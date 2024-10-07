- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
27 176
Gewinntrades:
20 813 (76.58%)
Verlusttrades:
6 363 (23.41%)
Bester Trade:
2 052.00 UST
Schlechtester Trade:
-3 834.00 UST
Bruttoprofit:
189 951.25 UST (11 413 333 pips)
Bruttoverlust:
-176 471.75 UST (10 588 113 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
54 (49.46 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 262.26 UST (19)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
95.46%
Max deposit load:
34.71%
Letzter Trade:
28 Minuten
Trades pro Woche:
544
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
0.41
Long-Positionen:
18 000 (66.23%)
Short-Positionen:
9 176 (33.77%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.50 UST
Durchschnittlicher Profit:
9.13 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-27.73 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
53 (-6 020.90 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8 289.27 UST (4)
Wachstum pro Monat :
20.28%
Jahresprognose:
246.06%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
16 824.08 UST
Maximaler:
32 570.12 UST (173.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.49% (32 642.97 UST)
Kapital:
86.62% (43 763.80 UST)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|6436
|GBPUSD+
|2751
|EURUSD+
|2230
|GBPJPY+
|2060
|EURCAD+
|1659
|EURCHF+
|1195
|AUDCHF+
|1174
|SOLUSDT
|689
|NZDCHF+
|609
|GBPCHF+
|543
|EURAUD+
|542
|INJUSDT
|536
|AUDUSD+
|528
|USDCHF+
|524
|GBPCAD+
|491
|NZDUSD+
|477
|USDCAD+
|477
|NZDCAD+
|441
|EURGBP+
|426
|BTCUSDT
|405
|USDJPY+
|368
|ETHUSDT
|356
|CADCHF+
|352
|TIAUSDT
|348
|NZDJPY+
|210
|TONUSDT
|198
|AUDJPY+
|186
|BNBUSDT
|158
|XAUAUD+
|147
|XAUJPY+
|146
|XAUEUR+
|134
|AVAXUSDT
|124
|ORDIUSDT
|121
|XRPUSDT
|59
|SUIUSDT
|25
|NEARUSDT
|24
|WIFUSDT
|15
|WLDUSDT
|6
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|26K
|GBPUSD+
|1.2K
|EURUSD+
|1.4K
|GBPJPY+
|1.3K
|EURCAD+
|2.8K
|EURCHF+
|2.9K
|AUDCHF+
|2.8K
|SOLUSDT
|-1.5K
|NZDCHF+
|2.1K
|GBPCHF+
|-2.6K
|EURAUD+
|1.4K
|INJUSDT
|390
|AUDUSD+
|116
|USDCHF+
|-4.4K
|GBPCAD+
|-2.1K
|NZDUSD+
|-6K
|USDCAD+
|-1.5K
|NZDCAD+
|-1.2K
|EURGBP+
|-2.7K
|BTCUSDT
|6.6K
|USDJPY+
|2K
|ETHUSDT
|245
|CADCHF+
|-170
|TIAUSDT
|-1.1K
|NZDJPY+
|-2.1K
|TONUSDT
|-2K
|AUDJPY+
|414
|BNBUSDT
|-746
|XAUAUD+
|-2.3K
|XAUJPY+
|3.9K
|XAUEUR+
|-821
|AVAXUSDT
|-2.1K
|ORDIUSDT
|-2.8K
|XRPUSDT
|-2.9K
|SUIUSDT
|-99
|NEARUSDT
|-2.5K
|WIFUSDT
|165
|WLDUSDT
|-170
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|251K
|GBPUSD+
|26K
|EURUSD+
|36K
|GBPJPY+
|39K
|EURCAD+
|27K
|EURCHF+
|25K
|AUDCHF+
|22K
|SOLUSDT
|-1.4M
|NZDCHF+
|13K
|GBPCHF+
|-26K
|EURAUD+
|17K
|INJUSDT
|-75K
|AUDUSD+
|6.4K
|USDCHF+
|-16K
|GBPCAD+
|-11K
|NZDUSD+
|-23K
|USDCAD+
|5.5K
|NZDCAD+
|-2.2K
|EURGBP+
|-4.2K
|BTCUSDT
|2.8M
|USDJPY+
|39K
|ETHUSDT
|-51K
|CADCHF+
|-4.9K
|TIAUSDT
|-66K
|NZDJPY+
|-17K
|TONUSDT
|-259K
|AUDJPY+
|5.7K
|BNBUSDT
|-32K
|XAUAUD+
|-3.5K
|XAUJPY+
|63K
|XAUEUR+
|-3K
|AVAXUSDT
|-194K
|ORDIUSDT
|-257K
|XRPUSDT
|-232K
|SUIUSDT
|-531K
|NEARUSDT
|-29K
|WIFUSDT
|13K
|WLDUSDT
|-5.4K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 052.00 UST
Schlechtester Trade: -3 834 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +49.46 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6 020.90 UST
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Запуск нового счета - целевая прибыль 5% в месяц
