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Toshiaki Taniguchi

HANABI USDJPY

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盈利交易:
570 (95.00%)
亏损交易:
30 (5.00%)
最好交易:
22.58 USD
最差交易:
-64.22 USD
毛利:
538.75 USD (34 951 pips)
毛利亏损:
-258.24 USD (15 706 pips)
最大连续赢利:
162 (99.37 USD)
最大连续盈利:
108.04 USD (70)
夏普比率:
0.18
交易活动:
7.47%
最大入金加载:
32.48%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.35
长期交易:
418 (69.67%)
短期交易:
182 (30.33%)
利润因子:
2.09
预期回报:
0.47 USD
平均利润:
0.95 USD
平均损失:
-8.61 USD
最大连续失误:
6 (-23.69 USD)
最大连续亏损:
-64.22 USD (1)
每月增长:
-19.01%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
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最大值:
119.16 USD (26.97%)
相对跌幅:
结余:
37.90% (80.93 USD)
净值:
49.06% (39.22 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY# 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY# 281
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY# 19K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
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最好交易: +22.58 USD
最差交易: -64 USD
最大连续赢利: 70
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +99.37 USD
最大连续亏损: -23.69 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMTrading-Real 37 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

100% automated trading system.

Due to the high win rate & high profit factor,

the number of monthly trades is small as an EA.


It has been upgraded to increase the number of trades while maintaining a high win rate and a high Profit Factor.


没有评论
2026.07.30 14:35
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 3.84% of days out of 625 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.28 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 12:58
No swaps are charged on the signal account
2026.07.23 04:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.12 08:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.08 18:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.08 08:22
No swaps are charged
2026.07.08 08:22
No swaps are charged
2026.07.08 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.23 10:38
No swaps are charged on the signal account
2026.06.18 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.12 08:05
No swaps are charged
2026.06.12 08:05
No swaps are charged
2026.06.12 00:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.09 09:05
No swaps are charged on the signal account
2026.06.08 11:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.26 10:50
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