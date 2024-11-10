- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
346
Profit Trade:
334 (96.53%)
Loss Trade:
12 (3.47%)
Best Trade:
2.48 USD
Worst Trade:
-27.11 USD
Profitto lordo:
210.10 USD (17 686 pips)
Perdita lorda:
-69.84 USD (5 198 pips)
Vincite massime consecutive:
162 (99.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99.37 USD (162)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
9.50%
Massimo carico di deposito:
13.79%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
4.04
Long Trade:
230 (66.47%)
Short Trade:
116 (33.53%)
Fattore di profitto:
3.01
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
0.63 USD
Perdita media:
-5.82 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-25.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.15 USD (2)
Crescita mensile:
15.44%
Previsione annuale:
187.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
34.73 USD (15.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.45% (34.69 USD)
Per equità:
25.03% (53.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY#
|346
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY#
|140
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY#
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.48 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 162
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +99.37 USD
Massima perdita consecutiva: -25.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-Real 37" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
100% automated trading system.
Due to the high win rate & high profit factor,
the number of monthly trades is small as an EA.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
138%
2
5.4K
USD
USD
242
USD
USD
46
100%
346
96%
9%
3.00
0.41
USD
USD
25%
1:500