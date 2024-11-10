- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
596
Прибыльных трейдов:
566 (94.96%)
Убыточных трейдов:
30 (5.03%)
Лучший трейд:
22.58 USD
Худший трейд:
-64.22 USD
Общая прибыль:
537.26 USD (34 748 pips)
Общий убыток:
-258.24 USD (15 706 pips)
Макс. серия выигрышей:
162 (99.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
108.04 USD (70)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
7.47%
Макс. загрузка депозита:
32.48%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.34
Длинных трейдов:
414 (69.46%)
Коротких трейдов:
182 (30.54%)
Профит фактор:
2.08
Мат. ожидание:
0.47 USD
Средняя прибыль:
0.95 USD
Средний убыток:
-8.61 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-23.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.22 USD (1)
Прирост в месяц:
-18.63%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
119.16 USD (26.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.90% (80.93 USD)
По эквити:
49.06% (39.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY#
|596
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY#
|279
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY#
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.58 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 70
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +99.37 USD
Макс. убыток в серии: -23.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTrading-Real 37" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
100% automated trading system.
Due to the high win rate & high profit factor,
the number of monthly trades is small as an EA.
It has been upgraded to increase the number of trades while maintaining a high win rate and a high Profit Factor.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
226%
0
0
USD
USD
115
USD
USD
91
98%
596
94%
7%
2.08
0.47
USD
USD
49%
1:500