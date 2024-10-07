- Büyüme
İşlemler:
26 848
Kârla kapanan işlemler:
20 533 (76.47%)
Zararla kapanan işlemler:
6 315 (23.52%)
En iyi işlem:
2 052.00 UST
En kötü işlem:
-3 834.00 UST
Brüt kâr:
187 192.80 UST (11 388 838 pips)
Brüt zarar:
-175 431.90 UST (10 576 284 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (49.46 UST)
Maksimum ardışık kâr:
6 262.26 UST (19)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
95.46%
Maks. mevduat yükü:
34.71%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
202
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
17 695 (65.91%)
Satış işlemleri:
9 153 (34.09%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.44 UST
Ortalama kâr:
9.12 UST
Ortalama zarar:
-27.78 UST
Maksimum ardışık kayıp:
53 (-6 020.90 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-8 289.27 UST (4)
Aylık büyüme:
16.58%
Yıllık tahmin:
201.46%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16 824.08 UST
Maksimum:
32 570.12 UST (173.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.49% (32 642.97 UST)
Varlığa göre:
86.62% (43 763.80 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|6241
|GBPUSD+
|2720
|EURUSD+
|2219
|GBPJPY+
|2022
|EURCAD+
|1639
|EURCHF+
|1191
|AUDCHF+
|1159
|SOLUSDT
|689
|NZDCHF+
|608
|GBPCHF+
|543
|EURAUD+
|542
|INJUSDT
|536
|AUDUSD+
|528
|USDCHF+
|524
|GBPCAD+
|491
|NZDUSD+
|477
|USDCAD+
|477
|NZDCAD+
|441
|EURGBP+
|426
|BTCUSDT
|405
|ETHUSDT
|356
|USDJPY+
|355
|CADCHF+
|352
|TIAUSDT
|348
|NZDJPY+
|210
|TONUSDT
|198
|AUDJPY+
|186
|BNBUSDT
|158
|XAUAUD+
|147
|XAUJPY+
|146
|XAUEUR+
|134
|AVAXUSDT
|124
|ORDIUSDT
|121
|XRPUSDT
|59
|SUIUSDT
|25
|NEARUSDT
|24
|WIFUSDT
|15
|WLDUSDT
|6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|24K
|GBPUSD+
|1.2K
|EURUSD+
|1.4K
|GBPJPY+
|1.2K
|EURCAD+
|2.8K
|EURCHF+
|2.9K
|AUDCHF+
|2.8K
|SOLUSDT
|-1.5K
|NZDCHF+
|2.1K
|GBPCHF+
|-2.6K
|EURAUD+
|1.4K
|INJUSDT
|390
|AUDUSD+
|116
|USDCHF+
|-4.4K
|GBPCAD+
|-2.1K
|NZDUSD+
|-6K
|USDCAD+
|-1.5K
|NZDCAD+
|-1.2K
|EURGBP+
|-2.7K
|BTCUSDT
|6.6K
|ETHUSDT
|245
|USDJPY+
|1.9K
|CADCHF+
|-170
|TIAUSDT
|-1.1K
|NZDJPY+
|-2.1K
|TONUSDT
|-2K
|AUDJPY+
|414
|BNBUSDT
|-746
|XAUAUD+
|-2.3K
|XAUJPY+
|3.9K
|XAUEUR+
|-821
|AVAXUSDT
|-2.1K
|ORDIUSDT
|-2.8K
|XRPUSDT
|-2.9K
|SUIUSDT
|-99
|NEARUSDT
|-2.5K
|WIFUSDT
|165
|WLDUSDT
|-170
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|242K
|GBPUSD+
|25K
|EURUSD+
|36K
|GBPJPY+
|38K
|EURCAD+
|27K
|EURCHF+
|26K
|AUDCHF+
|22K
|SOLUSDT
|-1.4M
|NZDCHF+
|13K
|GBPCHF+
|-26K
|EURAUD+
|17K
|INJUSDT
|-75K
|AUDUSD+
|6.4K
|USDCHF+
|-16K
|GBPCAD+
|-11K
|NZDUSD+
|-23K
|USDCAD+
|5.5K
|NZDCAD+
|-2.2K
|EURGBP+
|-4.2K
|BTCUSDT
|2.8M
|ETHUSDT
|-51K
|USDJPY+
|37K
|CADCHF+
|-4.9K
|TIAUSDT
|-66K
|NZDJPY+
|-17K
|TONUSDT
|-259K
|AUDJPY+
|5.7K
|BNBUSDT
|-32K
|XAUAUD+
|-3.5K
|XAUJPY+
|63K
|XAUEUR+
|-3K
|AVAXUSDT
|-194K
|ORDIUSDT
|-257K
|XRPUSDT
|-232K
|SUIUSDT
|-531K
|NEARUSDT
|-29K
|WIFUSDT
|13K
|WLDUSDT
|-5.4K
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 052.00 UST
En kötü işlem: -3 834 UST
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +49.46 UST
Maksimum ardışık zarar: -6 020.90 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Запуск нового счета - целевая прибыль 5% в месяц
İnceleme yok