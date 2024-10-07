- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26 848
Profit Trade:
20 533 (76.47%)
Loss Trade:
6 315 (23.52%)
Best Trade:
2 052.00 UST
Worst Trade:
-3 834.00 UST
Profitto lordo:
187 192.80 UST (11 388 838 pips)
Perdita lorda:
-175 431.90 UST (10 576 284 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (49.46 UST)
Massimo profitto consecutivo:
6 262.26 UST (19)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
95.46%
Massimo carico di deposito:
34.71%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
202
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
17 695 (65.91%)
Short Trade:
9 153 (34.09%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.44 UST
Profitto medio:
9.12 UST
Perdita media:
-27.78 UST
Massime perdite consecutive:
53 (-6 020.90 UST)
Massima perdita consecutiva:
-8 289.27 UST (4)
Crescita mensile:
16.58%
Previsione annuale:
201.46%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16 824.08 UST
Massimale:
32 570.12 UST (173.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.49% (32 642.97 UST)
Per equità:
86.62% (43 763.80 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|6241
|GBPUSD+
|2720
|EURUSD+
|2219
|GBPJPY+
|2022
|EURCAD+
|1639
|EURCHF+
|1191
|AUDCHF+
|1159
|SOLUSDT
|689
|NZDCHF+
|608
|GBPCHF+
|543
|EURAUD+
|542
|INJUSDT
|536
|AUDUSD+
|528
|USDCHF+
|524
|GBPCAD+
|491
|NZDUSD+
|477
|USDCAD+
|477
|NZDCAD+
|441
|EURGBP+
|426
|BTCUSDT
|405
|ETHUSDT
|356
|USDJPY+
|355
|CADCHF+
|352
|TIAUSDT
|348
|NZDJPY+
|210
|TONUSDT
|198
|AUDJPY+
|186
|BNBUSDT
|158
|XAUAUD+
|147
|XAUJPY+
|146
|XAUEUR+
|134
|AVAXUSDT
|124
|ORDIUSDT
|121
|XRPUSDT
|59
|SUIUSDT
|25
|NEARUSDT
|24
|WIFUSDT
|15
|WLDUSDT
|6
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|24K
|GBPUSD+
|1.2K
|EURUSD+
|1.4K
|GBPJPY+
|1.2K
|EURCAD+
|2.8K
|EURCHF+
|2.9K
|AUDCHF+
|2.8K
|SOLUSDT
|-1.5K
|NZDCHF+
|2.1K
|GBPCHF+
|-2.6K
|EURAUD+
|1.4K
|INJUSDT
|390
|AUDUSD+
|116
|USDCHF+
|-4.4K
|GBPCAD+
|-2.1K
|NZDUSD+
|-6K
|USDCAD+
|-1.5K
|NZDCAD+
|-1.2K
|EURGBP+
|-2.7K
|BTCUSDT
|6.6K
|ETHUSDT
|245
|USDJPY+
|1.9K
|CADCHF+
|-170
|TIAUSDT
|-1.1K
|NZDJPY+
|-2.1K
|TONUSDT
|-2K
|AUDJPY+
|414
|BNBUSDT
|-746
|XAUAUD+
|-2.3K
|XAUJPY+
|3.9K
|XAUEUR+
|-821
|AVAXUSDT
|-2.1K
|ORDIUSDT
|-2.8K
|XRPUSDT
|-2.9K
|SUIUSDT
|-99
|NEARUSDT
|-2.5K
|WIFUSDT
|165
|WLDUSDT
|-170
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|242K
|GBPUSD+
|25K
|EURUSD+
|36K
|GBPJPY+
|38K
|EURCAD+
|27K
|EURCHF+
|26K
|AUDCHF+
|22K
|SOLUSDT
|-1.4M
|NZDCHF+
|13K
|GBPCHF+
|-26K
|EURAUD+
|17K
|INJUSDT
|-75K
|AUDUSD+
|6.4K
|USDCHF+
|-16K
|GBPCAD+
|-11K
|NZDUSD+
|-23K
|USDCAD+
|5.5K
|NZDCAD+
|-2.2K
|EURGBP+
|-4.2K
|BTCUSDT
|2.8M
|ETHUSDT
|-51K
|USDJPY+
|37K
|CADCHF+
|-4.9K
|TIAUSDT
|-66K
|NZDJPY+
|-17K
|TONUSDT
|-259K
|AUDJPY+
|5.7K
|BNBUSDT
|-32K
|XAUAUD+
|-3.5K
|XAUJPY+
|63K
|XAUEUR+
|-3K
|AVAXUSDT
|-194K
|ORDIUSDT
|-257K
|XRPUSDT
|-232K
|SUIUSDT
|-531K
|NEARUSDT
|-29K
|WIFUSDT
|13K
|WLDUSDT
|-5.4K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 052.00 UST
Worst Trade: -3 834 UST
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +49.46 UST
Massima perdita consecutiva: -6 020.90 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Запуск нового счета - целевая прибыль 5% в месяц
