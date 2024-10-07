СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Mikhail 10k
AS Trend LLC

Mikhail 10k

AS Trend LLC
0 отзывов
Надежность
68 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 225%
Bybit-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
27 176
Прибыльных трейдов:
20 813 (76.58%)
Убыточных трейдов:
6 363 (23.41%)
Лучший трейд:
2 052.00 UST
Худший трейд:
-3 834.00 UST
Общая прибыль:
189 951.25 UST (11 413 333 pips)
Общий убыток:
-176 471.75 UST (10 588 113 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (49.46 UST)
Макс. прибыль в серии:
6 262.26 UST (19)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
95.46%
Макс. загрузка депозита:
34.71%
Последний трейд:
42 минуты
Трейдов в неделю:
540
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.41
Длинных трейдов:
18 000 (66.23%)
Коротких трейдов:
9 176 (33.77%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.50 UST
Средняя прибыль:
9.13 UST
Средний убыток:
-27.73 UST
Макс. серия проигрышей:
53 (-6 020.90 UST)
Макс. убыток в серии:
-8 289.27 UST (4)
Прирост в месяц:
20.27%
Годовой прогноз:
246.06%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16 824.08 UST
Максимальная:
32 570.12 UST (173.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.49% (32 642.97 UST)
По эквити:
86.62% (43 763.80 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 6436
GBPUSD+ 2751
EURUSD+ 2230
GBPJPY+ 2060
EURCAD+ 1659
EURCHF+ 1195
AUDCHF+ 1174
SOLUSDT 689
NZDCHF+ 609
GBPCHF+ 543
EURAUD+ 542
INJUSDT 536
AUDUSD+ 528
USDCHF+ 524
GBPCAD+ 491
NZDUSD+ 477
USDCAD+ 477
NZDCAD+ 441
EURGBP+ 426
BTCUSDT 405
USDJPY+ 368
ETHUSDT 356
CADCHF+ 352
TIAUSDT 348
NZDJPY+ 210
TONUSDT 198
AUDJPY+ 186
BNBUSDT 158
XAUAUD+ 147
XAUJPY+ 146
XAUEUR+ 134
AVAXUSDT 124
ORDIUSDT 121
XRPUSDT 59
SUIUSDT 25
NEARUSDT 24
WIFUSDT 15
WLDUSDT 6
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 26K
GBPUSD+ 1.2K
EURUSD+ 1.4K
GBPJPY+ 1.3K
EURCAD+ 2.8K
EURCHF+ 2.9K
AUDCHF+ 2.8K
SOLUSDT -1.5K
NZDCHF+ 2.1K
GBPCHF+ -2.6K
EURAUD+ 1.4K
INJUSDT 390
AUDUSD+ 116
USDCHF+ -4.4K
GBPCAD+ -2.1K
NZDUSD+ -6K
USDCAD+ -1.5K
NZDCAD+ -1.2K
EURGBP+ -2.7K
BTCUSDT 6.6K
USDJPY+ 2K
ETHUSDT 245
CADCHF+ -170
TIAUSDT -1.1K
NZDJPY+ -2.1K
TONUSDT -2K
AUDJPY+ 414
BNBUSDT -746
XAUAUD+ -2.3K
XAUJPY+ 3.9K
XAUEUR+ -821
AVAXUSDT -2.1K
ORDIUSDT -2.8K
XRPUSDT -2.9K
SUIUSDT -99
NEARUSDT -2.5K
WIFUSDT 165
WLDUSDT -170
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 251K
GBPUSD+ 26K
EURUSD+ 36K
GBPJPY+ 39K
EURCAD+ 27K
EURCHF+ 25K
AUDCHF+ 22K
SOLUSDT -1.4M
NZDCHF+ 13K
GBPCHF+ -26K
EURAUD+ 17K
INJUSDT -75K
AUDUSD+ 6.4K
USDCHF+ -16K
GBPCAD+ -11K
NZDUSD+ -23K
USDCAD+ 5.5K
NZDCAD+ -2.2K
EURGBP+ -4.2K
BTCUSDT 2.8M
USDJPY+ 39K
ETHUSDT -51K
CADCHF+ -4.9K
TIAUSDT -66K
NZDJPY+ -17K
TONUSDT -259K
AUDJPY+ 5.7K
BNBUSDT -32K
XAUAUD+ -3.5K
XAUJPY+ 63K
XAUEUR+ -3K
AVAXUSDT -194K
ORDIUSDT -257K
XRPUSDT -232K
SUIUSDT -531K
NEARUSDT -29K
WIFUSDT 13K
WLDUSDT -5.4K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 052.00 UST
Худший трейд: -3 834 UST
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +49.46 UST
Макс. убыток в серии: -6 020.90 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Запуск нового счета - целевая прибыль 5% в месяц
Нет отзывов
2026.01.06 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 20:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 19:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 19:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 07:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 20:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 18:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 23:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 05:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
