTCUSD.
|10
|PLD.cfd
|10
|AAPL.cfd
|10
|XAGUSD.cfd
|10
|AAPL.
|9
|US500.cfd
|9
|MSFT.cfd
|9
|MDT.cfd
|8
|AMD.cfd
|8
|NFLX.
|7
|USTech100.
|7
|GLD.cfd
|7
|UNH.cfd
|7
|MSFT.
|6
|MCD.cfd
|6
|BRKb.cfd
|6
|CMCSA.cfd
|6
|AMZN.
|5
|US30.cfd
|5
|WFC.cfd
|5
|V.cfd
|5
|KO.cfd
|5
|US500.
|4
|BABA.
|4
|PLTR.
|4
|HAL.cfd
|4
|DIS.cfd
|4
|JNJ.cfd
|4
|KO.
|3
|ULTA.
|3
|SLB.cfd
|3
|MU.cfd
|3
|CTRA.cfd
|3
|ADBE.cfd
|3
|HUM.cfd
|3
|WTI.cfd
|3
|MA.cfd
|3
|MCO.cfd
|3
|LLY.cfd
|3
|PCAR.cfd
|3
|IDXX.cfd
|3
|AES.cfd
|3
|MRK.cfd
|3
|JNJ.
|2
|ACN.
|2
|NOW.
|2
|BRENT.cfd
|2
|SNPS.cfd
|2
|NG.cfd
|2
|GE.cfd
|2
|STZ.cfd
|2
|BAC.cfd
|2
|ENPH.cfd
|2
|REGN.cfd
|2
|GOOGL.
|1
|MDT.
|1
|MCD.
|1
|GLD.
|1
|GE.
|1
|C.cfd
|1
|XOM.cfd
|1
|GOOG.cfd
|1
|AJG.cfd
|1
|VRTX.cfd
|1
|AMT.cfd
|1
|BA.cfd
|1
|CNC.cfd
|1
|LRCX.cfd
|1
|MOH.cfd
|1
|NWSA.cfd
|1
|MCK.cfd
|1
|SCHD.cfd
|1
|CI.cfd
|1
|MAA.cfd
|1
|DLTR.cfd
|1
|AVGO.cfd
|1
|KLAC.cfd
|1
|ELV.cfd
|1
|EFX.cfd
|1
|LYB.cfd
|1
|MDLZ.cfd
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|SOLUSD.cfd
|1K
|BTCUSD.cfd
|-2.2K
|ETHUSD.cfd
|3.1K
|XAUUSD.cfd
|23K
|PLTR.cfd
|1.6K
|TSLA.cfd
|582
|TSLA.
|456
|NVDA.cfd
|718
|META.cfd
|345
|DELL.cfd
|204
|BABA.cfd
|238
|NFLX.cfd
|460
|NVDA.
|224
|NOW.cfd
|-306
|GOOGL.cfd
|246
|AMZN.cfd
|87
|ULTA.cfd
|219
|HPQ.cfd
|-607
|USTech.cfd
|247
|ACN.cfd
|192
|JPM.cfd
|259
|META.
|158
|BTCUSD.
|263
|PLD.cfd
|75
|AAPL.cfd
|70
|XAGUSD.cfd
|-142
|AAPL.
|90
|US500.cfd
|42
|MSFT.cfd
|52
|MDT.cfd
|45
|AMD.cfd
|-185
|NFLX.
|108
|USTech100.
|213
|GLD.cfd
|126
|UNH.cfd
|113
|MSFT.
|51
|MCD.cfd
|57
|BRKb.cfd
|40
|CMCSA.cfd
|-16
|AMZN.
|31
|US30.cfd
|-141
|WFC.cfd
|40
|V.cfd
|54
|KO.cfd
|-19
|US500.
|45
|BABA.
|54
|PLTR.
|30
|HAL.cfd
|40
|DIS.cfd
|33
|JNJ.cfd
|-6
|KO.
|19
|ULTA.
|25
|SLB.cfd
|92
|MU.cfd
|110
|CTRA.cfd
|20
|ADBE.cfd
|89
|HUM.cfd
|100
|WTI.cfd
|374
|MA.cfd
|25
|MCO.cfd
|16
|LLY.cfd
|130
|PCAR.cfd
|-10
|IDXX.cfd
|-7
|AES.cfd
|-328
|MRK.cfd
|-460
|JNJ.
|22
|ACN.
|16
|NOW.
|39
|BRENT.cfd
|19
|SNPS.cfd
|68
|NG.cfd
|69
|GE.cfd
|71
|STZ.cfd
|30
|BAC.cfd
|6
|ENPH.cfd
|-546
|REGN.cfd
|-873
|GOOGL.
|8
|MDT.
|6
|MCD.
|17
|GLD.
|10
|GE.
|38
|C.cfd
|32
|XOM.cfd
|13
|GOOG.cfd
|29
|AJG.cfd
|44
|VRTX.cfd
|18
|AMT.cfd
|23
|BA.cfd
|20
|CNC.cfd
|45
|LRCX.cfd
|38
|MOH.cfd
|87
|NWSA.cfd
|6
|MCK.cfd
|28
|SCHD.cfd
|17
|CI.cfd
|57
|MAA.cfd
|25
|DLTR.cfd
|52
|AVGO.cfd
|37
|KLAC.cfd
|77
|ELV.cfd
|-8
|EFX.cfd
|-77
|LYB.cfd
|-187
|MDLZ.cfd
|-165
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|SOLUSD.cfd
|3.8M
|BTCUSD.cfd
|8.5M
|ETHUSD.cfd
|8.8M
|XAUUSD.cfd
|1M
|PLTR.cfd
|10K
|TSLA.cfd
|32K
|TSLA.
|17K
|NVDA.cfd
|11K
|META.cfd
|38K
|DELL.cfd
|5.2K
|BABA.cfd
|3.7K
|NFLX.cfd
|47K
|NVDA.
|3.7K
|NOW.cfd
|-7.5K
|GOOGL.cfd
|11K
|AMZN.cfd
|5.9K
|ULTA.cfd
|29K
|HPQ.cfd
|-2K
|USTech.cfd
|32K
|ACN.cfd
|11K
|JPM.cfd
|8.5K
|META.
|15K
|BTCUSD.
|1.3M
|PLD.cfd
|2.5K
|AAPL.cfd
|5.1K
|XAGUSD.cfd
|-663
|AAPL.
|5.1K
|US500.cfd
|7.6K
|MSFT.cfd
|9.2K
|MDT.cfd
|1.4K
|AMD.cfd
|3.1K
|NFLX.
|11K
|USTech100.
|23K
|GLD.cfd
|3.4K
|UNH.cfd
|20K
|MSFT.
|6.8K
|MCD.cfd
|4.4K
|BRKb.cfd
|6.9K
|CMCSA.cfd
|101
|AMZN.
|1.4K
|US30.cfd
|-130
|WFC.cfd
|730
|V.cfd
|3.5K
|KO.cfd
|168
|US500.
|4.8K
|BABA.
|858
|PLTR.
|308
|HAL.cfd
|803
|DIS.cfd
|985
|JNJ.cfd
|859
|KO.
|340
|ULTA.
|2.6K
|SLB.cfd
|870
|MU.cfd
|3.9K
|CTRA.cfd
|283
|ADBE.cfd
|5.7K
|HUM.cfd
|6.9K
|WTI.cfd
|22K
|MA.cfd
|4.4K
|MCO.cfd
|3.1K
|LLY.cfd
|19K
|PCAR.cfd
|565
|IDXX.cfd
|6.7K
|AES.cfd
|-744
|MRK.cfd
|-7.8K
|JNJ.
|762
|ACN.
|908
|NOW.
|4.1K
|BRENT.cfd
|1.9K
|SNPS.cfd
|6.9K
|NG.cfd
|645
|GE.cfd
|1.8K
|STZ.cfd
|1.7K
|BAC.cfd
|191
|ENPH.cfd
|-9.3K
|REGN.cfd
|-72K
|GOOGL.
|397
|MDT.
|195
|MCD.
|650
|GLD.
|557
|GE.
|1.9K
|C.cfd
|354
|XOM.cfd
|675
|GOOG.cfd
|1.5K
|AJG.cfd
|1.5K
|VRTX.cfd
|1.9K
|AMT.cfd
|1.1K
|BA.cfd
|650
|CNC.cfd
|549
|LRCX.cfd
|466
|MOH.cfd
|4.2K
|NWSA.cfd
|108
|MCK.cfd
|3K
|SCHD.cfd
|85
|CI.cfd
|2.7K
|MAA.cfd
|872
|DLTR.cfd
|739
|AVGO.cfd
|942
|KLAC.cfd
|8.4K
|ELV.cfd
|1.2K
|EFX.cfd
|-2.4K
|LYB.cfd
|-2.8K
|MDLZ.cfd
|-939
