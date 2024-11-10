- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
600
盈利交易:
570 (95.00%)
亏损交易:
30 (5.00%)
最好交易:
22.58 USD
最差交易:
-64.22 USD
毛利:
538.75 USD (34 951 pips)
毛利亏损:
-258.24 USD (15 706 pips)
最大连续赢利:
162 (99.37 USD)
最大连续盈利:
108.04 USD (70)
夏普比率:
0.18
交易活动:
7.47%
最大入金加载:
32.48%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.35
长期交易:
418 (69.67%)
短期交易:
182 (30.33%)
利润因子:
2.09
预期回报:
0.47 USD
平均利润:
0.95 USD
平均损失:
-8.61 USD
最大连续失误:
6 (-23.69 USD)
最大连续亏损:
-64.22 USD (1)
每月增长:
-19.01%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
119.16 USD (26.97%)
相对跌幅:
结余:
37.90% (80.93 USD)
净值:
49.06% (39.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY#
|600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY#
|281
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY#
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.58 USD
最差交易: -64 USD
最大连续赢利: 70
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +99.37 USD
最大连续亏损: -23.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMTrading-Real 37 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
100% automated trading system.
Due to the high win rate & high profit factor,
the number of monthly trades is small as an EA.
It has been upgraded to increase the number of trades while maintaining a high win rate and a high Profit Factor.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
230%
0
0
USD
USD
116
USD
USD
91
98%
600
95%
7%
2.08
0.47
USD
USD
49%
1:500