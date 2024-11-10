SignauxSections
Toshiaki Taniguchi

HANABI USDJPY

Toshiaki Taniguchi
0 avis
Fiabilité
46 semaines
2 / 5.4K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 138%
XMTrading-Real 37
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
346
Bénéfice trades:
334 (96.53%)
Perte trades:
12 (3.47%)
Meilleure transaction:
2.48 USD
Pire transaction:
-27.11 USD
Bénéfice brut:
210.10 USD (17 686 pips)
Perte brute:
-69.84 USD (5 198 pips)
Gains consécutifs maximales:
162 (99.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
99.37 USD (162)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
9.50%
Charge de dépôt maximale:
13.79%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
4.04
Longs trades:
230 (66.47%)
Courts trades:
116 (33.53%)
Facteur de profit:
3.01
Rendement attendu:
0.41 USD
Bénéfice moyen:
0.63 USD
Perte moyenne:
-5.82 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-25.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-27.15 USD (2)
Croissance mensuelle:
15.44%
Prévision annuelle:
187.33%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
34.73 USD (15.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.45% (34.69 USD)
Par fonds propres:
25.03% (53.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY# 346
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY# 140
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY# 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.48 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 162
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +99.37 USD
Perte consécutive maximale: -25.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-Real 37" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

100% automated trading system.

Due to the high win rate & high profit factor,

the number of monthly trades is small as an EA.

Aucun avis
2025.09.18 07:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 20:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 12:03
No swaps are charged
2025.06.17 12:03
No swaps are charged
2025.06.17 04:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 22:09
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 20:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 02:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 10:54
No swaps are charged
2025.05.26 10:54
No swaps are charged
2025.05.23 12:38
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 10:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
