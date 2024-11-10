SegnaliSezioni
Toshiaki Taniguchi

HANABI USDJPY

Toshiaki Taniguchi
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
2 / 5.4K USD
crescita dal 2024 138%
XMTrading-Real 37
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
346
Profit Trade:
334 (96.53%)
Loss Trade:
12 (3.47%)
Best Trade:
2.48 USD
Worst Trade:
-27.11 USD
Profitto lordo:
210.10 USD (17 686 pips)
Perdita lorda:
-69.84 USD (5 198 pips)
Vincite massime consecutive:
162 (99.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99.37 USD (162)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
9.50%
Massimo carico di deposito:
13.79%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
4.04
Long Trade:
230 (66.47%)
Short Trade:
116 (33.53%)
Fattore di profitto:
3.01
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
0.63 USD
Perdita media:
-5.82 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-25.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.15 USD (2)
Crescita mensile:
15.44%
Previsione annuale:
187.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
34.73 USD (15.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.45% (34.69 USD)
Per equità:
25.03% (53.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY# 346
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY# 140
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY# 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.48 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 162
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +99.37 USD
Massima perdita consecutiva: -25.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-Real 37" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

100% automated trading system.

Due to the high win rate & high profit factor,

the number of monthly trades is small as an EA.

Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 20:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 12:03
No swaps are charged
2025.06.17 12:03
No swaps are charged
2025.06.17 04:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 22:09
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 20:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 02:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 10:54
No swaps are charged
2025.05.26 10:54
No swaps are charged
2025.05.23 12:38
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 10:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
