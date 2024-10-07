SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Mikhail 10k
AS Trend LLC

Mikhail 10k

AS Trend LLC
0 recensioni
Affidabilità
68 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 215%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26 848
Profit Trade:
20 533 (76.47%)
Loss Trade:
6 315 (23.52%)
Best Trade:
2 052.00 UST
Worst Trade:
-3 834.00 UST
Profitto lordo:
187 192.80 UST (11 388 838 pips)
Perdita lorda:
-175 431.90 UST (10 576 284 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (49.46 UST)
Massimo profitto consecutivo:
6 262.26 UST (19)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
95.46%
Massimo carico di deposito:
34.71%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
202
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
17 695 (65.91%)
Short Trade:
9 153 (34.09%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.44 UST
Profitto medio:
9.12 UST
Perdita media:
-27.78 UST
Massime perdite consecutive:
53 (-6 020.90 UST)
Massima perdita consecutiva:
-8 289.27 UST (4)
Crescita mensile:
16.58%
Previsione annuale:
201.46%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16 824.08 UST
Massimale:
32 570.12 UST (173.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.49% (32 642.97 UST)
Per equità:
86.62% (43 763.80 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 6241
GBPUSD+ 2720
EURUSD+ 2219
GBPJPY+ 2022
EURCAD+ 1639
EURCHF+ 1191
AUDCHF+ 1159
SOLUSDT 689
NZDCHF+ 608
GBPCHF+ 543
EURAUD+ 542
INJUSDT 536
AUDUSD+ 528
USDCHF+ 524
GBPCAD+ 491
NZDUSD+ 477
USDCAD+ 477
NZDCAD+ 441
EURGBP+ 426
BTCUSDT 405
ETHUSDT 356
USDJPY+ 355
CADCHF+ 352
TIAUSDT 348
NZDJPY+ 210
TONUSDT 198
AUDJPY+ 186
BNBUSDT 158
XAUAUD+ 147
XAUJPY+ 146
XAUEUR+ 134
AVAXUSDT 124
ORDIUSDT 121
XRPUSDT 59
SUIUSDT 25
NEARUSDT 24
WIFUSDT 15
WLDUSDT 6
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 24K
GBPUSD+ 1.2K
EURUSD+ 1.4K
GBPJPY+ 1.2K
EURCAD+ 2.8K
EURCHF+ 2.9K
AUDCHF+ 2.8K
SOLUSDT -1.5K
NZDCHF+ 2.1K
GBPCHF+ -2.6K
EURAUD+ 1.4K
INJUSDT 390
AUDUSD+ 116
USDCHF+ -4.4K
GBPCAD+ -2.1K
NZDUSD+ -6K
USDCAD+ -1.5K
NZDCAD+ -1.2K
EURGBP+ -2.7K
BTCUSDT 6.6K
ETHUSDT 245
USDJPY+ 1.9K
CADCHF+ -170
TIAUSDT -1.1K
NZDJPY+ -2.1K
TONUSDT -2K
AUDJPY+ 414
BNBUSDT -746
XAUAUD+ -2.3K
XAUJPY+ 3.9K
XAUEUR+ -821
AVAXUSDT -2.1K
ORDIUSDT -2.8K
XRPUSDT -2.9K
SUIUSDT -99
NEARUSDT -2.5K
WIFUSDT 165
WLDUSDT -170
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 242K
GBPUSD+ 25K
EURUSD+ 36K
GBPJPY+ 38K
EURCAD+ 27K
EURCHF+ 26K
AUDCHF+ 22K
SOLUSDT -1.4M
NZDCHF+ 13K
GBPCHF+ -26K
EURAUD+ 17K
INJUSDT -75K
AUDUSD+ 6.4K
USDCHF+ -16K
GBPCAD+ -11K
NZDUSD+ -23K
USDCAD+ 5.5K
NZDCAD+ -2.2K
EURGBP+ -4.2K
BTCUSDT 2.8M
ETHUSDT -51K
USDJPY+ 37K
CADCHF+ -4.9K
TIAUSDT -66K
NZDJPY+ -17K
TONUSDT -259K
AUDJPY+ 5.7K
BNBUSDT -32K
XAUAUD+ -3.5K
XAUJPY+ 63K
XAUEUR+ -3K
AVAXUSDT -194K
ORDIUSDT -257K
XRPUSDT -232K
SUIUSDT -531K
NEARUSDT -29K
WIFUSDT 13K
WLDUSDT -5.4K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 052.00 UST
Worst Trade: -3 834 UST
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +49.46 UST
Massima perdita consecutiva: -6 020.90 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Запуск нового счета - целевая прибыль 5% в месяц
