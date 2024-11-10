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Сигналы / MetaTrader 4 / HANABI USDJPY
Toshiaki Taniguchi

HANABI USDJPY

Toshiaki Taniguchi
Toshiaki Taniguchi

Toshiaki Taniguchi

0 отзывов
Надежность
91 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 226%
XMTrading-Real 37
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
596
Прибыльных трейдов:
566 (94.96%)
Убыточных трейдов:
30 (5.03%)
Лучший трейд:
22.58 USD
Худший трейд:
-64.22 USD
Общая прибыль:
537.26 USD (34 748 pips)
Общий убыток:
-258.24 USD (15 706 pips)
Макс. серия выигрышей:
162 (99.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
108.04 USD (70)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
7.47%
Макс. загрузка депозита:
32.48%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.34
Длинных трейдов:
414 (69.46%)
Коротких трейдов:
182 (30.54%)
Профит фактор:
2.08
Мат. ожидание:
0.47 USD
Средняя прибыль:
0.95 USD
Средний убыток:
-8.61 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-23.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.22 USD (1)
Прирост в месяц:
-18.63%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
119.16 USD (26.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.90% (80.93 USD)
По эквити:
49.06% (39.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY# 596
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY# 279
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY# 19K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.58 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 70
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +99.37 USD
Макс. убыток в серии: -23.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTrading-Real 37" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

100% automated trading system.

Due to the high win rate & high profit factor,

the number of monthly trades is small as an EA.


It has been upgraded to increase the number of trades while maintaining a high win rate and a high Profit Factor.


Нет отзывов
2026.07.30 14:35
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 3.84% of days out of 625 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.28 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 12:58
No swaps are charged on the signal account
2026.07.23 04:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.12 08:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.08 18:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.08 08:22
No swaps are charged
2026.07.08 08:22
No swaps are charged
2026.07.08 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.23 10:38
No swaps are charged on the signal account
2026.06.18 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.12 08:05
No swaps are charged
2026.06.12 08:05
No swaps are charged
2026.06.12 00:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.09 09:05
No swaps are charged on the signal account
2026.06.08 11:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.26 10:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HANABI USDJPY
30 USD в месяц
226%
0
0
USD
115
USD
91
98%
596
94%
7%
2.08
0.47
USD
49%
1:500
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